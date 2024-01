Javier Aguirre recupera a tres jugadores para la visita del Mallorca al Villarreal

El Mallorca de Javier Aguirre afrontará su partido de este sábado por LaLiga con las incorporaciones de varios jugadores que ya están recuperados de lesiones. Se trata de los defensores Jaume Costa y Martin Valjent, quienes podrán disputar el importante encuentro que tendrá el cuadro balear en su visita al Villarreal.

El equipo del entrenador mexicano se mide al Villarreal en un partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga española en lo que será un duelo entre rivales directos en la lucha por escapar lo más posible de los puestos de descenso. Ambos equipos están igualados con 19 puntos con el Mallorca con mejor diferencia goleadora (18-24 en contra 27-41).

La información la confirmó el propio Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al compromiso que se llevará a cabo este sábado en el estadio La Cerámica. El director técnico mexicano señaló que Vedat Muriqi todavía no se encuentra e plenitud de forma pero estará en la convocatoria del cuadro balear que hará el viaje.

El defensor español del Mallorca, Jaume Costa, siendo atendido por una molestia física durante un encuentro de la presente temporada en el campeonato español. (Rafa Babot/Getty Images)

“Jaume Costa y Martin Valjent se encuentran ya al cien por ciento, Vedat Muriqi no, lo voy a llevar a Villarreal para que esté con el grupo, pero no jugará. Los otros dos sí están para jugar, veremos si de desde el inicio. A Muriqi le falta un poco más, pero ya está integrado en el equipo. Ha estado mucho tiempo fuera”, comentó Javier Aguirre.

En el caso de Jaume Costa el defensor español presentó una lesión muscular (isquiotibiales) que lo obligó a quedarse por fuera de los tres últimos encuentros de su equipo, mientras que por su parte Martin Valjent presentaba un esguince de rodilla que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego desde hace más de un mes.

La situación de Vedat Muriqi es un poco más complicada ya que el delantero kosovar presentaba un daño muscular en el gemelo izquierdo y se encontraba sin jugad desde mediados de noviembre. Su baja fue un duro golpe para el Mallorca ya que para ese momento el atacante era el mejor goleador del equipo con cuatro tantos, los mismos que Abdón Prats quien ahora suma cinco dianas.

Vedat Muriqi todavía tendrá que esperar un poco más para volver a jugar con el Mallorca pero ya está entrenando con sus compañeros, de acuerdo con Javier Aguirre. (Fran Santiago/Getty Images)

Firme en el caso de Brian Cufré

El director técnico mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, volvió a referirse a la situación del defensor argentino Brian Cufré quien regresó recientemente al cuadro balear y no es tomado en cuenta por el cuadro técnico.

“No se quedará con el primer equipo. Lleva mucho tiempo sin jugar, desde septiembre, demasiado tiempo. Es un encanto de persona y se está poniendo a punto, pero de momento no cuento con él, se lo he dicho. No está en mis planes de aquí al final de la temporada”, puntualizó el “Vasco” Aguirre.

Brian Cufré, de 27 años, venía de jugar a préstamo en el new York City de la Major League Soccer. El defensor argentino terminó disputando un total de 25 encuentros y anotó un par de goles.

