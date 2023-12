James Rodríguez y la curiosa anécdota que explica por qué no se adaptó al fútbol de Qatar

James Rodríguez viene de protagonizar un buen momento con el Sao Paulo en el campeonato brasileño. Una buena noticia para el mediocampista colombiano que ha tenido una carrera algo irregular luego de un despunte en la Copa del Mundo Brasil 2014 que lo llevó a jugar con el Real Madrid y ser considerado como uno de los grandes jugadores de aquel momento.

Sin embargo, las cosas no salieron como James Rodríguez esperaba y el volante terminó relegado al banquillo en el cuadro merengue por lo que decidió marcharse y probar suerte en el Bayern Múnich alemán y Everton inglés, sin mucha suerte por lo que terminó recalando en el fútbol qatarí de la mano del Al-Rayyad en donde tampoco pudo demostrar sus habilidades.

En una reciente entrevista con el portal Globo Esporte de Brasil, entre otros temas el mediocampista colombiano explicó la que considera fue una de las principales razones por las que su paso por el campeonato árabe no fue lo esperado y por lo que decidió regresar a Europa para jugar con el Olympiacos de la Superliga griega.

El mediocampista colombiano James Rodríguez tuvo una buena actuación con el Sao Paulo en el campeonato brasileño durante la pasada temporada. (Ricardo Moreira/Getty Images)

“Allá todo el mundo come con la mano. Ellos me compartía la comida y yo decía: ‘No, gracias’. Preguntaba por los cubiertos y me decían: ‘No, con la mano'”, recuerda una pequeña anécdota que describe el choque cultural que tuvo que vivir el mediocampista colombiano que se encontraba en su primera experiencia en el balompié árabe.

“Estas loco, no voy a comer con la mano”, terminó siendo la respuesta más habitual que daba James Rodríguez durante las comidas en su etapa de jugador con el Al-Rayyan con el que disputó un total de apenas 13 partidos durante poco más de una temporada del campeonato qatarí. El sudamericano terminó con cuatro goles.

Pero para James Rodríguez no solamente era incómodo el momento de comer sino que había una serie de situaciones básicas dentro del día a día durante su estancia en Qatar que generaban choques culturales y que se terminaron convirtiendo en una causa importante para que el colombiano terminara antes de tiempo su segunda campaña con el Al-Rayyan.

Con la Selección de Colombia James Rodríguez sigue siendo un jugador vigente y actualmente es uno de los habituales en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. (Gabriel Aponte/Getty Images)

“En el fútbol, todo el mundo, al tomar un baño después de cada partido o entrenamiento se quita toda la ropa, pero ellos (qataríes) me decían asustados que eso no se podía hacer”, recordó el mediocampista colombiano que hasta para bañarse tenía problemas.

Después de su incómodo paso por Qatar, James Rodríguez decidió marcharse a Grecia en donde jugando para el Olympiacos logró reencontrarse con un buen nivel jugando 20 partidos del campeonato local en los que marcó cinco goles, lo que le permitió al colombiano poder cambiar de aires y terminar llegando al Sao Paulo brasileño.

Este 2023 James completó una buena actuación con el equipo dirigido por Dorival Junior, que si bien condujo al equipo a terminar en la mitad de la tabla de clasificación del Brasileirao, también le permitió asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2024 en la que el colombiano podrá demostrar su nivel en la exigente competición sudamericana.

