Horóscopo: qué será de tu semana del 6 al 11 de noviembre de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Algo más controlado que de costumbre hasta mitad de semana y después, con Venus ahora opuesta, el amor fluye como agua de manantial.

DINERO: En materia de grandes negocios hable poco y escuche ofertas. Si está ansioso por escalar… vaya despacio.

CLAVE DE LA SEMANA: No se apresure a iniciar un noviazgo o una convivencia.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Riesgo de celos y de sobreprotección. Un poco de distancia será el mejor remedio para mantener viva una relación. Aumenta el deseo.

DINERO: Si cuida los detalles conseguirá congeniar con sus colegas. Problemas de convivencia laboral.

CLAVE DE LA SEMANA: Echará todo a perder si intima de más con quien lo asiste.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Venus no favorece y por eso en casa todo resulta desalentador. Es cuestión de registrar sus propios deseos y tenerlos más en cuenta.

DINERO: Algo inquieto por sus finanzas, hará lo imposible por revertir la situación. El resultado será buenísimo.

CLAVE DE LA SEMANA: Que una chispa perdida no encienda la hoguera del enojo.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: La esquiva diosa fortuna posará los ojos en usted. Suerte en todos los frentes y también en el amor. Le dan lo que pida.

DINERO: Oportunidad para asociarse o hacer inversiones. En sus tareas cotidianas se destaca en las que requieren concentración.

CLAVE DE LA SEMANA: El que arriesga gana… o se equivoca ¡Piénselo bien!

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Sin mucho tiempo ni espacio para el romanticismo. Un encuentro amoroso fugaz pero muy intenso.

DINERO: Deberá tomar una decisión difícil, pida consejo experto y apoyo en vez de arreglarse por su cuenta.

CLAVE DE LA SEMANA: Déjese ir una vez que tenga la realidad bajo control.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Venus en su signo es una bendición cósmica que augura tiernos contactos afectivos. Feliz con su pareja, familia y amigos.

DINERO: Muy ambicioso, conseguirá lo que se proponga. Sáquele provecho a esta etapa y lleve adelante sus planes.

CLAVE DE LA SEMANA: No se apresure en asumir un compromiso sin evaluarlo bien.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Más maduro emocionalmente, sabrá cumplir con un acuerdo de pareja. Será esencial para quienes inicien un noviazgo o una convivencia.

DINERO: Esta semana su buena fortuna depende de las relaciones públicas, use su carisma. Lealtad que inspira confianza.

CLAVE DE LA SEMANA: Si duda, evite pedir definiciones a los demás.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Retomará el contacto con afectos que fueron quedando en el tiempo. Inquieto, rodeado de gente querida que reclama mayor atención.

DINERO: Corta con la rutina. El secreto reside en hacer los cambios necesarios y en conciliar obligaciones con placer.

CLAVE DE LA SEMANA: Vuelva la vista atrás y recupere antiguos contactos.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Planetas en posición adversa generan tensiones. Si un cambio de opinión lo enfrenta con su pareja, oblíguese a frenar y escuchar.

DINERO: Bien encaminado aunque existan pequeñas y molestas distracciones. Muy ansioso, no deje sus tareas por la mitad.

CLAVE DE LA SEMANA: El secreto está en organizar por anticipado su agenda.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Sentimentalmente protegido y socialmente diez puntos. Con Venus positiva tendrá todo el afecto que necesita. La alegría reside en su casa.

DINERO: El tiempo no le sobra pero sabrá hacer que rinda. Supera trabas burocráticas y trámites bastante complejos.

CLAVE DE LA SEMANA: Planifique sus tareas o se agotará antes de empezar.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Sea sincero porque a veces en el afán de no herir uno termina perjudicando a quien quiere bien.

DINERO: En contra de su naturaleza despreocupada deberá proceder como si fuese un adicto al trabajo. Responsabilidades.

CLAVE DE LA SEMANA: Diga no si el costo a pagar no justifica el esfuerzo.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Acérquese de nuevo a gente que quiere y fue dejando de lado. Mejor contrarrestar momentos de bajones con afecto.

DINERO: Con talento para resolver problemas laborales. Su desempeño y eficiencia tendrán excelente repercusión.

CLAVE DE LA SEMANA: Ayude a que se integre un compañero marginado.

Por Kirón

Sigue leyendo:

• 4 signos del zodiaco abren un nuevo capítulo en sus vidas en noviembre 2023

• 5 signos del horóscopo chino tendrán más suerte durante noviembre 2023

• Los 3 signos del zodiaco que se van a enamorar en noviembre 2023