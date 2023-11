Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de noviembre de 2023

Aries

¡Carnerito, en el trabajo, ponle ese fuego a tus proyectos! No temas liderar, pero recuerda que la paciencia también es una virtud. En el amor, deja que esa chispa te guíe, pero no te olvides de escuchar. ¡El éxito llega cuando encuentras el equilibrio entre el coraje y la comprensión! Ya déjate de flojeras y ponte las pilas no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino. Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar ¡Siempre vuelves a tropezar con las mismas piedras y traes el pasado al presente y eso lejos de ayudarte te perjudica demasiado!, te encanta comer lo que ya vomitaste tacha para ti! Si quieres ser feliz algún día manda a la fregada a quien no te quiera y sigue adelante. ¡Pero pues ni te sientas mal y que eso ni te ofenda o te quite el sueño, que la mayoría de todo el zodiaco les encanta que les truenen el cacahuate nomas que se hacen que la virgen les habla y siempre lo negaran!! Semana de disfrutar a la familia y de comenzar a hacer esa carta donde escribirás todos los sueños, planes y deseos que tienes para el siguiente año. El viaje de tus sueños pudiera llegar a principios del siguiente año. En tu trabajo te sentirás muy bendecido sin embargo una mala cara de compañero o compañera podría dañarte tu día. Es posible que en estos días por medio de una amistad llegue una persona que te hará vibrars y volver a sentir la necesidad.

Tauro

¡Taurito, en la oficina, perseverancia es tu clave! No te desanimes, sigue construyendo tu imperio paso a paso. En el amor, muestra tu afecto con gestos sólidos. ¡A veces, una cena casera y una noche acogedora valen más que cualquier regalo ostentoso! Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con quien no merece tu presencia cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Es momento de reflexionar sobre lo que esperas del siguiente año y hacer a un lado los sueños que no se cumplieron en este para comenzar a ver la vida de manera diferente. Ya deja de creer en chismes ni te hagas ideas que no existen porque tu mente se va y se va buscando o construyendo cosas muy lejos de la realidad, déjate de cosas y preocúpate ya de tu vida que la tienes más descuidada que México tiene a la salud. No trates de arreglar cuestiones que no te corresponden o que no son tuyos, mira que nadie meterá las manos al fuego por ti. Chismes siempre habrá en tu vida, recuerda que tu signo suele despertar muchas envidias, que se te resbalen, no debe de afectarte los comentarios de personas que no son nada en tu vida y no te dan pa el gasto. Si tienes pareja podrías encontrar mentiras y podrías cansarte de eso, ten calma, toma aire y reflexiona, sabrás tomar la mejor decisión.

Géminis

¡Gemelitos, en el trabajo, despierta esa versatilidad tuya! La comunicación es tu aliada, pero profundiza en lo que haces. En el amor, tu habilidad para adaptarte es una joya, pero no te quedes solo en la superficie. ¡La conexión real es la que cuenta! Hay días en los cuales piensas demasiado en el pasado y por esos sigues estancado donde mismo, next, lo que sigue, no es momento de lamentarse sino de trabajar en lo que quieres y deseas ¿Esta semana separa una hora pa que pienses bien las situaciones que estás viviendo, que tienes?, que te falta? que necesitas pa lograrlo? y que vas hacer pa lograrlo? solo así pondrás orden en lo que requieres pa ser bien feliz y así bien padre, la vida ha sido perra contigo en los últimos años y meses, tu corazón está bien dañado, pero vienen personas muy perras que te van hacer reír y cambiar el giro de tu vida. Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y de pensar para obtener mejores resultados. Te enteras de habladurías por parte. Muchos cambios que te podrían dañar demasiado si sigues el mismo camino que te ha afectado, nuevos cambios generan nuevos resultados, cambia la estrategia si algo ya no te está funcionando, sea relación trabajo o amistades. Si tienes pareja y ha estado distante, acércate más a él o a ella, algunas veces no quiere contarte sus problemas por miedo a tus juicios.

Cancer

¡Cangrejito, en la carrera, tu enfoque está en construir un nido sólido! Usa tu intuición para tomar decisiones, pero no temas mostrar tu lado sensible. En el amor, la cercanía emocional es tu fuerte. ¡Un abrazo tuyo puede sanar más que mil palabras! Debes aprender a ser humilde y mandar bien lejos a quien te quiera cambiar, no pretendas ser quien no eres ni darle gusto a nadie que no naciste pa eso, quien te quiera te aceptara así como eres. Bájenle a las de harina y a los chescos andan subidones de peso ¡La vida es una, ya bájale dos rayitas a tus corajes y esos malentendidos y aquellos o aquellas que no quieran estar contigo mándalos a todo a la fregada que no son necesarios en tu vida!!, sal y diviértete con tus amigos o familia y salte ya de la rutina que es lo que te trae con ese carácter que nadie te aguanta. Época de perdonar y soltar para volver a ser feliz con lo que la vida pone en tu camino. Tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos. Es probable que en este mes de diciembre sientas ciertos traumas con tu pasado. Vienen días en los cuales deberás de cuidar mucho tus sentimientos y no exponerlos demasiado, pasaste por una luna llena que te puso muy tenso y pensativo sobre tu pasado, sino aprendes a soltar todo eso no lograrás avanzar en nada en tu vida. Amores muy marcados en este mes que falta por concluir el año, pero también una traición muy fuerte por parte de quien quieres mucho.

Leo

¡León, en el trabajo, este es tu momento de brillar! Lidera con tu carisma, pero no te olvides de trabajar en equipo. En el amor, deja que tu luz interior ilumine la relación, pero recuerda, compartir el escenario también es clave. ¡El éxito está en el equilibrio! Date a respetar y no aflojes la caricia tan rápido o se perderá el encanto y ya no le volverás a ver la cara al o la interesada. Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso. Cuidado con amores de una noche los cuales siguen apareciendo en tu vida. Recibirás la noticia de un embarazo de alguien conocido o una persona cercana a ti, urge que seas más desconfiad@ de la gente y sobre todo de quienes te llegan hablándote de amor a la primera cita o por face ya que por esa razón siempre te juegan el dedo en tu hocico que te cargas, es porque confías en las personas demasiado rápido. ¡No te atontes y aprende a ser más perra en la vida! no digo que cambies tu esencia, pero si a que te valores y aprendas a quererte un poco más! Posibilidades de pérdidas materiales, una declaración de amor podría presentarse y viene de una amistad a quien le has andado coqueteando. Andas en un tono más recuperado, aprende a vivir de manera feliz, déjate de tonterías.

Virgo

¡Virginiano, en el empleo, los detalles son tu súper poder! Organiza tu vida laboral con meticulosidad, pero permítete flexibilidad. En el amor, la atención a los pequeños detalles crea conexiones sólidas. ¡No temas soltar un poco el control y dejar que fluya! Compras en estos días. Ten cuidado a quien le confías tus secretos pues podrían cometer una indiscreción y salir perjudicado y bien quemado. Un amor a distancia seguirá ahí presente mostrándote cariño, amor y fidelidad. Deja de pedir opiniones o puntos de vista acerca de esa situación que te trae bien vuelta o vuelto loco y mejor aprende a tomar tus decisiones. Bájale a tu fregado carácter! y ponte las pilas y déjate de flojeras, ve por eso que buscas quieres y deseas, pero pon los pies en la tierra y no alucines cosas que sabes bien que en tu vida lograras tener! no te pasas!! Estas a un mes de terminar el año y deberás reflexionar sobre lo que deseas del siguiente, si hay proyectos que aún deseas realizar es momento de volverlos a poner en tu lista. Hay cuestiones de tristeza que siguen viviendo en ti y que cuando regresan a tu vida te debilitan y desaniman. Ponte perra y soluciona esas cuestiones. No impongas ni trates de cambiar la manera de ser y pensar de las personas. Es momento de creer en las segundas oportunidades en caso de haber pasado una ruptura, se te presentará la oportunidad de enmendar ciertos errores con los que venías cargando desde hace ya un tiempo, no permitas que comentarios tontos de otras personas te dañen tus buenos días.

Libra

¡Libriano, en la profesión, busca el equilibrio con estilo! Cultiva la armonía, pero no tengas miedo de expresar tus deseos. En el amor, elige a alguien con quien puedas bailar tu danza única. ¡Que el amor sea un elegante y armonioso vals! Es momento de cuidar más tu economía y de no derrochar el dinero que no tienes en lo que no necesitas, esta a un mes de iniciar un nuevo año y deberás ser más cuidadoso con tu dinero. Sino tienes jale deja de quejarte porque de que hay hay, tienes que ponerte las pilas y salir a buscarlo que hay hartas posibilidades de encontrar, no confíes en parientes algunos no te ven con buenos ojos debido a que te tienen envidia, no digas nada solo no te metas en problemas con ellos y aléjate, necesitas pasar mayor tiempo con tu familia que la tienes bien descuidada. Deja tu altanería para otra ocasión, centra tu energía y tu tiempo en mejorar esos aspectos que no son buenos para ti o dejan mucho que desear. Un familiar requiere tu ayuda y te lo hará saber en próximas fechas. Existe en tu vida muchas personas que solo te quieren ver abajo y ni cuenta te has dado, no confíes tanto en quien te rodea, abre bien tus ojos y comienza a mandar a la tiznada a todas esas personas que ni te ayudan, ni hacen nada. Si sientes duda acerca de una decisión que tienes que tomar, ten calma y consúltalo con esas personas que son importantes para ti y te quieren sus consejos te harán despejar muchas dudas.

Escorpión

¡Escorpión, en el trabajo, abraza la intensidad! Profundiza en tus proyectos, pero cuidado con las pinzas. En el amor, la confianza es tu oro. ¡Ábrete emocionalmente y deja que el amor te envuelva en sus alas apasionadas! Mucha energía negativa que traes cargando, despiertas muchas envidias de quienes te rodean, aprende a que eso no te afecte y se te resbale. Ten mucho cuidado con esperar de más de las personas que sabes solo te han dado dolores de cabeza, la vida está por darte una noticia en la cual las cosas cambiarán repentinamente y tendrás que tomar muchas decisiones. Esos asuntos que te traían con el Jesús en la boca pasaran a segundo término y entenderás que solo fueron exageraciones y tonterías tuyas. ¡Hay dos personas que viven cerca de tu casa que han andado vociferando cosas de tu vida, no permitas que eso te afecte que se te resbale lo que la gente metiche diga o piense! Si esperas lograr ese sueño o meta en este próximo año que está por iniciar deberás de trabajar en el desde el inicio pues solo así podrás ver los resultados adecuados. Termina relación de amistad por andar de más con otra persona. No temas a cambios en tu vida pues te vas a enterar de una noticia o viene un golpe duro a tu vida que te hará valorar más a las personas y a no seguir perdiendo tu tiempo. En el amor vienen oportunidades por una red social. No te atontes ni tomes decisiones apresuradas y menos cuando estés que te lleva mauser pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás el resto de tu vida.

Sagitario

¡Centaurito, en la carrera, apunta alto con tu flecha del éxito! Dispara tu optimismo, pero también comprométete con tus metas. En el amor, la libertad es vital, pero no olvides cultivar conexiones profundas. ¡Que tu arco siempre apunte hacia el amor y el logro! Ten cuidado con enfermedades infecciosas en el estómago porque estarán más fuertes que nunca y podrías terminar en el hospital. Recuerda que los tropiezos o caídas son pa aprender así que te valga todo lo que suceda, semana buena en lo que cabe, salida en puerta y andarás bien calenchu queriendo aflojar, date tu lugar porque ahorita andan bien fértiles y puede haber embarazos en puerta o embarazar a alguien. Los negocios de comida son tu fuerte anímate, no confíes en tus amigas andan de lengua suelta, si estas soltero o soltera excelente semana pa conocer a una persona que te cambiara la manera de ver la vida, será solo faje y caricia quizás, pero te enseñara grandes cosas. No es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina, ten mucho cuidado pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu circulo laboral. Posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará mucho a que cambie o haya movimientos en tu destino.

Capricornio

¡Cabritillo, en el trabajo, construye tu camino al éxito! Escala las montañas del compromiso, pero no sacrifiques tu esencia. En el amor, encuentra el equilibrio entre la ambición y la entrega. ¡El éxito laboral y el amor van de la mano cuando construyes con amor! Nunca dudes de lo que puedes conseguir y que otro no lo haya logrado no significa que tú no vayas a poder. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes. Eres un signo sencillo, humilde y de buen corazón que siempre ve por los demás, y eso te hace ver vulnerable y ocasiona que te jueguen el dedo en la boca y hagan contigo lo que les de su gana. Descubrirás textos que te pondrán de un carácter bien mal y así tipo mil. Cuidado con golpes, caídas o accidentes los cuales estarán a la orden del día y se te podrían presentar en cualquier momento. Daté el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida.

Acuario

¡Acuariano, en el trabajo, sé el rebelde creativo! Abraza la originalidad, pero conecta con el corazón. En el amor, deja que tus rarezas brillen y busca a alguien que las celebre. ¡Que el éxito en el trabajo y el amor llegue cuando eres fiel a ti mismo! Amistad nueva surgirá en próxima fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones. Semana tranquila, vas a descansar muy bien, tuviste una semana bien agotadora en la cual has pensado mucho en una persona que te anda moviendo mucho el tapete, hay muchas posibilidades de iniciar una relación, ¡pero recuerda que si esa persona no muestra interés por ti nada tienes que estar arrastrándote o mendigando amor! No dejes para el otro año lo que puedes terminar de hacer hoy, ponte las pilas emocionalmente y despréndete de todos esos apegos que vienes cargando desde hace tiempo y no te han permitido avanzar. Problemas con pareja de los cuales se resolverán por ayuda de una tercera persona. Un chisme muy fuerte sobre tu familia podría dañarte. Aprende amarte más que nunca y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz, dile adiós a quien te daña y dale la bienvenida a tu vida a quienes en realidad vale la pena.

Piscis

¡Piscianito, en la profesión, sumérgete en el éxito con tus emociones! Deja que fluyan como las olas del océano. En el amor, tu empatía es tu mayor activo. Usa esa intuición para construir conexiones significativas. ¡El éxito llega cuando te sumerges en el trabajo y el amor con todo tu ser! Andas en seguridad esta semana, te manejas en perra! de que traes pegue no hay duda pero te das el taco y andas en busca de un modelo por eso sigues y seguirás solo o sola, deja de exigir tanto y confórmate con lo que caiga que al paso que vas te vas a quedar a vestir santos, mírate en un espejo y piensa a que puedes acceder! recuerda que como esté el sapo osease tú, es como va estar la pedrada, no exijas más! Vienen días en los cuales el amor tocará tu puerta, pero también podría ponerte de malas, no confundas tus sentimientos ni la manera de ver la vida, relájate y toma el toro por los cuernos en cada cosa que realizar para que obtengas los resultados esperados. Días en que comenzarás a sentir atracción por cierta persona que acaba de llegar a tu vida. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor. Ten mucho cuidado con seguir cometiendo mismos errores, deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino.