Sofía Vergara habló de los retos que enfrentó al grabar Griselda

A pocos días del estreno de Griselda, Sofía Vergara hablo sobre los retos que tuvo que enfrentar al interpretar a la narcotraficante para la serie de Netflix.

Recientemente, en una entrevista con el NotiCentro 1 CM&, la actriz de 51 años de edad habló sobre los retos que tuvo que asumir para realizar la miniserie, entre ellos el de la transformación física.

La actriz colombiana es conocida por su papel de Gloria en la serie Modern Family, por lo que quería dejarlo atrás para esta nueva producción.

Vergara no quería que se le asociara con el divertido personaje de la comedia, por lo que tuvo que esforzarse por cambiar su apariencia.

Crédito: Juan Naharro Giménez. | Getty Images

“Hicimos muchas pruebas de maquillaje porque tenía que ponerme peluca, nariz, taparme las cejas, los dientes, tenía que aplastarme el busto, las nalgas para que no se me movieran, para no parecerme a mí”, dijo.

Además de cambiar su apariencia, la actriz también se esforzó por hacer de su actuación lo más real posible hasta el punto de lastimarse.

Para interpretar al personaje, Vergara dijo que adoptó una postura que, con el tiempo, terminó lastimandole la espalda. “Me dañé la espalda de por vida. Me inventé una forma de pararme (…) duré 6 meses en esa posición extrañísima de mi cuerpo”, contó.

La lesión en su espalda llegó al punto de impedirle levantarse de la cama del dolor. “Me tuvieron que inyectar, me dañé una vértebra y ahora todo el tiempo me molesta”, aseguró.

Familiares de Griselda demandaron a Sofía Vergara y a Netflix

La semana pasada, los hijos de la narcotraficante Griselda Blanco, en quien está inspirada la serie de Netflix, habrían demandado a Sofía Vergara y a la plataforma de streaming por derechos de autor y tienen como principal objetivo detener el lanzamiento de la producción, que se estrena este jueves.

De acuerdo con TMZ, los hijos de Griselda Blanco, quienes además son los herederos de su patrimonio e imagen, alegan el uso no autorizado del nombre, imagen y semejanza de su familia para la producción de la serie.

Michael Corleone Sepúlveda, el menor de los cuatro hijos de la narcotraficante, alega en la demanda que ni él, ni ninguno de sus familiares dio a Netflix los derechos de imagen para la realización de Griselda.

En una reciente entrevista con la W Radio, Corleone Sepúlveda aseguró que, aunque se sentía halagado de que Vergara interpretara a su madre, su familia no fue contactada para la realización de la serie.

“Si de verdad quería hacer el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia para saber cómo era mi mamá o a mí que fui el más cercano a ella?”, dijo en referencia a la actriz.

Además de protagonizar la serie, Sofía Vergara también es la productora ejecutiva del proyecto, por lo que también está involucrada en la demanda.

Hasta el momento, ni Netflix, ni Vergara se han pronunciado al respecto y todo parece indicar que los seis capítulos de la serie llegarán a la plataforma de streaming este jueves.

