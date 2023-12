José Emilio, hijo de la fallecida Mariana Levy, pasó una sola y triste Navidad en su casa

José Emilio, uno de los tres hijos de la fallecida Mariana Levy, ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos meses por la mala relación que tiene con su familia, la cual, incluso, repercutió en los recientes festejos por la Navidad, pues el joven la pasó solo y triste.

A pesar de que fue invitado por Ariel López Padilla y por Patricio Levy a unirse a los festejos que cada uno de ellos organizó, el hermano de María y Paula Levy desechó las invitaciones y prefirió quedarse en su casa, como si se tratara de cualquier otro día.

En una entrevista compartió que el domingo, previo a la Navidad, cenaría pizza, un platillo que dista de lo que se suele comer por esas fechas en México.

“El 24 si no me voy a casa de algún amigo, cenaré aquí pizza y me la pasaré muy bien conmigo mismo”, había adelantado el joven.

La decisión de estar solo en esta fecha no se debe a que sienta rechazo de sus familiares o amigos, sino que simplemente para él es un día más, aunque reconoció que siempre que puede se mete a la cocina y prepara un más que exquisito pavo.

A mí lo que me gusta de la Navidad sinceramente, siempre ha sido hacer el pavo, hacer la cena de Navidad sinceramente es de lo que más me encanta. Tengo muchos amigos en esta vida, familia ya no tanta, pero amigos que son familia por elección”, detalló en una plática que tuvo con el programa ‘De primera mano’.

Hay que recordar que hasta hace no mucho José Emilio tenía una relación más que cordial con Ana Bárbara, pero de unos meses a la fecha todo se vino abajo, incluso el joven realizó una serie de declaraciones desafortunadas en torno a la intérprete, con quien ha convivido desde que era un niño, pues fue pareja de su padre, José María Fernández, mejor conocido como ‘El Pirru’.

