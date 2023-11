Jermall Charlo se sincera sobre sus problemas de salud mental: Aprendí el valor de la paciencia

Jermall Charlo, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se sinceró sobre los problemas de salud mental que afrontó durante los dos años y medio que estuvo sin ver acción sobre el ring y aseguró que durante este tiempo aprendió el valor de la paciencia.

En declaraciones a la prensa en un entrenamiento abierto en Houston, Charlo comentó que no podía estabilizar su mente y tampoco se permitía explicarle a nadie lo que sentía por lo que se escudaba, pero ahora afirma que está mucho mejor y que afrontará sus batallas su propio ritmo.

“Mucha gente considera a la salud mental cuando no puede estabilizar su mente y pensar a futuro. Yo andaba más o menos por ahí. En un lugar que no me permitía explicarle nada a nadie y como que, escudándome constantemente, dando pelea para superar mis experiencias de aprendizaje. La lección principal que yo aprendí durante todo este tiempo es el valor de la paciencia. Me preparé a mi manera, y ahora estoy de regreso dentro del ring a mi manera. Me siento mejor a mi propio ritmo, y afrontaré mis batallas con mi propio timing”, dijo.

Jermall Charlo durante el entrenamiento abierto previo a su pelea con José Benavídez Jr. Fotos Cortesía: Andrew Hemingway/SHOWTIME

El hermano gemelo de Jermell Charlo, que se enfrentará a José Benavídez Jr. el 25 de noviembre, admitió que le alegra estar de vuelta donde pertenece y que su objetivo es demostrarle al mundo que todavía sigue estando en la cima.

“Me entusiasma estar de regreso, de regreso donde pertenezco. En realidad, estoy volviendo a aprender al boxeo, es como si estuviese al nivel amateur otra vez. Volveré a poner mi vida en juego para sorprender al mundo y para que la gente sepa que yo sigo en la cima”, indicó.

Cabe destacar que Jermall Charlo regresa de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental. Durante ese tiempo, el CMB lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón a pesar de las críticas. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, declaró que su futuro dependerá de lo que ocurra en esta pelea frente a José Benavídez Jr.

El estadounidense cuenta con una racha de siete victorias desde que ascendió al peso mediano y se convirtió en campeón del CMB. Ahora, el gemelo de Jermell Charlo quiere vencer a Benavídez Jr. para ver si consigue una oportunidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, monarca indiscutido de las 168 libras.

José Benavídez Jr. será el rival que reciba a Jermall Charlo nuevamente en el cuadrilátero tras su larga inactividad. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Jermall Charlo, de 33 años, no ve acción desde junio de 2021 cuando derrotó a Juan Macías Montiel por problemas de salud mental. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, José Benavídez Jr., de 31 años y hermano de David Benavídez -campeón interino de peso supermediano del CMB-, tiene récord de 28 triunfos (19 por la vía rápida), dos reveses y un empate.

Sigue leyendo:

· Jermall Charlo asegura que le dará una paliza a José Benavídez Jr.: “Voy a dejarte boquiabierto”

· José Benavídez Jr. ataca y se burla del estado mental de Jermall Charlo: “No salgas con esas excusas”

· David Benavídez predice que su hermano José Benavídez Jr. sorprenderá y noqueará a Jermall Charlo