Soy Rebelde Tour finaliza mañana ¿qué récords ha batido RBD?

Mañana termina la gira de reencuentro de RBD. El jueves, la banda le pone fin a una extensa gira de conciertos con la se reencontraron como agrupación luego de haberse separado hace 15 años.

RBD finaliza mañana su Soy Rebelde Tour en el Estadio Azteca en Ciudad de México, una gira que los ha llevado por ciudades de Estados Unidos, Colombia y Brasil, y que también les ha dado muchas satisfacciones.

Con esta gira, que el 25 de diciembre llegará al streaming como especial navideño, la banda también ha batido varios récords históricos:

Soy Rebelde Tour se convirtió en la gira más taquillera de una banda en Estados Unidos al recaudar más de 130 millones de dólares en sólo 30 shows, superando al Where We Are Tour de One Direction, según Touring Data.

La gira de RBD también se ubicó en el listado de las 10 giras latinas más taquilleras del 2023. El tour de reencuentro de la banda mexicana ocupó el segundo lugar del ranking, después de la colombiana Karol G, quien encabeza la lista.

De acuerdo con Billboard Boxscore, el tour también destacó entre las 40 giras más lucrativas a nivel internacional. Ocupó el puesto número 21 del listado, por encima de Bad Bunny, Daddy Yankee, Bruno Mars, Imagine Dragons, Lizzo, Romeo Santos, entre otros.

En México, RBD rompió un récord del mayor número de conciertos agotados, con seis fechas en el Foro Sol en Ciudad de México. Antes de la agrupación, la marca le pertenecía al Grupo Firme.

RBD también cuenta con dos Récord Guinness: uno por obtener más de 180 premios alrededor del mundo en menos de cinco años y el segundo por lograr vender más de 50 millones de copias de su primer disco.

Soy Rebelde Tour llega al streaming

La gira de conciertos de la banda mexicana, Soy Rebelde Tour, llegará en forma de especial navideño a ViX el lunes 25 de diciembre.

La banda decidió grabar dos de sus shows en el Foro Sol y el Estadio Azteca para transformarlos en el especial navideño Por siempre RBD, que estrenarán la próxima semana, de acuerdo con People en Español.

Además de los shows, Por siempre RBD mostrará el lado más íntimo del reencuentro entre los ex compañeros de banda. El especial navideño también incluirá imágenes inéditas de la experiencia de los artistas.

¿Cuándo comenzó el Soy Rebelde Tour?

En enero, RBD anunció que se reencontraría para emprender la gira Soy Rebelde Tour, que inició en agosto en El Paso, Texas, y siguió por Dallas, Houston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Las Vegas.

La banda también visitó ciudades de Brasil, Colombia y México, donde finalizan mañana la gira de reencuentro.

En 2020, el concierto virtual Ser o parecer reunió de nuevo a algunos de los integrantes de RBD, quienes vendieron cerca de 300.000 entradas para el evento. Ese mismo año lanzaron el sencillo “Siempre he estado aquí” y la versión en directo de “Sálvame”.

Ese reencuentro, en plena pandemia, dejó claro que los fanáticos de RBD no los habían olvidado y querían ver más de ellos. Por eso, a finales del año pasado anunciaron que volverían a los escenarios para darles la despedida que se merecen.

La banda estuvo activa desde 2004 hasta 2008. Un año después publicaron su último álbum. En total, lanzaron seis disco de estudio: Rebelde (2004), Nuestro amor (2005), Celestial (2006), Rebels (2006), Empezar desde cero (2007), Para olvidarte de mí (2009).

RBD consiguió vender más de 15 millones de discos en todo el mundo, y recaudaron más de 72 millones y medio de dólares en sus giras, con las que visitaron 23 países y 116 ciudades.

