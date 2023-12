RBD despidió a quien fue su mánager por más de 15 años

Tras años de trabajo, exitosas gira y varios discos, RBD despidió a su mánager. Ahora, por una serie de malentendidos la agrupación decidió separarse de Guillermo Rosas, quien fue el representante del grupo durante sus mejores años.

De acuerdo con la revista People en Español, Rosas fue señalado de menospreciar el trabajo de Dulce María y de otro integrantes del grupo, mientras exaltaba el de Anahí, de quien también fue mánager durante su carrera en solitario.

Hay otra teoría que señala que Rosas dejó varios compromisos con RBD inconclusos. “Estaba siendo un obstáculo en la gira”, indicó la periodista Ana María Alvarado, en declaraciones a SDP Noticias.

Hasta el momento, RBD no ha confirmado los rumores; sin embargo, Rosas no estuvo presente durante el último concierto que la banda ofreció en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, como cierre de su Soy Rebelde Tour.

En dicho concierto, la agrupación tampoco mencionó a Guillermo Rosas en su mensaje de agradecimiento, a pesar de que este fue pieza clave en el reencuentro de la banda, que integran Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Además de acompañar a RBD durante sus mejores años, Rosas también fue una pieza clave en el regreso de la banda luego de 15 años separados, puesto que debido a la confianza que forjaron durante esos años la agrupación volvió a contactarlo para su gira de reencuentro.

¿A qué se dedica Guillermo Rosas?

Tras la separación de RBD, Guillermo Rosas siempre tuvo en mente hacer un reencuentro entre los integrantes de la banda. Incluso, fue mánager de varios de los cantantes del grupo en sus carreras en solitario, como las de Anahí y Christian Chávez.

Actualmente, Rosas tiene su propia agencia The Sixth House, misma que tiene una alianza con Universal Music Latin Entertainment, gracias a la que RBD digitalizó su música.

Además de RBD, Guillermo Rosas ha trabajado como mánager y promotor de artistas como Jenni Rivera, Gloria Trevi, Juan Gabriel, Chiquis Rivera, Alejandra Guzmán, Joan Sebastian, entre otros.

Soy Rebelde Tour

En enero, RBD anunció que se reencontraría para emprender la gira Soy Rebelde Tour, que inició en agosto en El Paso, Texas, y siguió por Dallas, Houston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Las Vegas.

La banda también visitó ciudades de Brasil, Colombia y México, donde finalizó la gira de reencuentro el pasado 22 de diciembre en el Estadio Azteca.

Soy Rebelde Tour se convirtió en la gira más taquillera de una banda en Estados Unidos al recaudar más de 130 millones de dólares en sólo 30 shows, superando al Where We Are Tour de One Direction, según Touring Data.

La gira de RBD también se ubicó en el listado de las 10 giras latinas más taquilleras del 2023. El tour de reencuentro de la banda mexicana ocupó el segundo lugar del ranking, después de la colombiana Karol G, quien encabeza la lista.

Esta semana, la gira de conciertos de la banda mexicana llegó en forma de especial navideño a la plataforma de streaming ViX.

La banda decidió grabar dos de sus shows en el Foro Sol y el Estadio Azteca para transformarlos en el especial navideño Por siempre RBD, que se estrenó el 25 de diciembre.

Además de los shows, Por siempre RBD muestra el lado más íntimo del reencuentro entre los ex compañeros de banda. El especial navideño también incluye imágenes inéditas de la experiencia de los artistas.

