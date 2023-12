¿Cuáles son los estrenos de películas más esperados de 2024?

2023 fue un año de grandes estrenos de películas, tras la llegada a los cines de películas como Barbie u Oppenheimer como los grandes estrenos del verano. Además de los títulos de Greta Gerwig y Christopher Nolan también hubo otros filmes destacados como Los asesinos de la luna o Vidas pasadas.

Este 2024 también promete una temporada de grandes estrenos con secuelas o precuelas muy esperadas, como las de Dune, Ghostbusters, Gladiator, Deadpool, Despicable me, Inside Out, Mad Max, John Wick o Joker.

También llegarán nuevas historias de cineastas destacados, como las de Challengers, de Luca Guadagnino; Frankenstein, de Guillermo del Toro; o Juror #2, de Clint Eastwood.

A continuación algunos de los estrenos más esperados de 2024:

Pobres criaturas (Yorgos Lanthimos)

Sinopsis: el Dr. Godwin resucita a la bella Bella Baxter para que aprenda a su lado. Sin embargo, ella huye en compañía de un abogado porque quiere recorrer el mundo, sedienta de deseo de igualdad y libertad.

Fecha de estreno: 25 de enero

Ferrari (Michael Mann)

Sinopsis: película biográfica de Enzo Ferrari, el fundador italiano del fabricante de automóviles Ferrari. El ex piloto de carreras está en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su esposa, Laura, construyeron de la nada diez años atrás. Su tormentoso matrimonio se encuentra en medio de una gran crisis, mientras lidian con la muerte de su hijo. En esta crucial etapa, Ferrari tomará decisiones arriesgadas apostándolo todo en una única carrera que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia: la Mille Miglia.

Fecha de estreno: 9 de febrero

Priscilla (Sofia Coppola)

Sinopsis: cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo. Película basada en las memorias Elvis and Me, escritas por Priscilla Beaulieu Presley, publicadas en 1985 y que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland.

Fecha de estreno: 4 de enero

Dune: parte 2 (Denis Villeneuve)

Sinopsis: Paul Atreides se une a Chani y a los Fremen mientras busca venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentándose a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo, debe evitar un futuro terrible.

Fecha de estreno: 15 de marzo

Rivales (Luca Guadagnino)

Sinopsis: ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional, en el que la jugadora convertida en entrenadora Tashi (Zendaya) ha transformado a su esposo Art (Faist) en un campeón de Grand Slam. Tras una racha de derrotas, Tashi lo inscribe en un evento “Challenger” -el nivel más bajo de los torneos profesionales- donde debe enfrentarse a Patrick (O’Connor), el antiguo novio de Tashi y su antiguo mejor amigo

Fecha de estreno: 26 de abril

Intensamente 2 (Kelsey Mann)

Sinopsis: Riley ahora es una adolescente, así que debido a la edad en su mente han empezado a aparecer nuevas emociones, por lo que las que ya tenía deben ver la forma de hacer espacio a los recién llegados que incluye a ansiedad, sentimiento que no desea pasar desapercibida y también quiere ser reconocida.

Fecha de estreno: 13 de junio

Joker: Folie à Deux (Todd Phillips)

Sinopsis: es la secuela de Joker (2019), que contará de nuevo con Joaquin Phoenix como Arthur Fleck y estará acompañado por Lady Gaga como Harley Quinn. Aún no se conocen muchos detalles de la película, sólo que será un musical; sin embargo, la trama de la película está basada en el concepto de folie à deux, que se refiere a un trastorno mental compartido por dos personas y se cree que la película explorará la relación entre el Joker y Harley Quinn, y cómo su locura se alimenta mutuamente.

Fecha de estreno: 4 de octubre

