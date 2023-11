Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de noviembre de 2023

Piscis

Es importante que te visualices en unos meses y veas realmente lo que quieres de ti y buscas. Te preocupa mucho la situación familia y es normal en tu signo, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y no hay mal que por bien no venga; cada fracaso o situación familiar dejará alguna enseñanza. Oportunidades de cambiar o comprar algún artículo electrónico y hasta nuevo vehículo podría estar en tus planes. Si tienes ya una relación y tu pareja no te dice cada 5 min cuanto te ama no significa que no lo sienta, recuerda que no todos sabemos expresar nuestros sentimientos. Sabes perfectamente que no eres de segundas oportunidades, a base de golpes has aprendido, eres posesivo, tienes un carácter fuerte y demasiado tóxico y quieres las cosas rápido o al momento. La calma ha regresado poco a poco a tu vida, la vida te ha cobrado lo que le salías debiendo en el pasado y es momento de ser feliz y disfrutar las oportunidades que te irán llegando, con el paso de los días te darás cuenta que debes aprovechar todo lo que caiga.

Acuario

Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la vida te la pondrá en tu camino para que te des cuenta lo infeliz que es en estos momentos. Sorpresa en próximos días, conocerás a una persona que te llamará mucho tu atención. Podrías entrar en conflicto con tu yo interior por impedimento en el logro de tus objetivos o metas. Podrías sentir cierto rencor por una persona que te jugo chueco, perdona y sigue tu camino, no es momento de vivir de rencores que solo se transforman en obstáculos para tu vida. No escatimas en gastos cuando requieres algo para ti, sin embargo con el paso de los años has aprendido que quien te quiera tendrá que luchar para tenerte y quien no pos ni modo. La vida es bien bella pero tú te la complicas pensando tonterías que solo te arruinan los bellos momentos. Vienen problemas familiares, trata de crear un ambiente agradable para evitar esos conflictos, recuerda que con quien debes estar bien es con los tuyos.

Capricornio

Quizás la vida no ha sido buena contigo pero has sabido salir a flote, sabes lo que quieres pero a veces te cuesta conseguirlo, debes saber que el mundo está echo de los que se arriesgan, el que pierde muchas veces gana. Deja de menospreciarte tanto y de ser tan duro o dura contigo, no te juzgues tanto que no eres el culpable de todo lo que sucede. Días de ponerte las pilas y atender esos pendientes que has dejado para después, no sigas dejando cuestiones en tu vida inconclusas, ponte las pilas y termina lo que iniciaste o de lo contrario se hará costumbre en tu vida, sueles iniciar con muchas ganas tus metas y proyectos y al final los dejas inconclusos. Busca personas en tu vida que te ayuden en el cumplimiento de tus sueños y no personas que solo te hagan sentir menos de lo que eres y vales. Aguas con jugar con el fuego porque hay muchas posibilidades de que te des una buena quemada, deja de provocar algo que no vas a poder atender, no hagas promesas tontas que no están en tus manos resolver, vienen días de cambios en los cuales el amor surgirá sin darte cuenta.

Sagitario

No retrocedas por nadie y manda al chorizo a quien te busca solo por placer o para pedirte favores. No tienes tacto para decir lo que sientes, eso está bien, pero algunas veces dañas sin pensar a los que más quieres. La paz y la tranquilidad es lo que más valor tiene en tu vida, quien no te la dé ni merece estar en tu vida. Ya no te dejes manipular por amistades ni por familia, toma tus riesgos y haz las cosas que tengas que hacer justo cuando el corazón te lo indique. Cuestiones que tienen que ver con pagos se darán en estos días de manera favorable. Deja que la vida te sorprenda y no te la vivas buscando ese amor que solo lograrás equivocarte una y otra vez. Debes de cambiar muchas cosas en tu vida entre ellas el dejar de esperar que las cosas caigan del cielo e ir tú por ellas llámese trabajo, viajes o economía. Si bien es cierto que la vida te ha dado en la torre en cuestiones de amor y oportunidades también te ha regalado momentos bien felices que están bien grabados en tu mente. No confundas amistad con amor, cuida con involucrar tu corazón donde no debes.

Escorpión

Hablas más que un perico y con eso has aprendido a manipular a quien esté a tu paso, solo es estrategia, sabes cómo conseguir lo que quieres, no hay pasos en falso cuando sabes tú objetivo. Traes en mente un cambio de carro o de aparato eléctrico, el mes de enero se presta para eso pero necesitas no gastar ni tener deudas extras para que no se te complique la cuestión económica. Hay mucha gente infeliz que te quiere ver mal y hará lo imposible para afectarte la vida, sacúdete a esa gente de tu vida y sigue tu camino, deja que el mundo ruede. Recordarás el pasado pero ya no te afectará como antes, momento de hacer tus propósitos, escríbelos en papel que así te será más fácil ver qué sí y qué no cumplirás. Ten cuidado con andar de lengua suelta o te vas a meter en problemas gruesos al punto que hasta te van a querer tortiar el hocico, necesitas practicar más el valor de la humildad y bajarle de huevos, a veces te portas bien culeis con quien no debes.

Libra

Si no sabes lo que quieres debes no comer lo que no debes, es momento de visualizar en tu pasado para no cometer los mismos errores en el presente, tu orgullo podría hacerte perder lo que más quieres y nadie te hará que bajes la guardia así seas tú el responsable. Te queda claro que la vida es una y tratas de vivirla al máximo, sin embargo no has aprendido a cerrar la puerta del pasado y no volver a comer lo mismo, cierra ese ciclo y empieza el siguiente año poniéndote a ti en primer sitio. Vienen cambios importantes a tu vida de los cuales aprenderás mucho, te has menospreciado y has perdido mucho tu tiempo con persona a quien no le importas, debes ser muy inteligente para darte cuenta que no todo lo que brilla es oro y quien te valore hará hasta lo imposible por tenerte en su vida. Es probable que una situación que está por presentarse te haga entender muchas cosas, no seas tan exigente contigo pues sueles ser tu peor juez. No te sigas atontando más, agarra el valor y ponte las pilas pa enfrentar lo que venga, cierra ciclos y no pierdas el tiempo con personas tontas que no te están llevando a ningún lugar.

Virgo

En la medida que te cayes tus planes y proyectos y no los cuentes a nadie será en la medida que logres materializarlos. No has aprendido que la envidia y mala energía de las personas es tan fuerte como una avalancha. Se visualizan muchos viajes y reencuentros familiares, en lo laboral viene un cambio que tiene que ver con horarios o cambio de trabajo que te ayudará mucho en tu economía. Conocerás un amor tan grande que te hará un ser más bueno y noble, tu orgullo irá quedando en el pasado pues sabrás que es necesario quitarlo de tu vida para estar bien con el ser que amas. Muchos cambios en tu vida han llegado, conocerás o has conocido a esa persona que te llena en todos los sentidos especialmente en el corazón, te darás cuenta y entenderás que la vida es justa y tarde o temprano suele pagar las facturas que te debe. No te adelantes en los planes y llévatela tranquila sino solo la vas a regar bien feo, ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando te necesitan, no permitas que se sigan aprovechando de ti.

Leo

No permitas que el pasado te arruine tu presente, la vida es muy corta para seguir viviendo en algo que ya fue y no será. Caminos cerrados se abren y el amor vuelve a florecer en tu vida. Vienen fechas importantes para que te pongas las pilas, tienes que ver más por ti y preocuparte por tus sueños y metas, tienes el carácter fuerte y has lastimado con tus actitudes a personas importantes para ti. Estos días son de perdonar errores del pasado, deslindarte de todo aquello que te detiene en tu camino y no te deja seguir, vienen cambios muy fuertes entre ellos maduración y frialdad en tu vida, dejarás de sentir tanto por las personas que te rodean, no se te dará tan fácil el amor pues estarás cansado de decepciones amorosas y mentiras de personas con las que has intentado algo. Deja de huevonearle y ponte las pilas, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer bien realidad, es momento de soltar y mandar a la fregada todo eso que te preocupa o te ha mermado tu existencia.

Cancer

Las consecuencias de tus actos del pasado son las desgracias de tu presente, nada dura para siempre, después de la tempestad viene la calma, tranquilo, lo mejor está por venir. No busques pretextos para descuidar tu salud o tu alimentación, momento que te quieras mucho y valores lo que eres, no cualquiera puede pagar tu precio así que comienza por darte tu lugar y no entregarte a cualquiera que te hable bonito o te haga solo promesas inciertas. Se te da mucho prometer mil y un cosa y al final te cuesta trabajo cumplirlas, no prometas cuando estés bien y feliz y cuando estés molesto o enojado trata de no hablar con nadie pues podrías dañar inconscientemente a quien no lo merece y hacer pagar justos por pecadores. Si esa persona no te masca, no te busca, o no hace nada por acercarse o verte nada tienes que andar haciendo ahí de arrastrado o arrastrada, necesitas valorarte un friego y quererte más, no permitir que abusen de tu buena voluntad.

Géminis

No te gusta el dominio sobre ti pero cuando te enamoras lo permites, si apaga tus sueños, metas y anhelos, ahí no es. Has descuidado tanto tu vida por ver florecer a los demás que no te has dado cuenta que estás en época de sequía. Una enfermedad respiratoria en camino y tristeza antes de dormir al meditar cuestiones que no pudiste lograr y extrañar a una persona que físicamente ya no está contigo. El día que dejes de esperar lo que tanto ansías y dejes de buscarle ese día solito llegará a ti. Cuida mucho la actitud que tomas ante la vida pues podrías cometer errores grandes que te costarán la perdida de muchas personas importantes. El amor será un sentimiento complicado pues no sabrás del todo qué es lo que necesitas y requieres de una persona. Posibilidades de aflojar en este fin de semana si es que tienes pior es nada, debes aprender que el amor lo vas a construir tu y no va llegar ya hecho, pon los pies en la tierra y deja de creer todo lo que cuentan.

Tauro

La vida te llenará de nuevas oportunidades en el negocio y te desligará de personas que solo han estado en tu vida para dañarte o hacerte sentir de la fregada. Te viene una propuesta indecorosa y la posibilidad de planear un viaje familiar. Ten cuidado con dejar rencores o mentiras en estos días pues podrían constituir una bomba de tiempo que afectará tu entorno a finales de diciembre. Amor de una noche podría hacerte ver tu suerte, ten cuidado con eso pues sueles involucrar tu corazón cuando no debe de ser así. No es momento de pensar en el pasado sino de centrarte en el ahora, deja que lo que no pudo ser se lo lleve la fregada solo tienes esta vida para ser feliz. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán más presentes que nunca. Vienen días de mucha reflexión, trata de buscar La Paz y la tranquilidad en tu vida que eso no tiene precio. Ten cuidado con las apariencias, las personas a veces son muy falsos y suelen mostrarte una cara equivocada con tal de obtener algo de ti, no te atontes y aprende abrir bien los ojos para no caer en confusiones y regarla.

Aries

La desgracia siempre te traerá nuevas oportunidades, al principio no lo ves pero con el paso del tiempo te das cuenta que es lo mejor. La vida te sacará de tu zona de confort para ponerte a prueba sobre tu capacidad de levantarte con más fuerza. Tiempo de reflexionar y dejar en claro hacia dónde te diriges lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida. La vida te pondrá en charola de plata todo para que logres tus metas y objetivos pero está en ti que así sea. Tus propósitos deberán de ir encaminados a mejorar tu carácter y crecer en el área económica, tienes todo para tener un mejor trabajo y mejorar tus ingresos pero sueles acostumbrarte a vivir al día. Cuidado con gastos innecesarios que surgirán de la noche a la mañana. Fin de semana regia, posibilidades de un encuentro con persona del pasado, necesitas dejar en claro tus sentimientos para no volver a cometer los mismos errores. Cuida mucho la monotonía si tienes una relación o de lo contrario en poco tiempo eso no dará para más.