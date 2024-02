Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de febrero de 2024

ARIES

Es momento de dejar de jugar con el amor y ser más maduro en tus relaciones. No te tomes las promesas a la ligera y cumple con lo que dices. Dedica tiempo y esfuerzo a cultivar un vínculo amoroso sólido y duradero. Habla con tu pareja sobre tus expectativas y comprométete a hacer tu parte para fortalecer la relación. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás aprender a quererte un poco más y darte cuenta que nadie en tu vida es indispensable y todos somos reemplazables. Deja que el tiempo se encargue de todo, si has pasado por un mal momento la vida te va dejar un aprendizaje y no volverás a ser el mismo o la misma. Toma el control de tu vida y no permitas que ninguna persona se meta donde no le llaman. Habrá momentos en que desearás estar con alguien más a pesar de estar con tu pareja. Posibilidad de encamamiento en caso de estar soltero o soltera, date el gusto y el taco.

Mucha suerte en juegos de azar con terminación 18 19, 25. Ten muchísimo cuidado a quien le cuentas tus planes y tus proyectos porque hay amistades tuyas que no te ven de buena gana y de buena forma y buscará la manera de perjudicarte. El día que te quieras y te ames lo suficiente tú te darás cuenta que no necesitas andar mendigando amor ni atención absolutamente a nadie.

TAURO

Hay momentos en que quisieras una relación estable pero después de ver cómo está el mundo y como viven las relaciones tus amistades se te quitan esas ganas. Es probable que en estos días sientas necesidad de retornar al pasado, no te dejes caer ni permitas que nadie te quite tus sueños, tienes todo para ser feliz e ir por el mundo sin problema alguno. Cuida mucho tu parte sentimental y no la expongas tanto pues podrían lastimarte. Un amor importante llegará si no tienes una relación y con el cambios muy fuertes al punto que dejes muchas cosas por él. No te preocupes por lo que no tienes y ve por eso que tanto has anhelado, la vía no te dejará sin nada pero debes de poner de tu parte, vendrán días en los cuales no sabrás ni que pex con tu vida ni cómo continuar, solo es una prueba para que te levantes con más fuerzas. Cuidado con esos pensamientos pues pueden destruir todo a su paso. Momento de creer y confiar más en ti y en quien eres, no te dejes caer y menos vencer date la oportunidad de conocerte y de cambiar actitudes negativas que hayas tenido. Tú números de la suerte son el dos el 24 y el 65 aprovéchalos. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales estarán a la orden del día y muchos de ellos vendrán por parte de tu propia familia.

GÉMINIS

Cambios de humor que podrían afectar a quienes te rodean, hay momentos antes de dormir en que extrañas mucho a quien ya no está a tu lado o por alguna razón se ha ido, debes aprender a no vivir de eso y cerrar ciclos que ya no puedes continuar. No tengas miedo de intentar una y otra vez si llegas a fallar en el cumplimiento de tus sueños y metas. Es probable que la vida te llene de nuevas oportunidades en muchos escenarios, no seas tonto o tonta y aprovecha cada una de las oportunidades pues quizás no se volverán a repetir. Vienen muchos cambios en tu vida los cuales debes atender a la brevedad pensar un poquito más en ti y comenzar a solucionar todos esos problemas que has venido cargando desde hace tiempo. Es momento de darle vuelta a la página y comenzar a pensar más en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas. Aprende a decir que no y a no estar para todo mundo, porque cuando tú lo necesitas nadie está para ti, es momento de cambiar tu forma de pensar y el momento de ser más perra que bonita para que no te vuelvan a ver la cara como ya lo hicieron en tu pasado y lo siguen haciendo en tu presente. Mucha suerte en números con terminación 12 35 y 94.

CÁNCER

Sientes algo por una amistad y te ha tentado a encamarte pero tienes miedo de lastimar a quien te quiere. Nuevos amores se aproximan y la llegada de dinerito extra. Cambios importantes en tu vida, momento de despabilarte y echarle toda la carne al asador, es probable que sientas necesidad de bufar o poner en su lugar a cierta persona que se la ha pasado metiéndose donde no le llamen, no caigas en esas provocaciones y deja que la vida y el karma se encarguen de ponerlos en su lugar. No permitas que nadie forme parte de tu círculo de amistades sino lo merece, quita gente que estorbe y solo te cause problemas. La tranquilidad comenzará a llegar a tu vida, estos días te servirán mucho para reflexionar y darte cuenta hacia dónde vas qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas para estar bien. Aprende a ver más por ti, ha quererte y respetarte y darte cuenta que tienes una vida que sacar a flote. Es momento de aprender de cada uno de los errores qué has cometido en estos últimos meses, éste 2024 está cargado de situaciones positivas y de muchas mejoras en el área de los dineros sin embargo últimamente pones atención a cuestiones que no te deja nada de provecho y que solamente te hacen retroceder. Si no quieres quedar embarazada trata de cuidarte porque todo va pegar en estos días. Es momento de confiar y de creer en la capacidad que tienes de lograr todo lo que deseas, no hagas caso a chismes ni a comentarios fuera de lugar que vendrán de parte familiares. Un cambio de Look te vendría perfecto pues te dará la seguridad que necesitas en estos momentos, últimamente has estado muy melancólica y has pensado mucho en tu pasado el cual no te permite seguir avanzando y ser feliz. Número de la suerte 11, 56 y 89.

LEO

Podrías ser víctima de una sorpresa por porte de una persona muy querida en estos días, aprende a disfrutar los pequeños detalles que te pone la vida, no vale la pena amargarse por cualquier cuestión tonta. Es momento que pongas más atención a tu salud, no te descuides como persona por atender a otras personas, te vienen muchos cambios de los cuales muchos de ellos te dejarán grandes lecciones y aprendizajes. Días de reflexionar mucho y de darte cuenta que vida solo hay una sino la provechas ahora jamás lo harás. Es importante que mires al pasado y veas lo que pasaste, sino valoras lo que tienes ahora no te quejes que un futuro sigas igual o peor que antes, la vida te dio una segunda oportunidad para remediar cualquier error que hayas cometido, es momento de que controles tu carácter que no te ayuda en nada y dejes de buscar culpables cuando sabes que el único culpable eres tú. Vienen días cargados de cuestiones positivas este jueves aprovéchalo para decirle a tus seres queridos lo importante que son para ti, no pierdas el tiempo en cuestiones que no te deja nada de provecho, ten muchísimo cuidado con una amistad la cual no tiene buenas intenciones contigo y buscar a la manera de fregarte la existencia. Vienen días de muchos cambios de estrés por cuestiones laborales pero también de un cambio económico que te va a dejar grandes ganancias aprovéchalo y ve ahorrando para irte de vacaciones en Semana Santa. Tú números de la suerte son el 12 el 38 y el 94.

VIRGO

Vienen cambios importantes en el área de los dineros, muchas mejoras, se resuelven algunas deudas. Deja de quejarte tanto por lo que no consigue y mejor aprovecha ese tiempo para centrar tus energías en ir por tu objetivo, recuerda que si se te cierra una puerta se abrirán dos más. Hay momentos en que te desespera al ver que la persona que te interesa no hace nada por estar contigo o apostar por ti. Vienen días en los cuales te vas enterar de chismes de una amiga la cual te ha involucrado a ti y te ha dejado en mal. Hay días en que no te encuentras o no sabes qué hacer, eso se debe a la inestabilidad de tus planes y sueños, ponlos en la mesa, escríbelos y no los pierdas de vista cada día deberás de dar un paso para conseguirlo pues si una día fallas te atrasarás y así no llegarás a la meta. Siempre que esperes recibir lo mismo que das terminarás decepcionándote, ya dale vuelta a esa hoja y deja que cada quien se haga responsable de sus actos, ya no estás para esas cuestiones tu vive y desfruta lo que eres, lo que haces y hacia dónde vas. Empieza a ver por tu vida antes que por los demás, vienen cambios en los cuales el amor va florecer solo debes d exponerte las pilas. No te dejes llevar por chismes por parte de amistades que buscaran afectarte. Números de la suerte 15, 48 y 99.

LIBRA

Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Aguas con la manera en que tratas a una amistad muy cercana pues podría interpretar mal tu amabilidad y comenzar a sentir un sentimiento muy fuerte por ti, deja las cosas en claro desde el principio para no lastimarlo o lastimarla; recuerda que el karma es canijo y podrías caer en una situación similar. No descuides tanto al ser amado o te meterás en una bronca muy compleja ya que tu pareja en caso de tener exigirá más de tu tiempo, tiempo que le estas invirtiendo demás a una amistad la cual ha llamado mucho tu atención. Ten presente que si cometiste un error las disculpas no bastarán y con el paso del tiempo deberás de pagar dicha factura. Es momento que le des vuelta a la pagina y comiences a ver tu vida más positiva, si algo no salió como pensabas no pasa nada, es momento de empezar desde cero, días de mucha reflexión y cambios que tendrás que modificar aún más para obtener mejores resultados. Vienen muchos cambios a tu vida los cuales debes de atender a la brevedad posible, número de la suerte 24 38 y 45. No es momento de regresar el pasado para volver a vivir las mismas situaciones en las cuales te costó tanto trabajo salir de ellas, es momento de desprenderte de todo lo que ya dolió y de todo lo que ya fue y comenzar a pensar en tu presente a disfrutarlo y vivir que solamente tienes esta vida para hacerlo.

ESCORPIONS WINS

Te vienen cambios en tu carácter, cuídate de no afectar a quien no la debe ni la teme. A medida que pase el tiempo lograrás superar todas esas cuestiones que un día te quitaron el sueño, ten presente que quien debe de estar en tu vida no es quien se aparece cada 2 o 3 semanas, sino quien es constante contigo, el amor se manifiesta en el interés. No te atontes, recuerda que no solo de amor se vive, ponte las pilas, tú eres muy exigente y no te gusta vivir en la pobreza ni con ningún tipo de necesidad, así que si tu pareja no puede darte la vida que necesitas ponte a buscar mejores oportunidades en las cuales obtengas mejores ingresos para vivir una vida más cómoda. Amores del pasado retornan y con más fuerzas, perdonarás las fallas que te hicieron y les darás otra oportunidad. Tus pensamientos y actitudes no han sido del todo buena y muchos de tus problemas se deben a eso, tardarás un tiempo en encontrar paz y estabilidad pero lo lograrás al fin de cuentas. Te aplicarás en el gym o harás una rutina de ejercicio. No pierdas tu tiempo en querer ir hacia donde no quieres, tu corazón siempre te va indicar el mejor camino a seguir.

SAGITARIO

La manera en que veas la vida de hoy en adelante será la manera en que definirás tus logros y tu felicidad, no des segundas oportunidades quien te quiera y amé deberá de luchar por tenerte en su vida y evitar errores carnales. Hay muchas posibilidades de realizar un viaje con amistades, te la pasarás de lo mejor. Momentos importantes se aproximan, pon atención a los sucesos que se desarrollarán en próximas fechas pues te dejará grandes lecciones. Vienen oportunidades buenas las cuales tienen que ver con comercio y con una venta de algo. Cuidado en quien confías pues podrías ser víctima de fraude o perderás dinero o algo de valor. Es momento que empieces a ver la vida de diferentes maneras y que no te encierres en tu mundo donde por lo regular te deprimes y te pones mal, todo lo que sucede tiene una razón y un objetivo, no te pierdas en tu camino y ve tras el tuyo. Es momento de enfrentar la realidad du de darte cuenta que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz, la vida te va sonreiré de muchas maneras y deberás de ser muy inteligente para poder aprovechar cada oportunidad que se te muestra. Cuidado con amores del pasado los cuales retornan en cualquier momento. No te dejes llevar por el chisme porque hay personas que buscaran la manera de dejarte en mal.

CAPRICORNIO

Hay posibilidades de reencuentro con ex pareja pero no te preocupes pues solo comprobarás que tus heridas han cicatrizado. Te viene familia de fueras, trata de convivir más con ellos pues podrías lamentar en un futuro el no disfrutarlos. Es probable que en estos días sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado. No temas a nuevas oportunidades en el ámbito del amor, si bien es cierto que te ha tocado una mala racha en este aspecto también es cierto que hay personas buenas que vale la pena arriesgarse por ellas. Tu carácter será lo que te ayudará en esta etapa a ir por lo que quieres, eres una persona muy fuerte que saldrá adelante de cualquier adversidad si realmente se lo propone, trata de no ir tan aprisa y de llevarte las cosas con calma, vienen amores importantes y con ellos el desinterés tuyo hacia alguien que no podrías sacar de tu cabezota. Vienen días de cambios, de comenzar a ver un poco más por ti y de darte cuenta que solo tienes esta vida para ser feliz. No te dejes llevar por chismes de terceras personas las cuales buscaran afectarte de muchas maneras. Amor con amor se paga así que sé más perra que bonita para poner en su lugar a quien se quiere pasar d elisio contigo. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 15, 56 y 78.

ACUARIO

Ten cuidado como manejarás una situación que está por presentarse en tu escenario sentimental pues podrías arrepentirte de ciertas decisiones debido a opiniones de terceras personas. Posibilidades de un viaje o llegada de familiares de fueras. Algunas veces eres bien duro o dura a la hora de actuar y no tienes tacto y pudieras dañar a personas que son verdaderamente importantes para ti. Si tienes una relación cuídate de la monotonía pues podrías arruinar tu relación. Aprende a quererte un poco más y perdonar a quienes te dañaron déjaselo a la vida que ya ella se encargará de cobrarles la factura de sus actos. Muchas oportunidades de viajar y sobre todo de asistir a un curso o escuela o algo que te va dejar algo de aprendizaje. Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes para tu futuro, ya no es momento que te lamentes por el pasado o por lo que no pudiste hacer o realizar anteriormente. Debes aprender a no mendigar amor de nadie, a ser más fuerte y darte cuenta que no mereces ser tratado de manera negativa, ten cuidado con esperar más de la cuenta de las personas y más si sabes que no tienen nada que ofrecerte, amor de una noche de presenta y la oportunidad de hacer un cambio de 190 grados en tu vida. Cuidado con cambios de última hora en tu salud, toma tus precauciones.

PISCIS

Un amor de lejos podría comenzar a decidirse por ti, ha tenido dudas sobre qué decisión tomar pero conforme pasa el tiempo empieza a sentir sentimientos muy fuertes por ti. Existe en tu vida muchas personas que solo te quieren ver abajo y ni cuenta te has dado, no confíes tanto en quien te rodea, abre bien tus ojos y comienza a mandar bien lejos a todas esas personas que ni te ayudan, ni hacen nada por ti. Es probable que en estos días recuerdes a amistades de tu pasado los cuales no siguieron tu camino contigo; si sientes necesidad de buscarlos hazlo, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Cuidado con ir tan aprisa en la vida pues podrías caer o cometer algún error. Vienen días muy buenos entre ellas un negocio que habías traído en mente. Momento de que empieces a ver la vida más positiva. Momento que des entrada a nuevas personas a tu vida para que veas diferentes cosas en tu vida, sino hay nada nuevo no habrá ningún cambio, debes preocuparte un poco por verte y estar mejor, la vida te pone en bandeja de plata todo lo que quieras y desees pero está en ti si lo tomas o lo dejas ir. Mucha suerte en juegos de azar y en números con termidnación 12, 56 y 89.