Santiago Giménez se sinceró: “Honduras nos dio golpe de autoridad, debemos ser más humildes”

Las selecciones de México y Honduras se enfrentarán por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nationals League. El primer juego los mexicanos perdieron con un marcador de 2-0 a favor del combinado hondureño y en este encuentro buscan voltear el resultado como local.

Por los resultados obtenido en Tegucigalpa, Santiago Giménez, uno de los referentes del combinado azteca, hizo una fuerte autocrítica tanto para él como para sus compañeros de selección.

Hay que destacar que el delantero del Feyenoord Rotterdam también tiene una mala racha goleadora tanto en su club como con la Selección de México, que no convierte un tanto desde la final de la Copa Oro.

“La verdad es que nosotros como delanteros tenemos que estar preparados para rachas negativas, no todo es color de rosa, si bien me tocó marcar en juegos consecutivos, hoy me toca no marcar, lo único que me toca es trabajar, tener fe, y cortar la racha”, dijo El Bebote.

El exjugador del Cruz Azul habló sobre el penal que falló recientemente y sobre la confianza que pudo haber recibido el equipo y él si logroba marcar ese tanto.

“He cometido un gran error, fallar el penalti de esa manera, pudo haber sido una oportunidad para tener confianza, aprendí de eso, lo único que pienso en estos momentos es en ganar como equipo y después de tratar de meterla como sea, al final eso es lo que te va a regresar la confianza”, expresó Giménez.

Santiago Giménez comentó sobre la actitud que tuvo El Tri en la ciudad Tegucigalpa contra el combinado hondureño, partido en el que cayeron dos goles por cero.

“En cada partido damos lo mejor de nosotros, creo que es algo que nos falló con Honduras, si bien, no creo que es exceso de confianza, pero después de Alemania nos la creíamos, y nos dieron un golpe de autoridad, debemos de ser más humildes, cada partido es importante, cada entrenamiento, como jugadores, nos preparamos cada partido, en la Eredivisie sabemos que habrá partidos más difíciles, pero tenemos la misma exigencia, así debe de ser siempre”, expresó el delantero de la selección mexicana.

El ariete mexicano tendrá la posibilidad de debutar en el Estadio Azteca, el delantero le pidió a todos los aficionados de la Selección de México que se hicieran sentir al momento que rodará la pelota.

“En lo personal, pienso que es mi primera experiencia como jugador, me ha tocado venir como aficionado, un Azteca lleno, que apoyan los 90 minutos, seguro que así será mañana (hoy), son una gran motivación para nosotros, todos juntos podemos hacer algo relevante”, dijo Giménez.

Todos los expertos del fútbol mexicano esperan que El Bebote se quede como el máximo referente en el ataque del equipo azteca en los próximos años y quizás se convierta en uno de los capitanes de la escuadra.

México, de ganar dos goles por cero, forzará una prórroga y de ganar tres goles a cero, conseguirá su pase directo a la edición 2024 de la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

