The Rolling Stones anuncian su gira por Norteamérica para 2024

Los millones de fans del grupo The Rolling Stones han recibido una gran sorpresa, pues hoy se ha anunciado la esperada gira de la banda para 2024. Todo fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que se publicó un video que presenta a muchos asistentes en pasados tours y el mensaje: “Las noticias que todos han estado esperando – ¡The Rolling Stones salen de nuevo en carretera! ¡Estamos muy emocionados de anunciar la Gira 2024 Hackney Diamonds!”

Serán 16 fechas en esta primera etapa, durante la cual recorrerán ciudades como Atlanta, Orlando, Denver y Chicago. El primer concierto será en Houston, Texas, el 28 de abril de 2024, y el último en Santa Clara, California (el grupo también visitará Canadá). Aunque no se ha dado a conocer el repertorio de canciones que interpretarán, sí se ha adelantado que habrá nuevos temas junto con sencillos clásicos, cuidadosamente estudiados para su inclusión basada en las peticiones del público.

La nueva gira de The Rolling Stones es también parte de la promoción de Hackney Diamonds, su primer disco de material inédito desde hace 18 años. El álbum debutó en el número 1 de las listas de ventas de Reino Unido y en el tercer lugar del Billboard 200 de Estados Unidos. Hasta el momento se han lanzado dos sencillos: “Angry” (que cuenta con un espectacular videoclip protagonizado por la actriz Sydney Sweeney) y “Sweet Sounds Of Heaven”, en el que colabora la cantante Lady Gaga.

En septiembre Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood presentaron el álbum en un evento que se llevó a cabo en Londres y que fue transmitido a nivel mundial, con Jimmy Fallon como conductor. El cantante también habló sobre lo satisfechos que se sentían con volver a grabar: “Teníamos que hacer un disco que realmente amáramos. Estamos muy complacidos con el resultado, y esperamos que a todos ustedes les guste”.

Cabe mencionar que la ausencia de The Rolling Stones en los escenarios no ha sido tan prolongada como la que han tenido en el estudio. En 2021 obtuvieron mucho éxito con la gira No Filter, que comenzó a pocas semanas de que falleciera el baterista Charlie Watts. Ellos dedicaron esos conciertos en su memoria, y Jagger dijo: “Es lo que él hubiera querido, The Rolling Stones no paran. Y curiosamente, aunque sea casi mágico, puedo decir que la banda tiene ahora un impulso extra. Es la energía de Charlie… Charlie vive”.

