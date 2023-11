Vivek Ramaswamy critica la falta de democracia en Ucrania y justifica su idea de ya no financiarla

Vivek Ramaswamy, aspirante a la candidatura republicana de la cara a las primarias, reiteró su postura de que Estados Unidos no debería continuar apoyando a Ucrania en el conflicto bélico que sostiene con Rusia, pues argumenta que en Kiev no se respeta la democracia.

Durante su participación en el tercer debate republicano, el empresario de 38 años que aspira gobernar la Casa Blanca criticó al gobierno presidido por Volodymyr Zelensky quien, bajo el argumento de evitar que su territorio sea ocupado por el ejército del Kremlin, también ha impedido el surgimiento de otras organizaciones políticas con visiones de nación distintas a la suya.

“Ucrania no es un modelo de democracia. Este es un país que ha prohibido 11 partidos de oposición. Ha consolidado todos los medios en un brazo de medios de televisión estatal. Eso no es democrático. Ha amenazado con no celebrar elecciones este año a menos que Estados Unidos desembolse más dinero. Eso no es democrático“, expresó.

Al respecto, el presidente de Ucrania aclaró que “no es el momento adecuado” para realizar elecciones, pues ello implicaría enormes desafíos logísticos para acudir a votar, esto sin tomar en cuenta que muchos ciudadanos huyeron al extranjero debido a la guerra y otros permanecen en el frente de batalla tratando de salvaguardar su soberanía.

La campaña de Vivek Ramaswamy parece haberse aletargado y mancha en el cuarto sitio en cuanto a la preferencia de los republicanos. (Joe Raedle / Getty Images)

Anteriormente, Ramaswamy también había enfurecido a varios miembros del gobierno actual al dejar en claro que, no sólo era partidario de pausar el apoyo Ucranio, sino de establecer un plan de política exterior para cederle parte del territorio dicha nación a Rusia y así poner fin a la guerra entre ambas naciones.

Sin embargo, en la Casa Blanca las palabras del aspirante republicano no tuvieron eco, pues la administración encabezada por Joe Biden solicitó $61 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania.

De cualquier manera, Vivek Ramaswamy continúa recrudeciendo sus discursos con el objetivo de fortalecer su campaña, pues los resultados de las encuestas más recientes lo ubican en la cuarta posición en cuanto al respaldo de los ciudadanos republicanos se refiere.

Varios analistas políticos coinciden en señalar que la campaña del aspirante más joven, quien busca colocar su nombre en la boleta electoral, perdió fuerza a raíz de su admiración mostrada hacia Donald Trump.

Sigue leyendo:

* Nikki Haley pierde la compostura y llama escoria a su contrincante Vivek Ramaswamy

* Ramaswamy asegura que EE. UU. debe apoyar a Israel a defenderse sin intervenir en su guerra

* Ramaswamy reevaluaría la participación de EE. UU. en la ONU y en la OTAM en caso de ser presidente