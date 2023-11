Jenna Ortega habla de la lucha contra los estereotipos en Hollywood

Jenna Ortega, una actriz estadounidense de ascendencia latina, ha ganado reconocimiento gracias a su papel como “Wednesday” en la serie homónima de Netflix. Sin embargo, su éxito en Hollywood no llegó sin desafíos, ya que se ha enfrentado a los estereotipos de belleza arraigados en la industria del entretenimiento.

En una entrevista, Jenna Ortega compartió su experiencia inicial en la industria del entretenimiento, donde luchó por obtener papeles debido a la falta de representación latina y los estándares de belleza restrictivos.

Como actriz infantil, se dio cuenta de que tenía pocas oportunidades, ya que no encajaba en los moldes preestablecidos. La actriz destacó la dificultad de escuchar que su apariencia, algo que no podía cambiar, fue un obstáculo para su éxito. A medida que crecía, muchos papeles simplemente no eran adecuados para ella, lo que le resultaba desafiante.

Jenna Ortega espera que su experiencia inspire un cambio en la industria del entretenimiento y que las jóvenes no sientan la presión de cambiar su apariencia para ser consideradas hermosas o valiosas.

Para ella, su herencia latina ha sido objeto de debate y críticas, ya que algunos cuestionan su autenticidad como representante de la cultura latina.

La actriz reconoce las discusiones en torno a la identidad latina y se siente insegura por no haber nacido en un país de habla hispana ni haber pasado mucho tiempo en ciertas regiones de origen latino. Sin embargo, Jenna Ortega mantiene su compromiso de abrir puertas para otros artistas latinos y fomentar una mayor representación en la industria del entretenimiento.

Su deseo es que todas las personas de ascendencia latina puedan verse reflejadas en la pantalla y siente la responsabilidad de allanar el camino para futuras generaciones. Jenna Ortega aboga por la diversidad y la inclusión en la industria, esperando que su éxito inspire a otros a seguir sus pasos y luchar contra los estereotipos arraigados.

Actriz de ‘Wednesday’ deja la serie a mitad de rodaje

La serie de Netflix, “Wednesday”, se ha enfrentado a un contratiempo significativo después de la partida de uno de los miembros principales del elenco.

Este spin-off de la familia Addams, centrado en el personaje que hizo famoso Christina Ricci, se convirtió en un éxito tras su lanzamiento en noviembre de 2021. Su popularidad llevó rápidamente a la autorización de una segunda temporada, con Jenna Ortega retomando su papel como la adolescente psíquica en su etapa en Nevermore Academy. La producción estaba en curso en Rumania cuando la huelga de Hollywood interrumpió abruptamente el rodaje.

A medida que la huelga continúa cinco meses después, “Wednesday” se enfrenta a la noticia de que Thora Birch, quien se unió a la serie en un papel relevante, tuvo que abandonarla sin completar sus escenas.

Un representante de MGM, la productora de la serie, anunció que Birch regresó a los Estados Unidos debido a un asunto personal y no retomará la producción.

Fuentes cercanas a la situación informaron que Birch, conocida por su papel en “Ghost World,” tuvo que regresar para cuidar a un familiar enfermo. Aunque Birch no completó todas sus escenas, había filmado la mayor parte de ellas. En la segunda temporada, Birch interpretaba a Tamara Novak, la supervisora del dormitorio de Merlina.

La incertidumbre rodea el uso de las escenas filmadas por Birch en la serie, y no se ha confirmado si se buscará un reemplazo o si se agregarán nuevos personajes para concluir la historia de Novak.

Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, quienes interpretan a Morticia y Homero Addams, regresarán para acompañar a Jenna Ortega en la segunda temporada.

El éxito de “Wednesday” se evidenció una semana después de su lanzamiento cuando acumuló un total de 341.2 millones de horas de streaming, superando el récord de “Stranger Things.”

