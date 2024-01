Hispano, padre de 4 hijas, está hospitalizado tras ser baleado en autopista del sur de California

Un hombre hispano, padre de 4 hijas, permanece en una unidad de cuidados intensivos de un hospital después de ser baleado en una autopista del sur de California cuando conducía acompañado por su familia.

Noel Peña, de 48 años, recibió un balazo mientras conducía en la Autopista 5 en la víspera del Año Nuevo, lesión que le destrozó la clavícula y dejó fragmentos en la garganta.

“Es algo que nadie espera. Escuché sobre esto y pensé: ‘Vaya, la gente es tan despiadada haciendo este tipo de cosas’. No es normal, no debería ser normal, descubrir lo que nos sucedió a nosotros”, expresó la hija de la víctima, Pamela Peña, a la cadena KTLA.

Camino a su residencia para celebrar el Año Nuevo, Peña viajaba en compañía de su esposa, su hija y su sobrina después de disfrutar el día en el Swap Meet de Santa Fe Springs.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m. del 31 de diciembre, cuando la familia hispana iba en camino a su casa en el este de Los Ángeles.

En un momento, notaron que un vehículo, que parecía ser una camioneta Honda gris, se desvió hacia su carril en el área de Carmelita Road, en Norwalk, maniobra que casi ocasiona una colisión entre los dos vehículos.

Como reacción, el hispano le tocó la bocina en el momento en que el sospechoso le gritó, y la familia siguió su camino, pero se percataron que la camioneta los estaba siguiendo.

De repente, el sospechoso lo emparejó por el lado izquierdo, momento en que sacó un arma de fuego y efectuó dos disparos hacia la ventana del lado donde conducía Peña.

El tiroteo ocurrió cuando el hispano conducía acompañado de su familia. Crédito: PATRICK T. FALLON | AFP / Getty Images

En el momento en que el padre hispano sintió que una bala lo había alcanzado, se detuvo al costado de la autopista y comenzó a sentirse débil por la rápida pérdida de sangre.

La sobrina, que estaba de visita procedente de México y que viajaba en el asiento trasero a lado de su prima, comentó que nunca había esperado que un ser humano pudiera hacer esto a otra persona y que era lo último que esperaba que sucediera.

Por fortuna, una enfermera pasaba por el lugar en aquel momento y se detuvo para ofrecer los primeros auxilios al hombre hispano, quien sangraba recostado al costado de la autopista.

La familia mencionó que la enfermera ayudó a controlar la hemorragia mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia, y dieron el crédito a la mujer por salvar la vida del padre de familia.

“Creo que tuvo que recibir unas ocho unidades de sangre. no sabía cuánto era hasta que investigué y eso es básicamente lo que tiene un cuerpo humano, entre 8 y 10 unidades de sangre”, mencionó la hija de la víctima.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) dijo que los incidentes de furia al volante en las carreteras tienden a ocurrir con mayor frecuencia

“Es muy importante no jugar con el tema que nos ocupa. Si sientes que eres parte de un incidente de furia al volante en la carretera, no instigues la situación, no empeores las cosas. Simplemente, sigue tu camino”, aconsejó Alec Pereyda, funcionario de la CHP.

Noel Peña permanece en la unidad de cuidados intensivos conectado a un respirador artificial. Los médicos le practicaron una cirugía mayor para atender las heridas que le causó el balazo.

Los familiares de Noel agradecieron que el padre de familia se encuentre con vida, pero reconocieron que le espera un largo camino para poder recuperarse por completo de sus lesiones.

Las cuatro hijas de Noel Peña aguardan a que su padre pueda regresar a casa para continuar con su recuperación rodeado de su familia.

“Esto le podría pasar a cualquiera. Le pasó a mi padre, a quien no le debería haber pasado; es un buen tipo y sinceramente no se merece esto. Tengan cuidado, porque lamentablemente vivimos en un mundo en el que esto puede suceder“, mencionó Pamela Peña.

El atacante continúa prófugo y las autoridades buscan imágenes de la cámara del tablero o videos de una cámara de un automóvil Tesla que grabó el 31 de diciembre, entre las 3:00 p.m. y 3:30 p.m. en el área de Carmelita Road.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene evidencias sobre este incidente, se comunique a la oficina de CHP de Santa Fe Springs al 562-868-0503.

Se creó una página de GoFundMe en la que se pueden hacer donaciones para ayudar a la familia hispana con los gastos médicos de Noel Peña.

