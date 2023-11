Venezolana dice que Anuel AA es el padre de su hijo. Usuario de Instagram la desmiente

Una vez más, Anuel AA vuelve a estar en medio de la polémica y, como casi siempre, por alguna mujer. En este caso, una venezolana al igual que la novia actual que tiene.

A través de la cuenta de Instagram Reggaeton House, una joven, quien además tenía un niño en brazos, dijo que él mismo era hijo del cantante de género urbano. Asegura que ella conoció Anuel AA en un concierto en Venezuela.

Ciertamente, el ex de Karol G y Yailin la más viral se presentó en ese país a mediados de abril del 2023. Dice que tuvo una relación fortuita con él y que le avisó que estaba embarazada. Después, le dijo cuándo nació el niño.

“Todo nació de una pequeña aventura. Cuando yo quedé embarazada, yo lo busqué a él para que reconociera al niño. Todo eso para que le diera para los pampers, tú sabes, para las toallas y todo eso”, dice la joven sobre el boricua.

Joven venezolana asegura que Anuel AA rechazó a su hijo por el color de piel

La mujer se refirió al color de piel, como una supuesta excusa para no hacerse cargo del menor. “Y él cuando vio al niño se dio cuenta, que era blanco y él por eso lo negó. Simplemente por su color porque dijo que no era su hijo. Que cómo es posible que tuvo a su hijo y es blanco. Que no, que eso es algo imposible porque él no tiene hijos blancos. De esta manera fue que él no se hizo responsable y yo le dije: -Pero si tú quieres hacemos una prueba de ADN-“.

Anuel AA en juego del Inter Miami. Crédito: Héctor Vivas. | Getty Images

Si esta mujer tuvo una relación con Anuel AA en abril, el niño tiene muy pocas probabilidades de haber nacido ya. También el menor de edad que aparece con ella en el video se ve muchísimo más grande que un recién nacido. Además, hay algunas contradicciones en su discurso.

“Ha pasado mucho tiempo y el niño necesita un padre presente en su vida. Pero es que ni siquiera le da dinero. No le da para el champú, no le da para los pampers, No le da nada”, sigue diciendo refiriéndose a Anuel AA.

“Yo decidí no buscarlo más. No mendigarle amor. No mendigarle nada. Ahora él decidió buscarlo y me demandó. Me demandó porque yo no quiero que él vea a su hijo. Después de todo el hambre, que tuve que salir con mi hijo adelante sola. Ahora él lo quiere buscar. Yo esto no lo considero justo”, dijo la joven.

Pero, por un lado, dice que no quiere que busque al niño y, por otro, dice que necesita un padre que esté ahí para el.

Usuario de Instagram desmiente a mujer que dice que tuvo hijo de Anuel AA

Un usuario de la red social Instagram dijo que conocía a esta joven y también al padre del mismo. Negó rotundamente la versión de esta mujer.

“Eso es falso, yo la conozco a ella, el papá del bebé siempre ha estado presente y se llama Ángel, el uso excesivo de drogas es nocivo para la salud mental”, asegura @manualerod.

Hasta el momento de cierre de esta nota, ni Anuel AA, ne nadie de su equipo ha emitido algún comunicado desmintiendo o afirmando las declaraciones de la joven venezolana.

Sigue leyendo:

·Arcangel dice que Anuel AA miente por el lanzamiento del disco de Bad Bunny

·En bikini, Yailin la más viral incendia el Instagram con nueva canción: “Me puse más buenota”

·Yailin La Más Viral podría perder custodia de hija con Anuel AA por pelea con Tekashi 6ix9ine

·Anuel AA es insultado por otra supuesta amante. Le respondió a ella y a Arcángel: “Qué tristeza”