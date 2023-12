Becky G fue criticada por pasar Navidad junto a Sebastián Lletget

Becky G pasó Navidad con Sebastián Lletget. Esta semana, filtraron un video de la fiesta navideña de la familia de la cantante estadounidense de origen mexicano en el que se le ve junto al futbolista argentino.

El programa En casa con Telemundo compartió un fragmento del video de la reunión familiar, en el que se a Becky G muy cerca de Lletget, lo que desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre la cantante y el futbolista, pero también generó un sinfín de críticas para la intérprete de “Mamiii”.

Tras la publicación del video, que al parecer filtró uno de los invitados a la fiesta familiar, los fanáticos de la cantante expresaron su desacuerdo al verla de nuevo junto al deportista.

El futbolista argentino se ganó el odio de los fans de Becky G desde que admitió públicamente que le había sido infiel a la cantante.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores sobre una posible reconciliación.

De hecho, Becky G compartió una foto en Instagram sola junto al árbol de Navidad abriendo sus regalos.”Feliz, genuinamente feliz”, escribió junto a la publicación, en la que muchos de sus seguidores le expresaron su apoyo.

No es la primera vez que se les ve juntos

Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron mucho antes de Navidad, puesto que la ex pareja fueron vistos juntos en noviembre.

Becky G y Lletget fueron captados juntos en un mercado sobre ruedas en Los Ángeles, donde se les vio muy caminando mientras conversaban e, incluso, se despidieron con un cariñoso abrazo.

A pesar de que se mostraron muy cariñosos en su paseo por la ciudad, lo que llamó la atención de los fans de Becky G es que no usaba el anillo de compromiso que le dio Lletget.

¿Qué pasó entre Becky G y Sebastián Lletget?

En diciembre del año pasado, Becky G y Sebastián Lletget se comprometieron; sin embargo, meses después, en marzo de este año, el futbolista pidió una disculpa pública a la cantante tras rumores de supuesta infidelidad a su prometida.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó en ese entonces Lletget.

Este año, una cuenta anónima en Instagram reveló que tenía fotos, videos y conversaciones que probaban que el futbolista le había sido infiel a la cantante. Incluso ofreció a “enviárselas en privado” a la artista.

Tras las declaraciones de Lletget y la cuenta anónima de Instagram, Becky G no emitió ningún comunicado al respecto.

Los fans pensaron que ella y el futbolista se habían separado luego de que ella apareciera en el Festival de Coachella sin su anillo de compromiso; sin embargo, la situación entre Becky G y Lletget aún no está clara.

De hecho, ninguno de los dos han borrado ninguna de sus fotos en las redes sociales, lo que siempre ha sido una pista de que nunca dejaron de estar juntos.

