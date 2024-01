Jodie Foster reveló que rechazó interpretar a la princesa Leia en Star Wars

Jodie Foster rechazó interpretar a la princesa Leia en Star Wars. Recientemente, la actriz contó que cuando tenía 14 años de edad le ofrecieron el icónico pape la del franquicia de fantasía creada por George Lucas.

Esta semana, la actriz de 61 años de edad habló sobre la oportunidad en el programa Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El presentador le preguntó: “Vi esto en Internet: te ofrecieron el papel de la princesa Leia en Star Wars, ¿es cierto?”.

Inmediatamente, Foster asintió y respondió: “Lo estaba, sí. Iban por una princesa Leia más joven pero tuve un conflicto. Estaba haciendo una película de Disney y simplemente no quería retirarme porque ya tenía contrato”.

La actriz dijo que Carrie Fisher, quien desempeñó el papel de la princesa Leia, hizo un trabajo increíble y dijo que si hubiese acepto el personaje hubiera sido muy diferente. “No sé qué tan bueno hubiera sido. Podría haber tenido un cabello diferente. Podría haber optado por una piña”, dijo Foster en referencia a al famoso peinado del personaje.

Aunque Foster no dijo qué película de Disney estaba grabando en ese momento, se cree que pudo haber sido Freaky Friday (1976), puesto que fue una época en la que estuvo muy ocupada. Ese año estrenó cuatro películas.

A Jodie Foster no le gusta trabajar con actores de la Generación Z

La actriz de 61 años de edad compartió en una entrevista con The Guardian que considera “molesto” trabajar con coprotagonistas de la variedad Generación Z.

“Son realmente molestos, especialmente en el lugar de trabajo. Dicen: ‘No, lo siento hoy voy a llegar a las 10:30 am”, dijo la actriz.

Al ser interrogada sobre el consejo que les daría a los jóvenes Foster respondió: “Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a pensar en algo que sea suyo”.

Aunque trabajar con actores jóvenes no es lo que más le gusta, Jodie Foster considera que puede ayudar a los nuevos intérpretes a sentirse más cómodos. “Puedo ayudarlos a encontrar eso (sentirse cómodos), que es mucho más divertido que ser, con toda la presión detrás, el protagonista de la historia”, dijo.

Foster, quien está a punto de aparecer en la última entrega de True Detective, reconoció el trabajo de una joven actriz: Bella Ramsay, la protagonista de The Last of Us, a quien conoció en una función de Hollywood.

Además de su talento, a Foster le sorprendió la apariencia discreta, sin maquillaje, de Ramsay, algo que la actriz de 61 años dijo que no habría podido hacer en público cuando ella era más joven.

“Porque no éramos libres. Porque no teníamos libertad. Y esperemos que eso sea lo que ofrece el vector de autenticidad que está ocurriendo: la posibilidad de una libertad real”, aseguró.

Actualmente, Foster protagoniza el drama criminal de HBO True Detective: Night Country y recientemente coprotagonizó la película biográfica Nyad sobre la nadadora en aguas abiertas Diana Nyad.

Seguir leyendo:

–Así fue el día en que Jodie Foster recibió un Globo de Oro en Pijama y con su perro

–Jodie Foster: “En un momento de crisis, lo primero es cumplir la ley y la Constitución”

–Así es la mansión estilo colonial que Jodie Foster vendió en tan solo dos días