Kylie Jenner compartió su postal navideña favorita y despertó la curiosidad de sus seguidores: ¿quién es Casey?

Kylie Jenner tiene su foto familiar favorita de Navidad y la compartió. Esta semana, la menor del clan Kardashian-Jenner estuvo revisando antiguas memorias familiares y se encontró con una en particular que decidió compartir en sus redes sociales.

Aunque muchos pensarían que la foto navideña favorita de Kylie sería una reciente, se trata de una entrañable fotografía familiar en blanco y negro que se remonta a su niñez y a los primeros días del reality de E! Keeping Up With The Kardashians.

En la postal familiar aparecen ella y Kendal cuando eran pequeñas, así como sus hermanas mayores Khloé, Kim, Kourtney e incluso Rob. También aparecen sus padres Kris Jenner y Caitlyn Jenner, quien en ese momento no había comenzado su transición y se identificaba como Bruce.

Kylie acompañó la imagen con un mensaje en el que aseguraba que era su foto familiar favorita. “Recuerdo de mi tarjeta navideña favorita de mi familia”, escribió.

Asimismo, la empresaria también acompañó la foto con una segunda imagen en la que se lee el mensaje de la tarjeta: “La vida no se mide por cuántas respiraciones tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. Que seas bendecido con muchos momentos que te dejen sin aliento”.

¿Quién es Casey?

En la postal navideña que publicó Kylie hubo algo que llamó la atención de los seguidores de la empresaria. En el mensaje que acompañaba la tarjeta hay un nombre que generó curiosidad: Casey.

Aunque en la foto que publicó la menor el clan Kardashian-Jenner solo aparecen Kris, Caitlyn, Khloé, Kim, Kourtney, Kendal y Rob, la tarjeta también la firma alguien llamada Casey, quien no aparece en la publicación de Kylie.

Esto llamó la atención de sus seguidores, quienes preguntaron en los comentarios quién era Casey y por qué no aparecía en la foto.

La realidad es que Casey es una de las hijas de Caitlyn Jenner, fruto de su matrimonio anterior a Kris, y que sí aparece en la foto que publicó Kylie, solo que esta –por alguna razón– decidió cortarla de su publicación.

Casey Jenner, de 43 años de edad, ha optado por mantener un perfil bajo y no involucrarse en los proyectos del clan Kardashian-Jenner.

En 2015, se supo que Casey, junto con su hermano Burt y sus medio hermanos Brandon y Brody, optaron por no participar en la serie de E! I Am Cait, tras su transición.

Los fanáticos de Kylie especularon sobre las posibles razones de su inclusión, mientras que otros comentaron con humor que se sentirían insultados si su nombre aparecía sin su foto. La confusión podría deberse al supuesto distanciamiento entre Caitlyn y algunos de sus hijos de relaciones anteriores.

Más fotos navideñas

Kylie Jenner también compartió varias fotos antiguas junto a su hermana Kendall y un video en el que Caitlyn, su padre, les pregunta a ambas sus edades.

Esto hizo que la empresaria reflexionara y cayera en cuenta de que en las fotos que compartió ella tenía la misma edad que tiene ahora Stormi, su hija con el rapero Travis Scott.

También publicó un video haciendo galletas de mantequilla por primera vez. “Primera vez que hago nuestra receta familiar. ¡Es nuestra tradición navideña! Ojalá te hagamos sentir orgulloso”, escribió en la publicación.

Seguir leyendo: