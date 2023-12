Entrenador chileno acusa a Jorge Sampaoli de prohibirle el paso a los entrenamientos en su etapa con “La Roja”

El entrenador chileno Nico Córdova acusó a Jorge Sampaoli de tener una actitud “paranoica” en su época de seleccionador de Chile. El actual entrenador del seleccionado austral sub 20 y sub 23 dejó otra anécdota más en la conflictiva trayectoria de Sampaoli, quien entrenó al Tecatito Corona en Sevilla.

En conversación con ESPN el exentrenador de Palestino de Chile también confirmó la problemática existente en la formación de nuevos jugadores. Esta situación la están intentando solucionar de inmediato para poder optar a un cupo en el próximo mundial.

Jorge Sampaoli como entrenador del Flamengo dando indicaciones en el Maracaná. Foto / MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

Los malos modos de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli vuelve a ser noticia por su mala actitud y esta vez fue Nicolás Córdova quien lo expuso de manera pública. “Ahora tratamos de hacer el trabajo lo más abierto posible y que tengan conocimiento todos los clubes” dijo.

“No como antes donde había un entrenador que no me dejaba ni entrar a Juan Pinto Durán. Ustedes lo conocen“, dijo en referencia a Jorge Sampaoli.

El seleccionador que tuvo que hacerse cargo de Chile de emergencia tras la salida de Eduardo Berizzo, afirmó que su relación con Jorge Sampaoli fue nula e inexistente.

“Nunca tuve relación con Sampaoli. En el año y medio que estuve en la Selección nunca hablé con él. Si lo hice con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez“, afirmó.

Jorge Sampaoli no sumó buenos resultados con Flamengo. Foto / MARCELLO ZAMBRANA/AFP via Getty Images

Comparación de trato entre Jorge Sampaoli y Eduardo Berizzo

Córdova aseguró en cambio su relación con Eduardo Berizzo (entrenador recientemente despedido) siempre fue excelente. “Había una relación excelente. Hablábamos de jugadores y siempre me dio espacio para entrenar en Juan Pinto Durán”, afirmó el entrenador de la sub 20 y sub 23 de Chile.

Nicolas Cordova tuvo que tomar un interinato de emergencia en la Selección de Chile. Foto / Franklin Jacome/Getty Images

Cabe recordar que Jorge Sampaoli salió por la puerta de atrás de Flamengo y sumó varios inconvenientes en el vestuario además de malos resultados, los cuales no iban acorde con un equipo que tiene las mejores plantillas de Sudamérica. También se acuso a sus asistente de agredir a un jugador y el técnico se habría hecho de la vista gorda.

