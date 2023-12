Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de diciembre de 2023

Piscis

Este año la Navidad está haciendo de las suyas en tu cabeza, te paseas por los recuerdos de tu infancia, esos tiempos donde las cosas sencillas eran las que te hacían sonreír. Pero ojo, ¡que esto no es un viaje al pasado melancólico! Más bien, es como una sacudida de energía positiva. Vas a darte cuenta de lo mucho que tienes ahora y de las oportunidades que se abren ante ti. ¡Todavía conservas ese espíritu de la infancia que te hace soñar y sorprenderte a diario! Así que hoy, entre reuniones y celebraciones, tómate un momento para meditar. Un viaje interior siempre viene bien. Te aseguro que volverás al trabajo con las pilas recargadas y listo para comerte el mundo. Un nuevo amor del signo de Piscis o Cáncer podría asomar sus narices en próximas fechas, llegará mediante un asunto de negocios o amistades. Cuídate de dolores estomacales, estarán a la orden del día. Podrías sentir necesidad de buscar a alguien de tu pasado si es así que sea solo pa despedirte y mandarlo al aparato reproductor masculino. No cargues con karmas pasados y cierra cualquier puerta o ciclo que haya quedado abierto, para que des entrada a tu vida a nuevas oportunidades. Aguas con idealizar a las personas pues podrías darte en la torre cuando te caigas de la nube donde estarás viviendo.

Acuario

¿Estás lista para vivir a tope porque todo en tu vida está en plan ‘en marcha triunfal’? La economía te sorprende gratamente, así que relájate y disfruta al máximo con tus seres queridos y amigos. Eso sí, apacigua un poco esa sensibilidad que a veces te hace ver las cosas más intensas de lo que son. Recuerda que tu chico es un auténtico as, ¡y está haciendo maravillas para hacerte la vida más bonita! ¡Agradécele cada día, que se lo merece! No cargues con responsabilidades ni karmas que no son tuyos, deja que cada persona se rasque con sus propias uñas. Es importante que pongas atención al número 3 y 9 pues recibirás señales que tendrán que ver con ese número. Momentos increíbles con amistades se aproximan, sal y diviértete y dale vuelo a la hilacha y que te valgan comentarios negativos de otras personas. Recibirás noticias inesperadas que te dejarán algo incomodo o incomoda, con el paso de los días recuperarás la tranquilidad.

Capricornio

Estás que te sales últimamente, todo va viento en popa, pero no te duermas en los laureles. Hoy es el día perfecto para poner metas nuevas, algo pequeñito, ¡pero que te motive a diario! Ah, y ojo con la ansiedad, que se quiere colar en la fiesta. Relájate, respira profundo y aleja el estrés. En el amor, si tienes pareja, prepárate para sus cambios de humor. No te lo tomes a mal, están un poco sensibles. Si estás soltera, aprovecha este tiempo para conocerte mejor, que el amor anda rondando cerca. ¡Felices fiestas! La buena racha sigue, ¡a disfrutarla! Es posible que en estos días recuerdes a una vieja amistad que ya no está contigo, date la oportunidad de buscarle y saber de él o ella, si hubo algún problema la vida misma pondrá todo para que se solucionen las cosas. Es posible que en estos días te sientas un poco triste, hay muchos planes en tu vida que han quedado inconclusos, ya no sabes qué camino seguir para lograr tu felicidad, recuerda que tienes que encontrarte a ti mismo o misma antes de querer encontrar a una persona que te complemente. Te viene una semana muy perra, hay muchos cambios en puerta, va a cambiar la rutina a la que ya estabas bien acostumbrado do acostumbrada, vienen movimientos sentimentales que te van a desconcertar mucho.

Sagitario

Estas Fiestas te están tratando de maravilla. Gracias a tu rollo amigable y buena onda, eres el alma de todas las reuniones, ya sea con la familia o tus panas de siempre. Aprovecha al máximo estos momentos porque te darán un subidón de autoestima que te vendrá de perlas para el próximo año. En el amor, toca hacer un sacrificio por tu pareja, ¿qué tal si compartes las celebraciones con su gente? No cuesta nada considerarlo, y a veces un gesto así fortalece la relación. ¡Goza al máximo! Si te manejas en modo “soltería” tienes muchas posibilidades de conocer a una persona del signo de Géminis, Acuario o Escorpión; no te des tantos aires de ingenuo o ingenua porque no a todos atrae esa bandera con la que andas por la vida, pues bien sabemos que eres comelon o comelona de lo que viene siendo la caricia. Deja de pensar en ese bulto que en el pasado te fregó la existencia, mejor piensa en lo que vendrá de nuevo para ti. La vida te ha dado sus buenos golpes pero al final siempre has salido adelante y más fuerte que nunca, que nadie te haga perder la cabeza pues nadie tiene suficiente valor para que vivas de rodillas.

Escorpio

Parece que has dejado atrás esos momentos bajos que te tenían afectada. ¡Hoy es un día para celebrar tu renacer emocional! Aprovecha para disfrutar en compañía de la familia y los amigos. Estás en un momento excelente para socializar y estrechar lazos. Además, tu intuición está aguda, lo que te ayudará a tomar decisiones importantes, especialmente en el ámbito laboral. En el amor, las cosas marchan bien, aunque podrías enfrentar pequeñas ráfagas de viento. No te preocupes, serán pasajeras y no causarán daño duradero. Solo un consejo: cuida tu alimentación y moderación en las celebraciones. Aprende a mandar a la fregada el pasado y dejarlo ir porque mientras no lo hagas seguirás igual de solo o sola aferrándote a algo que ya no te pertenece e incluso ya no existe. Vas a salir de una situación muy perra que tiene que ver con una amistad o familiars por conflictos y discusiones que han existido en los últimos días. Una promesa que te hicieron en el pasado se va a cumplir en próximas fechas. Te pondrás en el lugar de otra persona y eso te va ayudar a superar muchos problemas y situaciones que estabas enfrentando pues comprenderás que hay personas que de verdad si la pasan mal y tú te quejas de cosas sin importancia.

Libra

Tu habilidad para anticiparte a los acontecimientos es increíble y hoy, en las reuniones familiares, eso será clave. Conoces los temas delicados que pueden generar conflictos, así que, si sientes que la situación se está complicando, guía la conversación hacia terrenos más seguros. Tu destreza para preservar la paz y la armonía familiar será muy apreciada por todos. Además, podrían surgir oportunidades interesantes en el ámbito profesional a través de las conversaciones familiares. Presta atención a los proyectos que se mencionen, ya que podrían beneficiarte en el futuro. En el amor, reserva un tiempo especial para compartir en la intimidad con tu pareja. Aunque disfrutar con los demás está bien, es crucial preservar la intimidad en la relación. Busca la manera de controlar tu digestión pues mucha de tu gordura se debe a inflamación por alimentos y retención de lo que viene siendo el líquido más que nada. Aprende a quererte más, tal vez no tienes lo que quieres en estos momentos pero recuerda que siempre habrá alguien que viva peor que tu. Entrarás a una etapa de muchas mejoras en muchos aspectos de tu vida, empezarás a ver la luz y querrás comerte al mundo entero con los proyectos que tienes en mente. No te permitas intentar más de una vez si fallas y si otra persona no pudo lograrlo muéstrale que tu sí. Semana de fiesta o reuniones con familia y amigos, diviértete mucho y disfruta cada día como si fuera el último.

Virgo

Es el momento perfecto para compartir esa idea que te ronda la mente a diario con tus seres queridos. Reúnete con la familia o amigos y cuéntales tus planes, aunque ten en cuenta que, a pesar del entusiasmo, es crucial ser prudente y no lanzarte sin evaluar bien los riesgos. A veces, las promesas pueden no cumplirse, y es posible que te sientas un poco decepcionada. Aprende a distinguir a diario entre aquellos que hablan por hablar y aquellos que respaldan sus palabras con acciones. Hoy, dedica tiempo a la vida familiar, incluida tu pareja. Lo demás puede esperar; ahora es el momento de centrarte en lo que realmente importa. Una salida de dinero te va dejar algo apretado económicamente, cuida mucho es parte y si tienes una deuda trata de cubrirla a la brevedad. Cuida más tu carácter y no te expongas tanto a ser bufado o bufada, la felicidad se te muestra cada día frente a tu espejo y a tu alrededor pero pierdes mucho el tiempo estresándote y preocupándote por cuestiones tan tontas y tan vanas que por eso al final del día terminas deprimiéndote y culpándote de mil cosas de las cuales muchas de ellas no son tu responsabilidad pero te las tomas muy personales. Es momento de checar cueles serán tus planes para el próximo año, asegúrate que no sean tan ambicioso o de lo contrario jamás podrás conseguirlos.

Leo

Es el día para brillar con luz propia y mostrar tu carácter fuerte y decidido. A tu alrededor, hay personas que adoran dar consejos, pero no necesitas que te guíen en cada paso a diario. Confía en tu instinto y en lo que sabes. Impón tu criterio sin miedo al fracaso, y verás que todo saldrá a la perfección. El día será mayormente tranquilo, pero surgirá una situación en la que deberás manifestarte en contra de una injusticia. Puede que no todos te entiendan, pero al menos te sentirás satisfecha por hacer lo correcto. Cuida mas tu cuerpazo criminal sobre todo tus piernas pues estas representan tu mejor punto de atracción para las demás personas, recuerda que si no le pones un alto a la comida en poco tiempo terminarás con obesidad y pa bajar va estar bien complicado. No te preocupes ni te sientas tan mal que todo se va arreglar de la mejor manera muy pronto con cierta situación que los unirá más que nunca pues se dará cuenta que la “comida” de la calle, jamás igualará a la que se tiene en casa. Que nadie reprima tus sueños, metas y ganas de salir adelante, estas en unos días algo complejos pues podrías sentir que no avanzas, que el mundo está en tu contra o que el amor no se hizo para ti, recuerda que tu signo suele a deprimirse mucho y adoptar cuestiones de bipolaridad, que eso no te afecte.

Cancer

Es Navidad y te espera un día lleno de encuentros, algunos geniales y otros un poco desafiantes. Tu intuición será tu mejor aliada, así que confía en ella para navegar por situaciones complicadas sin dramas. Evita discusiones y mantén la paz, sobre todo en el ámbito sentimental. Si tu pareja se ha olvidado de sus deberes hogareños, no te estreses, pero exprésale claramente tus expectativas. No seas demasiado condescendiente, ¡hazte valer! ¡Feliz Navidad! Llegan noticias a ti de ex pareja o ex amigo, en cierto grado te pondrán algo incomodo o incomoda pero al final del día te darás cuenta que fue lo mejor. Una amistad te trae de boca en boca, su actitud, indiferencia y sobre todo ciertos chismes que llegarán a ti te revelarán de quien se trata y porque ese cambio contigo. Te vienen cambios en lo laboral y en la suerte, andarás super bien en esos aspectos pero tampoco te confíes mucho de esa suerte pues podrías cometer grandes errores y gastar en cosas innecesarias.

Géminis

El día viene con sorpresas, así que relájate y fluye con los cambios. Tus planes podrían dar un giro, pero recuerda que a veces la improvisación trae las mejores experiencias. En el amor, ¡cuidado con la tormenta! Evita discusiones familiares y resuelve los problemas en privado. Si estás soltera, no te agobies; la familia y amigos te llenarán de alegría. ¡Sal y disfruta de su compañía, te vendrá genial! Momentos increíbles se vienen a tu vida pues comenzarás a quererte un chorro y valorarte y sobre todo darte cuenta quien no merece tener tu compañía o tu amistad. Ya déjate de tonterías y muéstrale al mundo de qué estas hecho, la vida te brinda nuevas oportunidades muy buenas para ser alguien en la vida y consolidar sueños, estas en una etapa que podrías lograr lo que te propusieras.

Tauro

Al despertar, tu mente está llena de planes y responsabilidades diarias, pero tu visión del futuro parece pesimista. ¡Error! Tu carisma abre puertas que quizás no percibes. Aunque te veas rodeada de obstáculos, mira más allá y convéncete de que puedes lograr lo que deseas. En el amor, el ambiente navideño trae armonía. Disfruta de momentos íntimos y felices con tu ser querido. No subestimes tu capacidad de atraer lo positivo. ¡Actúa ahora para un futuro más brillante! Momentos importantes llegarán a tu vida y una noticia familiar te hará muy feliz o te dará esa paz que requieres y necesitas para recuperar tu estabilidad emocional. No te adelantes a los hechos ni creas todo lo que llega a tus oídos podrías estar juzgando mal a una persona solo por comentarios que has escuchado, aprende a conocer más a las personas antes de juzgarlas. Cuídate de caídas, golpes y dolores pues estarán a la orden del día, traes muchas energías negativas alborotadas. Tu carácter inestable podría hacerte cometer un gran error y herir con tus palabras a alguien de tu familia, no lo permitas y ponte las pilas. Cuídate de un robo o pérdida de objeto o dinero.

Aries

El estrés diario te tiene agotada, y puede que hoy la Navidad no sea tu prioridad. Pero es momento de enfocarte en el presente. Los cambios que contemplas son necesarios, pero antes de actuar, reflexiona sobre lo que realmente necesitas día a día. Si quieres que las cosas mejoren, medita tus decisiones. En el amor, podría aparecer alguien especial hoy, pero estás tentada a rechazar una invitación. No te subestimes; sal de casa, no estás tan cansada como crees. ¡Disfruta del presente y de las oportunidades que te brinda la vida! Cuídate de traiciones por parte de familiares pues hay familiares lejanos que no te ven con buenos ojos ni a ti ni a tu familia, no te metas en problemas y tu dedícate a lo tuyo y no respondas a lo que escuches pues solo te expondrás a discusiones de nunca acabar y sin sentido. No te dejes vences por nadie, podrías recibir muchas críticas ante tu persona pero lo importante es que seas bien culeis y no te dejes manipular, ni ofender por nadie, recuerda que eres de las personas que tiene palabras fuertes y sabes donde pegarle a cada persona con el simple hecho de abrir tu gran boca que te cargas, no lastimes a quienes te procuran pero tampoco seas títere de nadie que no estás para tonterías.