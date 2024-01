Shannen Doherty habló sobre las rivalidades en Beverly Hills, 90210

Shannen Doherty reveló algunas de las rivalidades y tensiones que experimentó durante el tiempo que estuvo en la serie la popular serie de los 90 Beverly Hills, 90210.

Recientemente, en su podcast Let’s Be Clear with Shannen Doherty, la actriz conversó con su excompañero de serie, Jason Priestly, sobre cuál cree que fue el detonante de las rivalidades en el set.

Doherty, de de 52 años de edad, recordó que luego de su aparición en la portada de la revista Rolling Stone junto a Priestly y Luke Perry, en 1992, el ambiente en el set no volvió a ser igual.

“Se convirtió en nada más que competencia después de que saliera esa portada”, aseguró la actriz, que lucha contra el cáncer desde 2020.

Por su parte, Priestly –sorprendido– le confesó que nunca sintió que hubo rivalidad en el set, a lo que Doherty respondió: “Tal vez sea porque soy mujer”. Incluso, la actriz que interpretó a Brenda Walsh reveló que sus compañeros le reclamaron por aparecer en la revista.

“Un montón de miembros del reparto entraron en mi camerino y me dijeron lo mal que estaba que hiciera una portada de Rolling Stone sin ellos y que debería haber exigido que todos estuvieran”, contó.

En ese momento, Doherty –recordó– les respondió que no estaba en posición de exigir o imponer condiciones a la revista y que tomó la decisión pensando en su carrera. “Es un gran honor que me pidan que aparezca en la portada de esta revista, así que no, ese es su problema. No es el mío”, respondió.

Durante la conversación, Shannen Doherty también aprovechó para hablar sobre disparidad salarial y de trato en el set. “A los hombres se les pagaba más, a ti se te pagaba más que a mí. Tú eras el número 1 en la lista de llamadas. Yo era la número 2”, contó.

La actriz también reconoció su comportamiento poco profesional en el set y explicó que se debió a circunstancias personales, que influyeron en su salida del programa.

“Estaba en un matrimonio horrible, y había cosas que ocurrían en ese matrimonio que me hacían muy difícil llegar a tiempo al trabajo”, detalló en referencia a su exesposo Ashley Hamilton, quien estaba luchando contra su adicción a las drogas.

Shannen Doherty protagonizó las cuatro primeras temporadas Beverly Hills, 90210, desde 1990 hasta 1994, cuando fue expulsada de la producción debido a los constantes conflictos en el set. Para justificar su salida de la trama, su personaje Brenda Walsh se mudó a Inglaterra en la quinta temporada, por lo que desapareció de la serie.

