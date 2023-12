Cuáles fueron las palabras que más buscaron los usuarios en Google en 2023

Google, el motor de búsqueda más grande del mundo, ha publicado su lista anual de las palabras y frases más buscadas en 2023. Estas búsquedas se agrupan en varias categorías, incluyendo Noticias, Personas, Muertes de famosos, Actores, Atletas y Libros. A continuación, se detallan las principales tendencias de búsqueda en cada categoría.

En la categoría de Noticias, las búsquedas estuvieron dominadas por eventos globales significativos. La guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza fue el tema más buscado, seguido por el “Submarino del Titanic” en alusión al accidente ocurrido con Titán una embarcación que implosionó a gran profundidad cuando trasladaba a un grupo de millonarios a ver los restos del icónico naufragio. Los desastres naturales también fueron un tema común, con los huracanes Hilary, Idalia y Lee ocupando los siguientes lugares en la lista.

Personajes y muertes de famosos

En cuanto a personas, Damar Hamlin, el destacado jugador de fútbol americano, encabezó la lista. Hay que recordar que el safety de los Buffalo Bills fue noticia luego de que colapsó en pleno juego ante los Cincinnati Bengals tras recibir un golpe en el pecho en una acción de juego. Le sigue el actor Jeremy Renner, que sufrió un accidente con una máquina de nieve que casi le cuesta la vida, así como el jugador de fútbol americano Travis Kelce, el presentador de noticias Tucker Carlson y la joven rapera Lil Tay.

La categoría de muertes de famosos estuvo marcada por la pérdida de varias figuras icónicas. Matthew Perry, conocido por su papel en la serie de televisión “Friends”, encabezó la lista de fallecidos. Le siguieron la legendaria cantante Tina Turner, el presentador de televisión Jerry Springer, el músico Jimmy Buffett y la cantante irlandesa Sinéad O’Connor.

Cine y música

En el ámbito cinematográfico, las búsquedas estuvieron marcadas por anticipación y emoción. La película “Barbie” protagonizada por Margot Robbie encabezó la lista como la más buscada, seguida de cerca por “Oppenheimer” la cinta del reconocido director Christopher Nolan, a esta le siguen “Sound of Freedom”, “Everything Everywhere All at Once” y “Guardians of the Galaxy Vol. 3”. Estas producciones cinematográficas capturaron la atención del público, generando un gran interés y expectativas a lo largo del año.

En el mundo de la música, las búsquedas estuvieron dominadas por diversas colaboraciones y talentos destacados. La “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” con Shakira y Bizarrap ocupó el primer lugar en la lista de canciones más buscadas, seguida por “LA PEOPLE” de Peso Pluma y Tito Double P, “AMG” de Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Peso Pluma, “El Azul” de Junior H y Peso Pluma, y “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado y Peso Pluma. Estas creaciones musicales resonaron fuertemente en el público, llevando a los usuarios a buscar más información sobre ellas a lo largo del año.

Estas tendencias de búsqueda reflejan los eventos y personalidades que captaron la atención del mundo en 2023. A través de estas búsquedas, podemos obtener una visión única de los temas que resonaron en la sociedad durante el año. Desde conflictos globales hasta desastres naturales, desde estrellas del deporte hasta figuras icónicas que nos dejaron, estas tendencias de búsqueda son un reflejo de nuestro tiempo.

