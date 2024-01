El guiño de Griselda a Gloria Pritchett, el personaje de Sofía Vergara en Modern Family

Sofía Vergara es conocida por muchos por su personaje de Gloria en Modern Family, por lo que su interpretación de la narcotraficante Griselda Blanco en la miniserie homónima de Netflix supone un giro importante en su carrera.

Aunque ambos personajes son muy diferentes, la miniserie de Netflix incluye un guiño a Gloria Pritchett, la dulce ama de casa a la que Vergara dio vida en Modern Family, así lo reveló Eric Newman, creador de Griselda.

En una entrevista con TVLine, Newman contó que el tercer episodio comienza con Griselda cantando “Gloria” de Laura Branagan como un guiño al personaje de Modern Family, aunque no fue intencional. “Se podría interpretar de esa manera (…) Si no lo pillas, igualmente funciona”, dijo.

Sin embargo, Newman aseguró que su mayor inspiración para Griselda fue la actriz Gena Rowlands. “Estaba casada con el director John Cassavetes y actuó en muchas de sus películas. La admiro muchísimo”, afirmó.

El creador de Griselda recordó que Rowlands y Cassavetes trabajaron juntos en un drama criminal de 1980 titulado Gloria, por el que la actriz consiguió una nominación al Oscar a Mejor Actriz. “Entonces, si hay un guiño a algo, en realidad es a Gena Rowlands y no a Gloria Pritchett”, aclaró.

Con Griselda uno de los objetivos de Eric Newman era que Vergara se alejara lo máximo posible de su personaje en Modern Family. “No queríamos imitar a Griselda, pero necesitábamos que Sofía desapareciera. Particularmente la versión de Gloria Pritchett de Sofía”, aseguró.

La miniserie de Netflix, protagonizada por Sofía Vergara, sigue la historia de Griselda Blanco, fundadora del cartel de Medellín. En total, la producción que se estrenó el jueves tiene seis capítulos.

Los retos que enfrentó Sofía Vergara al grabar Griselda

Recientemente, la actriz de 51 años de edad habló sobre los retos que tuvo que asumir para realizar la miniserie, entre ellos el de la transformación física.

La actriz colombiana es conocida por su papel de Gloria en la serie Modern Family, por lo que quería dejarlo atrás para esta nueva producción.

Vergara no quería que se le asociara con el divertido personaje de la comedia, por lo que tuvo que esforzarse por cambiar su apariencia.

“Hicimos muchas pruebas de maquillaje porque tenía que ponerme peluca, nariz, taparme las cejas, los dientes, tenía que aplastarme el busto, las nalgas para que no se me movieran, para no parecerme a mí”, dijo.

Además de cambiar su apariencia, la actriz también se esforzó por hacer de su actuación lo más real posible hasta el punto de lastimarse.

Para interpretar al personaje, Vergara dijo que adoptó una postura que, con el tiempo, terminó lastimandole la espalda. “Me dañé la espalda de por vida. Me inventé una forma de pararme (…) duré 6 meses en esa posición extrañísima de mi cuerpo”, contó.

La lesión en su espalda llegó al punto de impedirle levantarse de la cama del dolor. “Me tuvieron que inyectar, me dañé una vértebra y ahora todo el tiempo me molesta”, aseguró.

