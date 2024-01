El hijo del “Loco” Abreu llegaría a la Liga MX

Diego Abreu es uno de los jugadores que ha estado en el radar de la selección mexicana. El joven delantero de 20 años milita en el Defensor Sporting Club de Uruguay. Sin embargo, el hijo de Sebastián Abreu podría llegar al fútbol mexicano.

Diego Abreu nació en Ciudad de México. Desde las categorías formativas el hijo del “Loco” ha sido vinculado a la selección mexicana. El joven delantero de 20 años ha participado en módulos de El Tri en las categorías sub 16, sub 18 y sub 20. Sin embargo, el “Loquito” también ha aceptado los llamados de Uruguay.

Luego de un año de haber firmado por el Defensor Sporting club de Uruguay, Diego Abreu tendría la oportunidad de jugar en la Liga MX gracias a los Diablos Rojos del Toluca. El periodista César Luis Merlo fue el primero en adelantar dicho reporte.

¡¡EL HIJO DEL LOCO ABREU A MÉXICO!! 🚨🇲🇽



Con información de César Luis Merlo, Diego Abreu es nuevo futbolista de los Diablos Rojos del Toluca. Llega a préstamo por un año con opción de compra y además no ocupa plaza de extranjero porque es mexicano. pic.twitter.com/d93g8ohH9n — La Primera Palabra (@PrimeraPalabra_) January 11, 2024

“Diego Abreu es nuevo refuerzo del Toluca. Llega cedido por un año y con opción de compra desde Defensor Sporting. Su último club fue Botafogo. No ocupa cupo porque tiene nacionalidad“, informó el periodista.

El reporte de César Luis Merlo fue confirmado por el portal ESPN. Sin embargo, el medio aclaró que el Toluca busca una alternativa para su ataque, pero su llegada no sería directa al primer equipo. En primera instancia, Diego Abreu iniciaría en la categoría sub 23 de la institución.

¿Cómo juega Diego Abreu?

La primera referencia del “Loquito” es su padre. Sin embargo, fue el propio Diego Abreu el que describió sus cualidades dentro del campo y, en efecto, mencionó algunas similitudes con su padre, el legendario delantero de la selección de Uruguay.

“Antes de la lesión siento que no era tan parecido a papá, era más un nueve que marcaba las diagonales, que presionaba. Ya ahora que estoy retomando tenemos bastante cosas similares, como el ser referencia en el área, el juego aéreo y esos apoyos, pivotes, que son fundamentales. Es lo que rescato del parecido con papá”, explicó Diego Abreu en una entrevista con ESPN.

Diego Abreu fue cedido el último año al Botafogo de Brasil. El joven delantero nacido en Ciudad de México jugó para las inferiores de este conjunto brasileño, puntualmente en la categoría sub 20.

🖤🤍 La carta de despedida de Diego Abreu para Botafogo y sus hinchas. pic.twitter.com/jJ0NWdfjqV — Matias Torres (@99Matito) January 11, 2024

Sigue leyendo:

– El hijo del “Loco” Abreu le manda un aviso a la selección mexicana y revela una curiosa afinidad con un atacante de El Tri

– ¿Adiós a México? Diego Abreu fue presentado como nuevo jugador de Botafogo, pero dejaron de lado la bandera mexicana

– Piero Quispe, la joya de Perú, fue presentado como jugador de Pumas y mostró su ansiedad por debutar

– Alan Pulido reveló las razones por las que le dio la espalda a las Chivas de Guadalajara