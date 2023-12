El 46% de los ciudadanos cree que la política económica de Biden los ha perjudicado, revela encuesta

De cara al cierre del año, la imagen de Joe Biden continúa depreciándose ante la mirada de millones de ciudadanos que sostienen haber sido afectados por sus políticas en cuanto al manejo de la economía se refiere.

Los datos de una encuesta realizada por la cadena de televisión Fox News, revelan que mientras el 14% de los estadounidenses consultados sienten los ajustes en la economía implementados por el presidente han sido adecuados; un 46% coincide en que su bolsillo se ha visto perjudicado por el manejo que el demócrata de 81 años puso en marcha para contener a la inflación tan alta registrada hace meses.

De hecho, el 61% de los demócratas, el 93% de los republicanos y el 85% de los independientes están de acuerdo en señalar que la economía de la nación está en malas condiciones.

Basado en ello, es posible entender los indicadores de otros sondeos como es el caso del realizado por el canal de televisión CBS News, donde el 39% de los demócratas consultados no desea ver de nuevo a Joe Biden en la boleta electoral del próximo año y el 65% aspiran que surja otro candidato para representar al partido.

El presidente cierra el año con el enorme reto de reinventarse antes de pensar en lo que hagan sus rivales de cara a las elecciones donde estará en juego la Casa Blanca. (Crédito: Tasos Katopodis / Getty Images)

Los datos de otro sondeo llevado a cabo por la Universidad de Monmouth, institución con sede en New Jersey, también son dignos de considerar pues señalan que el presidente registró el índice de aprobación más bajo en el seguimiento de su administración al registrar sólo 34% de respaldo hacia su trabajo.

En contraparte, el 61% de los ciudadanos consultados desaprueba por completo su desempeño al frente de la Casa Blanca.

Otra de las piedras en el zapato de Joe Biden parece ser el respaldo financiero que le está brindando al Ucrania e Israel en los conflictos bélicos que sostienen frente a Rusia y el grupo islámico Hamás, respectivamente.

Un sondeo efectuado por el diario The New York Times en colaboración con la Universidad Siena College, muestra que el 57% de los ciudadanos consultados no está de acuerdo con el apoyo militar y económico que se le proporciona al gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. A decir verdad, sólo el 33% respalda dicha iniciativa.

Sin embargo, con todos estos indicadores a la baja en torno a su imagen, antes de partir a Camp David para tomarse un descanso, al ser cuestionado por un reportero sobre su “perspectiva” de la economía rumbo al año entrante, Joe Biden no sólo dejó entrever que todo marcha bien, sino que le recomendó informar correctamente.

“Todo bien. Eche un vistazo. Empiece a informarlo de la manera correcta”, expresó.

