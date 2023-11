George Santos volvió a retar a los legisladores a votar por expulsarlo de la Cámara

Una vez más, George Santos, representante por New York, retó a los legisladores a votar por expulsarlo de la Cámara de Representantes o bien a callar y olvidarse de lo que califica como una farsa montada en su contra.

El congresista republicano enfrenta una tercera votación de expulsión por acusaciones de haber defraudado a varios de sus donantes y por mentir.

En este sentido, Santos deberá sacudirse 13 cargos federales y de 10 cargos penales presentados en su contra.

Mediante un minucioso análisis de 56 páginas elaboradas sobre las acusaciones formuladas en contra del político, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes dio a conocer el informe de la investigación realizada sobre él y determinó que la gran mayoría de los fondos de su campaña se gastaron en pagar varias de sus deudas personales, sesiones de Spa y compras de artículos en tiendas de lujo.

A pesar de las evidencias, George Santos continúa sin ser juzgado y en dos ocasiones ya se ha librado de ser expulsado de la Cámara, lo cual le dio confianza para volver a retar a sus opositores a votar para que dejé de representar a la ciudadanía.

“Todos estos miembros están impulsando este (voto de expulsión). Desean que renuncie porque no quieren realizar esta dura votación que sienta el precedente de su propia desaparición en el futuro. Pero mi mensaje para ellos es: ¡déjalo o cállate, y basta de farsa!”, declaró ante varios medios informativos pendientes del destino que le espera.

El informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes podría determinar el futuro de George Santos. (Chip Somodevilla / Getty Images)

El nuevo intento para expulsar al político de 35 años es encabezado por Robert García, representante de California, quien está impulsando una propuesta para que se lleve a cabo una votación posiblemente este jueves.

Al respecto, el congresista neoyorquino escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, estar resignado a perder su escaño.

“Sé que me van a expulsar cuando esta resolución de expulsión llegue al pleno. He hecho los cálculos una y otra vez y no se ve muy bien”, indicó.

A lo largo de la historia, en la Cámara de Representantes sólo cinco legisladores han sido expulsados, tres de ellos por oponerse a la Unión durante la Guerra Civil y los otros dos luego de haber sido condenados por delitos federales.

