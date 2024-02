Edgar Berlanga quiere pelear con Jaime Munguía este año: “Sería una locura para el deporte”

Edgar Berlanga tiene claro sus objetivos para este 2024 y uno de ellos es Jaime Munguía. El puertorriqueño quiere pelear con el mexicano y proyecta que el duelo será una locura para el deporte si se llega a concretar.

En una entrevista con BoxingScene, Berlanga cree que esta pelea es una de las más importantes del boxeo si el equipo de Munguía “juega limpio con el dinero” y predice que el emocionante duelo no llegará al final.

“Munguía es una gran pelea para mí en el horizonte. Estábamos tratando de hacer realidad esa pelea, pero los números simplemente no eran los correctos. Pensamos que nos encontraríamos en el futuro. Todo tiene que tener sentido. Nunca he esquivado a nadie en mi vida, jamás. Simplemente tiene que ser justo. Siento que esa pelea es una de las peleas más importantes del boxeo. Creo que deberíamos jugar limpio con el dinero. Ambos deberíamos poder comer al mismo tiempo. Es solo paciencia. Ojalá sea una pelea que podamos hacer este año para los fanáticos. Sería una locura para el deporte del boxeo”, dijo.

Jaime Munguía se consolidó como un fuerte contrincante en las 168 libras tras vencer a John Ryder. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Oh, sí, seguro (sería una pelea tipo pelea del año). No veo que esa pelea llegue hasta el final. Sé que tendría que morderme la boquilla, quedarme ahí y hacer lo mío. No hay vuelta atrás, no hay carrera, no hay intento de boxear porque sé que vendrá a pelear. Y yo también vengo a pelear. Sé que realmente tengo ladrillos en la mano, así que no me preocupo. Suena emocionante. Estoy emocionado. Realmente quiero que la pelea se lleve a cabo”, agregó.

Cabe destacar que Jaime Munguía y Edgar Berlanga estuvieron conversando para concretar una pelea para finales del 2023, pero no llegaron a un acuerdo económico y las negociaciones se cayeron. Por ello, el mexicano eligió al ahora retirado John Ryder y lo venció el pasado mes de enero por nocaut.

En cambio, Berlanga ahora deberá enfrentar a Padraig McCrory el próximo 24 de febrero en el Caribe Royale Orlando en Florida para intentar conseguir un chance con el mexicano y acercarse a una oportunidad con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Aunque el puertorriqueño está muy interesado en esta pelea, según Salvador Rodríguez de ESPN, Jaime Munguía nuevamente ha iniciado conversaciones con Canelo Álvarez y se espera que sea el próximo oponente del tapatío para el cinco de mayo.

Canelo Álvarez volverá a la acción el cinco de mayo y podría enfrentar a Jaime Munguía. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Jason Quigley. El peleador boricua tiene marca invicta con 21 triunfos, 16 de ellos por nocaut.

Por su parte, Jaime Munguía, de 26 años, retuvo el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear en el octavo asalto a John Ryder. El mexicano cuenta con un récord de 43 victorias y 34 de ellas llegaron por la vía rápida.

