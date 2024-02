Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de febrero de 2024

Piscis

Te viene un evento muy importante en el cual vas a brillar mucho, sueles atraer mucho con tu aura a las personas pero tu carácter algunas veces las aleja. Momento de despabilarte y tomar el toro por los cuernos, es importante que ya atiendas tu vida antes de que otras personas lo hagan por ti, solo a ti te corresponde tomar tus propias decisiones. No te tomes pleitos que no son tuyo personales o jamás lograrás avanzar en lo que te propongas.

Siempre has tenido ese talento escondido que no sabes muy bien cómo gestionar, pero hoy es el día perfecto para sacarlo a relucir. Tienes una intuición de oro para los negocios y cuando te pones las pilas, sabes manejar tu dinero como nadie más. ¡Atrévete a reconocer esas oportunidades que están ahí esperándote y lánzate a conquistarlas! Lo que empieces hoy, te va a salir de maravilla. ¡Ponte las pilas y ve por ese éxito!

Ahora, es momento de mirar hacia adentro y definir qué es lo que realmente quieres en la vida. A veces te da miedo enfrentarte a tus deseos más profundos, pero recuerda que los miedos solo te frenan. ¡Deja esos miedos atrás y camina con paso firme hacia tus sueños! Dedica un ratito hoy para reflexionar y reconocer tus metas. ¡Tú puedes lograr lo que te propongas. Y en cuestiones del corazón, si estás en una relación bonita, ponle todas las ganas para mantenerla viva y feliz. Esa personita especial que tienes a tu lado podría ser tu compañero de vida, así que no lo dejes ir. Cree en el amor verdadero y en que tú mereces tenerlo para toda la vida. ¡Así que ábrele la puerta al amor y deja que entre a tu vida!

Acuario

Podrías ser víctima de una mala jugada por parte de familiar. Ya no descuides tanto tu cuerpo pues es el reflejo de cómo te sientes, ponte las pilas y dale duro a la dieta y el gym, que ninguna persona sea motivo para que descuides tu salud. Es importante que pongas en tu mente todo eso que quieres y deseas pues estás en un ciclo muy perro en el cual podrás conseguir todo lo que te propongas, no le dejes todo al destino y ponte las pilas en el cumplimiento de tus sueños y deseos.

Si te sientes desanimada, es porque le estás dando demasiada bola a personas que no hacen más que echarte por los suelos tus sueños y aspiraciones. ¡Qué barbaridad! Pero tranquila, porque este es el momento perfecto para mandarlos bien lejos y seguir adelante con tus metas y sueños. Barre de tu vida a esas personas que no te dejan crecer ni disfrutar la vida con ilusión. Seguro que no las vas a extrañar ni tantito. Ahora, voltea hacia esa persona que parece estar afectando negativamente tu bienestar emocional. Si notas que está tomando decisiones por ti y te está dejando más tirada que las chelas en la fiesta, ¡es momento de ponerle un alto! Si esa persona es nueva en tu vida, piénsalo bien y decide si vale la pena seguir adelante con esa relación. Si muestra señales de ser excesivamente autoritaria, mejor déjala ir antes de que te haga más daño. Tú vales mucho, y no necesitas a nadie que te apague el brillo. Eres dueña de tu propio destino. No dejes que nadie te quite la ilusión ni te haga creer que tus sueños son imposibles. ¡Tú puedes lograr lo que te propongas! Así que saca esa energía positiva y sigue adelante con paso firme. ¡Las estrellas están de tu lado, brillando más que los fuegos artificiales en la feria!

Capricornio

Traiciones de tu pasado han hecho muy duro tu corazón y han creado ciertos escudos que no han permitido que otras personas se acerquen. Es importante que confíes más en ti y creas en tu capacidad de lograr tus metas y deseos pues estas en una etapa de logros, algunas veces tienes muchas ganas de enamorarte y cuando llega alguien solo te emocionas los primeros días y después se te pasa el encanto. Recibirás noticias que tienen que ver con cambios en lo laboral y posibilidad de realizar un viaje.

Prepárate para un día mayormente tranquilo, pero con la posibilidad de que en algún momento te enfrentes a una situación difícil. Es probable que tengas una discusión con alguien a quien aprecias mucho, y no necesariamente tiene que ser tu pareja. Pero no te preocupes, mi reina, porque las peleas son como las nubes de verano, pasajeras y sin mayor consecuencia. Toma la iniciativa de disculparte si es necesario y trata de ponerte en el lugar del otro antes de lanzarte a la discusión. Verás cómo el conflicto se disipa como el humo de una buena parrillada.

Ahora, en cuestión de amor, no dejes que el miedo al compromiso te juegue una mala pasada, mi querida. Es hora de cambiar esa perspectiva y empezar a ver el amor como algo maravilloso que puede cambiar tu vida para bien. Si has dejado ir a personas que podrían haberte hecho feliz por temor al compromiso, es momento de abrirte a nuevas posibilidades y dejar que el amor entre en tu vida. Recuerda, el amor es como un buen taco de barbacoa, ¡hay que disfrutarlo sin miedo!

La comunicación y la empatía son clave en cualquier relación, ya sea de amistad o amorosa. Siempre que te enfrentes a una situación difícil, trata de entender el punto de vista del otro y busca resolver las diferencias de manera constructiva. ¡Tú tienes el poder de convertir los obstáculos en oportunidades!

Sagitario

Hay personas a tu alrededor que solo te buscan cuando lo necesitan y por algún interés. Ya no te quejes tanto y tomo el toro por los cuernos, algunas veces te dañas mucho por cuestiones sin importancia. Podrías cometer una indiscreción con tus palabras y hacer sentir mal a alguien importante para ti. Ciclo de cambios de amistades, necesitas renovarte y hacer a un lado a esas personas que no te dejan nada de por medio o solo te llenan de reproches y malos tratos.

Si te levantaste con el pie izquierdo y un poco de bajón, no te me achiques, porque eso es pasajero. Es normal sentirse así cuando de repente te enfrentas a varias opciones y no sabes por dónde tirar. Pero no te preocupes, mi reina, porque ahí están tus amigas y compadres para echarte la mano y sacarte del bache. ¡Háblales y verás cómo recuperas tu buen ánimo y encuentras el camino correcto! Ahora, en cuestión de amor, si tienes a alguien que te trae vueltas en la cabeza, hoy es el día perfecto para armarte de valor y hablar con esa personita especial. ¡Sí, así como lo oyes! Averigua si tus sentimientos son correspondidos y no te quedes con la duda en el aire. Y recuerda, si esa personita es realmente especial, hoy merece un detallito que le haga sentir lo mucho que te importa. ¡Así que anímate y déjate llevar por el amor!

Tú tienes el poder de superar cualquier obstáculo y brillar como el sol en pleno verano. No dejes que la indecisión te paralice, porque tienes todo lo que necesitas para encontrar la salida y seguir adelante. ¡Adelante, que el mundo es tuyo!

Escorpio

Tienes grandes oportunidades de lograr muchas metas sin embargo te haz mezclado con las personas incorrectas que lejos de ayudarte solo no te han dejado avanzar. Mediados de semana bastante fuerte en el cual podrías entrar en depresiones que te hagan recordar el pasado, ponte las pilas pues podrías cometer grandes errores al pensar cosas que no son, tu mente suele volar mucho y hacerse ideas de cosas que no han pasado.

Si te sientes un poco desanimada y con dudas sobre tu futuro, no te me quedes ahí de brazos cruzados. Es normal sentirse así de vez en cuando, pero en lugar de darte tantas vueltas en la cabeza, busca a alguien con experiencia en lo que te interesa cambiar en tu vida. Una amiga, un mentor, o hasta una tía bien sabia pueden darte una perspectiva fresca y ayudarte a ver las cosas más claras. ¡No te encierres en ti misma! Tienes un corazón de oro y eres más luchona que las tortillas en el comal, así que no temas alcanzar tus sueños.

Ahora, en cuestión del amor, deja de pensar que el príncipe azul no va a llegar nunca. ¡Claro que sí existe el amor! Pero tienes que poner de tu parte para encontrarlo. Abre bien los ojitos y el corazón, y sal a explorar el mundo en busca de esa personita especial que te haga brillar como las estrellas en la noche. Y no te preocupes, porque las estrellas dicen que mañana puede ser un día perfecto para echarle una miradita al amor. ¡Así que prepárate para brillar! Recuerda siempre confiar en ti misma, tienes todo lo que necesitas para alcanzar tus metas y conquistar el mundo. No dejes que las dudas te detengan, porque eres más poderosa de lo que crees. ¡Adelante, que el universo está de tu lado!

Libra

Ten cuidado con cambios de humor pues podrías sacar el demonio que traes dentro y afectar a cuanto se te atraviese en tu camino. Cuídate de caídas y perdidas material pues se presentarán en cualquier momento. No te limites en tus decisiones, aprende a no quedarte con ganas de nada e ir por todo aquello que te mueve, nuevas oportunidades se visualizan y la llegada de una mejora económica se hará presente en los próximos días.

Si te la pasas quejándote de que las cosas no salen como quieres, ¡aguas! Porque las estrellas dicen que has estado trabajando duro y los resultados están empezando a brillar como estrellitas en el cielo. Deja de enfocarte sólo en lo que falta y aprende a valorar lo que ya has logrado, mi reina. No dejes pasar el éxito sin disfrutarlo, porque te lo mereces. Ahora, en cuestión de tomar decisiones importantes, escúchame bien. Si te anda picando el bichito de la impulsividad, es hora de frenar el carrito y reflexionar. Esa decisión que te anda dando vueltas en la cabeza puede cambiar tu vida, así que tómatelo con calmita y analiza bien todas las opciones. Y si en medio de todo este rollo sentimental te anda tentando dar un brinquito al vacío, piénsalo dos veces. A veces lo nuevo sólo es brillante al principio, pero después… ¡ay, ay, ay! Así que no te lances como gato en celo, y reflexiona bien antes de dar el siguiente paso en el amor. Recuerda siempre escuchar a tu intuición, ella te va a guiar por el mejor camino y te ayudará a tomar las decisiones más acertadas. Confía en ti misma y en tus instintos, y verás cómo las estrellas se alinean a tu favor. ¡Tú puedes con todo!

Virgo

Las personas más importantes para ti deberán de ser esas que siempre están al pendiente de ti, no te permitas vivir del pasado y de lo que ya fue, una amistad cercana andará muy pegada a ti pues ha nacido cierto interés sentimental hacia tu persona. Cambios en el amor y en tu forma de ver la vida, algunas veces te lastimas mucho y tomas cosas del pasado, debes aprender a sanar tus heridas y date la oportunidad de conocer nuevos horizontes.

Si te anda rondando en la cabeza la idea de replantearte tu futuro, escúchame bien, porque aquí te doy el chisme cósmico. No te lances a la primera, que las decisiones importantes requieren su tiempo. Tómate un respiro, analiza los pros y los contras de cualquier cambio que quieras hacer en tu vida, y cuando estés segura, ¡dale con todo! Pero recuerda, no te claves en el impulso, ¡el tiempo es oro! Ahora, en cuestión de vida, no te olvides de prestar atención a todos los aspectos importantes, no nada más al trabajo y al amor. A veces, los detallitos que pasan desapercibidos pueden ser clave para tu bienestar general, así que abre bien los ojitos y pon atención a lo que de verdad importa. ¡La vida es un tiro, y hay que disfrutarla en grande! Si las cosas con tu pareja no están pintando como deberían, escúchame bien, que te traigo la verdad. No te claves en alimentar falsas esperanzas, porque eso solo te va a causar más dolor. Si ya no sientes lo mismo que al principio, no te hagas la ilusionado, mejor enfrenta la situación con valentía y honestidad. ¡Que nadie te haga menos!

Leo

No te cierres a nuevas oportunidades y a cambios en tu vida pues dichos cambios son los que te llevarán por el camino de la felicidad y la salida de la rutina y la monotonía en tu vida. Deja de pensar en tus errores y seguir culpándote de cosas que no son tuyas. El amor se manifestará cuando menos lo imagines y en la persona que menos creas. Es importante que comiences a ver más por tu presente y futuro antes de pensar en tu pasado.

Estás en peligro de meter la pata en el trabajo si no te pones las pilas y dejas de dispersarte como comadre en tianguis. Concéntrate y pon mucha atención a lo que estás haciendo. Evita los errores y los problemas que te harían empezar desde cero. ¡Que no te agarren las manos en la masa! En el amor, la cosa está que arde, hoy es el día perfecto para sorprender a tu pareja con algo que le haga brillar los ojitos. ¿Qué tal una escapadita romántica? Piensa en algo que lo ilusione, como comprar boletos para un viaje sorpresa o reservar una cabaña en la montaña. Si a tu pareja no le va mucho la aventura, también puedes optar por planes más tranquilos, como una cena romántica en casa o una noche de películas bajo las estrellas. Lo importante es avivar la chispa y la pasión en su relación, así que ponte creativa ¡que el romance está en el aire!

No te olvides de dedicarle tiempo y esfuerzo a tu relación a diario, busca el romanticismo y la pasión en cada momento juntos. Si tienen algún sueño en común, es el momento perfecto para hacerlo realidad. Ya sea que decidan ir juntos a un concierto de su banda favorita o hacer un viaje por el mundo, lo importante es que lo hagan juntos y con mucho amor. Tu pareja sabrá valorar cada esfuerzo que hagas y te lo compensará con creces. ¡Vamos, que el amor es lo más bonito que hay!

Cancer

Ten más cuidado con las decisiones que tomes de hoy en adelante pues la vida te pondrá una oportunidad muy buena en el terreno laboral la cual te conducirá por el camino de las mejoras económicas. Es tiempo de reflexionar y pensar bien qué es lo que quieres y buscas en tu vida, has perdido mucho tiempo por cosas bien tontas. Una nueva amistad será la encargada de llevarte por el camino correcto para que encuentres el amor.

Si te sientes de mal humor, puede que estés patinando en lo que quieres hacer. No te me quedes esperando a que los trabajos se hagan solos, ¡eso no pasa ni en las mejores películas! Échale ganas desde temprano, ataca los retos más difíciles al inicio del día y verás cómo te sientes más ligera que una pluma. Es hora de tomar las riendas, y demostrarle al mundo de lo que estás hecha. Ahora, en cuestión de resolver broncas, es hora de que te pongas las pilas y resuelvas tus propios embrollos. No esperes a que venga alguien a salvarte como el príncipe de los cuentos de hadas, porque en esta historia, la heroína eres tú. Aprende a lidiar con tus problemillas y verás cómo te sientes más poderosa. ¡Tú puedes con todo.

Y en el amor, antes de sacar las garras ante una crítica de tu pareja, respira profundo y piensa dos veces. Puede que tenga razón y que su consejo sea como el agua en el desierto. No te pongas a hacer dramas ni arruines el día de San Valentín. Escucha con el corazón abierto y verás cómo se fortalece la conexión entre ustedes. ¡Ánimo, que el amor está de tu lado!

Géminis

Ten mucho cuidado con los cambios que están por llegar pues meterte con cualquiera que se te pone enfrente podría ocasionarte grandes problemas. Andarás muy pensativo o pensativa en estos días, no sabrás qué decisión tomar o qué camino seguir para lograr tus objetivos. Te deprimes mucho o te desesperas al no ver que las cosas se resuelvan pronto, permítete esperar los tiempos de Dios pues lo que es para ti a ti llegará. Si tu pasado ya no te importa o ya no te mueve el piso deja de traerlo a tu presente.

Si tus jefes están fallando en cumplir lo que prometieron, no te amargues, que el problema está en ellos, no en ti. Recuerda mantener la calma y el buen rollo que te caracterizan, aunque te toque batallar un poco para que respeten los acuerdos. En el terreno amoroso, prepárate para una sorpresa, hoy podrías descubrir algo nuevo y emocionante sobre tu pareja. Puede ser algo que ni te imaginabas, pero que te va a dejar con el corazón palpitando más rápido. Ya sea que sea una pasión oculta o un talento desconocido, abre los ojos y el corazón, y prepárate para enamorarte aún más. ¡El amor siempre tiene sus cartas bajo la manga!

Por último, no dejes que las cosas que no puedes cambiar te bajoneen el ánimo, si algo está fuera de tu control, suéltalo como las greñas en el viento. Enfócate en mejorar cada día y en mantener una actitud positiva. Recuerda que eres dueña de tu propia felicidad y que nada ni nadie puede quitarte esa sonrisa de campeona. ¡Adelante, Géminis, que el mundo es tuyo!

Tauro

Hay posibilidades de salir este fin de semana y ponerte subido o subida de copas. Ya deja de darle importancia a lo que la gente piensa o cree de ti, no tienes porque dar explicaciones ni preocuparte por esas cosas. Ten cuidado con los comentarios negativos que salgan de tu boca pues podrían hacerse chismes y lograr un pleito que terminará con relaciones de amistad. Atiende tu vida y dale vuelo ha ser feliz que no tendrás otra vida para hacerlo. Cuida más la parte emocional pues ha estado muy expuesta y podrías volver a sufrir por amor.

Si te encuentras batallando en el trabajo, puede ser que una situación inesperada te haga sentir como que te están chingando la vida. Pero no te achiques, mi vida, ¡tú eres más fuerte que el chile habanero! Si estás sintiendo que el trabajo no es lo tuyo, ánimo, con un poquito de paciencia y actitud positiva, encontrarás algo que te caiga mejor que un taco de carnitas en domingo. Cambia tu rollo, prueba cosas nuevas y verás que la oportunidad para brillar como el sol está ahí, esperando a que le eches ganas. En cuestiones del corazón, esa personita especial que anda rondando tu vida necesita que le des más protagonismo que la protagonista de la novela de las 9. ¿Sabes de quién hablo Tauro? ¡Exacto, de ese chico que te trae pensando todo el día! Hoy es el día perfecto para mostrarle lo que vale, para darle ese lugar especial en tu vida. Hazle saber que te importa, y verás cómo florece el amor como la flor más bonita del jardín.

Y no te me agüites si sientes que algunas relaciones no están funcionando como deberían. A veces, la vida te manda señales claras. Si algo no está cuadrando, no temas en echarle un ojo a la situación y tomar decisiones firmes. Ya sea que decidas arreglar las cosas o soltar, recuerda que tu felicidad es lo más importante. No dejes que nadie te haga sentir menos, tú puedes con todo.

Aries

Nuevas oportunidades de negocios y cambios de residencia o ciudad donde vives. Te vienen cambios muy importantes en la vida, en el amor estarás mas sano o sana que nunca, desearás una relación estable y empezarás a sanar heridas del pasado. Si haz estado confundido o confundida en estos días tu mente se comenzará aclarar. No te limites en nada de lo que deseas pues actualmente tienes el poder de conseguir cuanto te propongas. Ya no temas a intentarlo una y otra vez, disfruta cada momento y cada persona que llegue a tu vida.

Si estás peleando por algo que te late, ya sea en el trabajo o con la familia, échale ganas y no te achiques. Si en la chamba quieren que hagas horas extras sin pagar, ponte las pilas y defiende tus derechos como si fueras la abogada de la vecindad. Recuerda que tú vales más que todas las monedas del banco.

En asuntos del corazón, te van a llover las insinuaciones y los ligues, pero ¡aguas! No caigas en las redes de quien no te valora. Si alguien te está tirando la onda sin respetar tus sentimientos, házselo saber con toda la franqueza de una novela mexicana. Si el que te gusta quiere que dejes de salir con tus amigas solo para estar con él, dile que no se pase de listo y que mejor se ponga a chambear en su propio jardín antes de meterse en el tuyo. A veces las cosas se ponen más enredadas que nada. Pero no pierdas la fe, amiga. Si tu relación parece estar más en crisis que la economía nacional, recuerda que siempre hay una salida. Ponte las pilas para hablar de frente con tu pareja y buscar soluciones juntas. Si están peleando más que la suegra y la nuera, organicen una cena romántica donde saquen a relucir sus sentimientos y se comprometan a resolver sus problemas como el buen par de guerreros que son.