George Santos reconoce que no se librará de ser expulsado de la Cámara de Representantes

George Santos, congresista republicano quien representa al tercer distrito de New York y sobre quien pesan acusaciones por presuntamente violar varias leyes federales, reconoce que quizá no se librará de un tercer intento de expulsión en la Cámara de Representantes.

Hace unos días, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes presentó un informe sobre una investigación iniciada en marzo donde revela que el político de 35 años, entre otras cosas, llevó a cabo violaciones al financiamiento de campañas.

Santos fue acusado de 13 cargos federales en mayo y de 10 cargos penales más en su contra presentados en octubre, lo cual elevó la cifra a 23.

De manera desglosada, en la primera denuncia se mencionan siete cargos de fraude electrónico, tres por presunto lavado de dinero, otros dos por emitir declaraciones falsas ante la Cámara de Representantes y uno más por robo de fondos públicos.

Con respecto a la segunda incriminación, se indican dos cargos por de hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral (FEC), un par más por fraude electrónico, otros dos relacionadas con falsificación de registros presentados para obstruir a la FEC, dos acusaciones por robo de identidad agravado, uno por conspiración para cometer delitos y otro más por fraude de dispositivo de acceso.

Frente a todos los señalamientos en su contra, George Anthony Devolder Santos —nombre completo del representante— se declara no culpable, esto pese a que existen evidencias, sobre todo de que se gastó una buena parte del dinero que sustrajo de algunos donadores en tratamientos en spa, así como en pagar sus deudas personales.

George Santos descartó cualquier intento de buscar su reelección, pues argumenta que no desea trabajar al lado de hipócritas. (Justin Sullivan/Getty Images)

Mediante X Spaces, anteriormente conocida como Twitter Spaces, el republicano indicó que estar preparado para su eventual destitución.

“Sé que me van a expulsar cuando esta resolución llegue al pleno. Si quieren expulsarme lo usaré como una insignia de honor. Sin embargo, no me postularé para la reelección, no porque sea un informe condenatorio, sino porque no quiero trabajar con un grupo de hipócritas“, expresó después de descartar cualquier intento por retener su escaño.

Asimismo, George Santos mencionó que otros miembros del Congreso están “más preocupados por emborracharse cada noche con el próximo cabildero que por joder y fingir que ninguno sabe lo que está pasando”.

De esta manera, una vez que las actividades se reanuden después del fin de semana largo, muy probablemente será definido el destino del controversial representante neoyorquino.

