Ricardo Montaner anuncia su retiro temporal de la música

Ricardo Montaner, una figura icónica de la música en América Latina con una carrera que abarca más de tres décadas, ha sorprendido a su audiencia al anunciar durante uno de sus conciertos en Costa Rica que tomará un retiro indefinido de los escenarios. A sus 66 años, este talentoso cantante ha decidido dar un paso atrás y dedicar más tiempo a su familia y a actividades que su carrera había postergado.

En una presentación ante una multitud de más de 10,000 personas, Montaner, conocido por éxitos como “La cima del cielo” y “Me va a extrañar”, compartió con su audiencia su deseo de descansar y reconectar con su vida personal. Ha estado de gira durante más de 30 años sin interrupción y ahora siente que es el momento adecuado para cambiar su enfoque. En sus propias palabras, expresó: “Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”.

Aunque no especificó cuándo comenzará esta pausa ni cuánto tiempo durará, dejó a sus seguidores con la incertidumbre al agregar: “No sé cuándo volveré”. Esto ha generado una oleada de emociones y reacciones en las redes sociales, donde sus seguidores expresan su apoyo y la esperanza de que Montaner regrese a los escenarios en algún momento.

Los comentarios de los fans son conmovedores y reflejan el cariño que le tienen al artista, con mensajes como “Tómate tiempo con tu familia, pero, por favor, prohíbete retirarte”, “espero tu regreso con ansias”, y “descansa, carga las pilas que nosotras te esperamos”.

Es importante señalar que además de su exitosa carrera musical, Montaner se ha aventurado en otros ámbitos, como la televisión y los negocios. Recientemente, participó en una serie de Disney que mostraba su vida cotidiana junto a su familia, incluyendo a su yerno, el también cantante Camilo. Este nuevo capítulo en la vida de Ricardo Montaner deja a sus seguidores con la esperanza de que su legado musical perdurará y que su retiro será una oportunidad para explorar nuevas facetas de su vida.

Los Montaner confirman una nueva temporada

Los Montaner están de vuelta con una emocionante noticia para sus seguidores. La popular serie familiar, “Los Montaner”, tendrá una segunda temporada que promete sumergir a los espectadores en nuevas y emocionantes historias. La producción de esta temporada corre a cargo de Ntertain Studios, y Disney+ se encargará de llevarla a audiencias de todo el mundo. Además, en los Estados Unidos, los derechos de distribución han sido adquiridos por Televisa Univisión.

La segunda temporada de “Los Montaner” retoma justo donde quedó la primera, llevando a los espectadores a un viaje más profundo dentro de la vida de esta carismática familia. Después de un año de espera, los fans tendrán la oportunidad de reunirse nuevamente con los Montaner y acompañarlos en una nueva serie de aventuras y desafíos emocionales.

La dinámica de los Montaner promete sorpresas inesperadas, ya que la familia da la bienvenida a nuevos miembros y se enfrenta a desafíos tanto en el ámbito profesional como en el personal. La serie ofrece una visión única de la vida cotidiana de esta exitosa familia de artistas, permitiendo a los espectadores ser testigos de cómo equilibran su creciente carrera con sus vidas personales y familiares.

Con Ricardo Montaner a la cabeza, los Montaner se han convertido en una de las familias más influyentes de la industria del entretenimiento, ganando reconocimiento y generando conversaciones en todo el mundo. Su serie proporciona un acceso exclusivo a su vida, revelando la intersección entre su crecimiento profesional y sus momentos familiares y personales.

