Mánager de Sergiy Derevyanchenko quiere la revancha con Jaime Munguía si no pelea con Canelo Álvarez

Keith Connolly, mánager de Sergiy Derevyanchenko, expresó que están interesados en hacer la revancha con Jaime Munguía si Saúl ‘Canelo’ Álvarez no elige al nativo de Tijuana como oponente para su pelea del fin de semana del cinco de mayo.

En una entrevista con BoxingScene, Connolly expresó que estuvieron en conversaciones con Munguía antes de que anunciara su pelea con John Ryder y aseguró que la revancha con Derevyanchenko es algo que todos quieren ver.

“Tuvimos algunas conversaciones iniciales sobre una revancha entre Sergiy y Munguía. Fueron en otra dirección y terminó peleando con John Ryder. Hemos tenido algunas conversaciones sobre si la pelea con Canelo fracasa, posiblemente podríamos hacer la revancha en algún momento de este año”, dijo.

Jaime Munguía venció a John Ryder por nocaut técnico y ahora quiere a los mejores de las 168 libras. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Todo el mundo tenía a Sergiy-Munguía como la ‘Pelea del Año’. Es una revancha que no te puedes perder. No conozco a ninguna persona que no quisiera ver la revancha. Es comprensible que Munguía consiga que la pelea con Canelo vaya en esa dirección en mayo. Pero si eso de alguna manera no se materializa para él, creo que es una obviedad que haga la revancha con Sergiy”, añadió.

Cabe destacar que Jaime Munguía se acercó a un enfrentamiento con Canelo Álvarez tras dominar ampliamente a Ryder y derribarlo cuatro veces durante la pelea que terminó por nocaut técnico en el noveno asalto luego de que la esquina del inglés tirara la toalla. Después de su victoria, el mexicano retó al campeón indiscutido de peso supermediano.

A pesar de que se rumoró que Munguía podría ser el rival del tapatío para su regreso el cinco de mayo, el mismo Canelo Álvarez desmintió esta información y expresó que todavía no decide quién será el siguiente oponente a quién enfrentará, pero Jermall Charlo y también Terence Crawford suenan como los favoritos.

Jaime Munguía derribó a Sergiy Derevyanchenko en el último round para llevarse la victoria. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

En cambio, Sergiy Derevyanchenko no ha visto acción desde que perdió ante el de Tijuana y ha estado pidiendo la revancha. En la primera pelea Jaime Munguía iba perdiendo en las tarjetas por dos puntos, pero en el último asalto pudo derribar a Derevyanchenko con un golpe al hígado, acción que fue determinante para inclinar la balanza a su favor y salir victorioso con puntuación de 115-112, 114-113 y 114-113.

El ucraniano Sergiy Derevyanchenko, de 37 años, tiene registro de 14 triunfos (8 nocauts) y cinco reveses como profesional. Por su parte, Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto a John Ryder. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

