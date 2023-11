Equipo del Pitbull Cruz no descarta una pelea con el Vaquero Navarrete: “Una verdadera guerra”

Isaac Cruz Sr., entrenador y padre del Pitbull Cruz, no descarta una posible pelea entre su hijo y el campeón Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete en las 130 -si hay una buena oferta- porque sería una verdadera guerra entre mexicanos.

En una entrevista con Izquierdazo, Cruz Sr. expresó que sería interesante ver un enfrentamiento entre ambos pugilistas aztecas porque habría muchos golpes de poder y no como en la pelea entre Shakur Stevenson y Edwin De Los Santos, quienes solo conectaron 105 en 12 rounds.

“Sería una pelea muy interesante porque el Vaquero también propone peleas y nosotros les exigimos a los rivales también. Entonces sería una muy buena pelea. Todo lo contrario a Shakur con De los Santos. Acá sí habría golpes de poder y una verdadera guerra”, dijo.

El Vaquero Navarrete podría enfrentar nuevamente a Robson Conceição tras empatar. Foto: Michael Owens/Getty Images.

”Pues sí, no está descartado un pleito con el Vaquero. Nosotros estamos para el peleador que nos pongan y realmente no tenemos una elección de que con este sí o con este no, nosotros somos gente que no escogemos a los rivales, nosotros a cualquier rival de cualquier parte del mundo les hacemos frente. (…) Entonces nosotros estamos listos para cualquier 135, pelearle en cualquier parte del mundo. Se trataría de ver en 130 y si hay una buena oferta podría hacer el sacrificio de bajar un poquito de peso”, agregó.

Cabe destacar que el mexicano logró un importante triunfo por decisión unánime ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y está en búsqueda de una revancha con Gervonta Davis, quien también ha mostrado interés en una segunda pelea, pero el padre del Pitbull Cruz tampoco descarta una pelea por el título de 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con Shakur Stevenson.

En cambio, el Vaquero Navarrete subió nuevamente al cuadrilátero y empató con Robson Conceição tras una reñida batalla en Las Vegas, cartelera que protagonizó Stevenson y De Los Santos. El mexicano venía de defender que el pasado mes de agosto su título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al derrotar por decisión dividida de los jueces a Óscar Valdez.

Gervonta Davis y el Pitbull Cruz durante el pesaje de su primera pelea en 2021. Foto: Katelyn Mulcahy/Getty Images.

Por ahora, habrá que esperar si el Vaquero Navarrete tendrá una revancha con el brasileño Robson Conceição o si buscará una pelea de unificación. En el caso del Pitbull Cruz, se espera que concrete el segundo duelo con Tank Davis o si Shakur Stevenson se anima a enfrentarlo.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, viene de vencer a Cabrera el pasado mes de julio y tiene en la mira puesta en la revancha con Davis. El mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate.

