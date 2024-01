Se revelan nuevos detalles de la salud de la leyenda de la Fórmula 1, Michael Schumacher

Lo poco que se sabe de la salud de Michael Schumacher se ha podido conocer a través de sus amistades que están cerca a la familia del séptuple campeón de la Fórmula 1 y leyenda de la escudería italiana Ferrari. Cada noticia es una revelación a la que los fanáticos alrededor del mundo están muy pendientes, debido al fuerte hermetismo y la gran privacidad de Corinna, la mujer del denominado ‘Kaiser’ y de sus hijos, Mick y Gina-María.

En este caso, fue un ingeniero que trabajó con él en la última escudería en la que hizo vida el piloto alemán, Mercedes; se trata de Nick Fry, la persona que dio detalles sobre el estado del alemán que cumplió 55 años el pasado 3 de enero y quien desde hace más de 10 años continúa su férrea lucha por su vida luego de las consecuencias sufridas en un accidente de esquí que padeció el pasado 29 de diciembre del año 2013 en los Alpes franceses.

Nick Fry habló sobre su excompañero en la Fórmula 1

“Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él. Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al cien por cien que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos”, aseguró en diálogo con Online Betting Guide.

“Lo único que espero es que la calidad de vida de Michael sea buena. Mi madre sufre de demencia, así que sé lo que quiere decir cuando alguien está vivo, pero no es consciente del mundo que le rodea”, agregó.

“Los seres humanos son extraordinarios y no es imposible esperar que las cosas vuelvan a ser lo más cercanas posibles a la normalidad. Estoy seguro que antes o después lo oiremos y si el equipo médico ha aprendido algo sobre cómo tratar a las personas con este tipo de lesiones, entonces ésa será la contribución más grande de Michael”, explicó.

“Diría que mi experiencia trabajando con Michael Schumacher fue complicada. No era un fan inmediato de Schumacher, pero tenía un gran respeto por lo que había logrado. Odio decirlo, pero cuando conoces a Michael, te das cuenta rápidamente de lo especial que es”, concluyó Fry.

Fry y Schumacher estuvieron trabajando juntos durante 3 campañas de la máxima categoría del automovilismo profesional, entre los años 2010 y 2012, hasta que el Kaiser decidió poner fin a su carrera detrás del volante de un monoplaza. Su primera salida fue a finales del año 2006 cuando puso punto y final a la escudería italiana Ferrari, la misma con la que consiguió un total de cinco de sus siete coronas de campeón mundial. Las otras dos fueron con Benetton. Su retorno a la casa de Stuttgart fue un agradecimiento por darle la oportunidad de continuar activo y de correr en su equipo entre 1990 y 1991 en el Mundial de Endurance.

Jhonny Herbert, otro excompañero que también habló

Hace pocas semanas atrás el británico Jhonny Herbert, ex compañero de Schumacher en Benetton, dio información sobre el estado de salud del alemán. “Sólo escucho fragmentos de segunda mano. He oído de gente de la Fórmula 1 que se sienta a la mesa a cenar, pero no sé si eso es cierto”, expresó Herbert en una entrevista con el sitio de apuestas Bettingsites que replicaron medios internacionales como DailyMail y The Sun.

“No hemos oído mucho de la familia y es comprensible. Eso siempre ha sido una gran parte de la manera en que Michael y la familia mantienen todo en privado, en secreto”, culminó el inglés.

