Jack White comparte en sus redes sociales un fragmento de su nueva canción

El cantante y guitarrista estadounidense Jack White ha dado una sorpresa a sus millones de fans, pues a través de su cuenta de Instagram publicó un fragmento de una nueva canción, con lo que anuncia su regreso a la escena musical.

El post tan sólo muestra un muro en color azul, con blues rock como fondo musical, generando de inmediato comentarios como: “Eso es loco, ¿un nuevo álbum? 2024 va a ser fuego” y “así es exactamente como quiero que comience 2024”.

White, de 48 años y quien fuera líder del dueto The White Stripes, lanzó en 2022 dos álbumes, Fear Of The Dawn y Entering Heaven Alive, que obtuvieron buenas críticas; también ha seguido trabajando en su disquera Third Man Records. Él es considerado uno de los responsables del resurgimiento de los discos LP, un formato que siempre defendió, en cuanto a la presentación del arte y la calidad del sonido. La compañía cuenta con su propia planta de prensado de viniles.

El año pasado Jack (quien también forma parte de las bandas The Raconteurs y The Dead Weather) comentó en una entrevista al periódico Daily Star que no deja de escribir música, y que muchas de sus canciones se quedan archivadas: “Puede parecer sorprendente, pero he hecho más cosas recientemente que en los últimos 10 años. Lo bueno de estar encerrado para alguien como yo es que tengo un estudio en casa para crear música, pero también un lugar para trabajar en muebles y diseño. He logrado completar muchos proyectos de muebles y también remodelé todo mi taller”.

Aunque Jack White abrió su cuenta de TikTok desde octubre del año pasado, con la llegada de 2024 comenzó a promocionarla en Instagram. Ahora presentará ahí videos, tanto de él como solista como de sus grupos, junto con noticias de sus próximos proyectos, entre los cuales, de acuerdo a su último post, destaca su esperado nuevo álbum.

Sigue leyendo: