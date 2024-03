Lizzo aseguró que nadie le pidió participar en la nueva película de Jennifer Lopez

Lizzo desmintió a Jennifer Lopez. Recientemente, JLo contó que algunos artistas, entre ellos la intérprete de “Good as Hell”, rechazaron participar en su nueva película, This is Me…Now: A Love Story; sin embargo, la cantante dijo que nadie la invitó a participar.

Esta semana, en un video de TikTok, Lizzo respondió a un clip del documental de JLo The Greatest Love Story Never Told en el que un miembro del equipo dice que Lizzo era una de las caras famosas “no disponibles” para hacer un cameo.

“Nadie me dijo nada”, dijo Lizzo en el video. “Nadie me preguntó J Lo, te amo”, agregó.

Entertainment Weekly intentó contactar un representante de Jennifer Lopez para pedir declaraciones sobre el video de Lizzo, pero no obtuvieron respuesta.

Las declaraciones de Lizzo ocurren días después de que se revelara en el documental The Greatest Love Story Never Told que varias estrellas rechazaron participar en la producción, entre ellas Taylor Swift, Ariana Grande, Jason Momoa, Jennifer Coolidge y Snoop Dogg.

El documental, que muestra el proceso de realización de This Is Me…Now, contó con la participación de figuras como Jane Fonda, Neil deGrasse Tyson, Post Malone, Kim Petras, Keke Palmer, Jenifer Lewis, entre muchas más.

The Greatest Love Story Never Told se estrenó esta semana en Amazon Prime Video y muestra también muchos momentos íntimos en la vida de Jennifer Lopez.

Esta semana, hubo una de las escenas que llamó la atención de todos: una en la que llora al hablar de su relación con Ben Affleck.

En la escena JLo habla sobre cómo su relación con Affleck ha tenido un impacto positivo en su autoestima y percepción personal.

“Lo que él dijo, lo que vio en mí y lo que me hizo creer sobre mí misma, solo puede provenir del amor. Porque nadie más podría haberme hecho ver eso en mí. Es muy conmovedor”, dice la cantante entre lagrimas.

En el documental JLo y Ben Affleck también recordaron lo que los llevó a terminar su relación en 2003, justo tres días antes de casarse.

“Cuando Jen y yo rompimos antes, el catalizador fue la enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada”, dice el actor, quien confesó que le pidió a la cantante cuando volvieron a estar juntos no hacer de su relación un circo mediático en sus redes sociales; sin embargo, luego cedió porque comprende que ella es una figura pública.

“Al volver a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales. Entonces me di cuenta de que no era justo pedírselo. Es como si te vas a casar con un capitán de barco y dices: ‘Bueno, no me gusta el agua’”, cuenta Affleck.

Tras su separación, JLo aseguró que esos años fueron muy difíciles de sobrellevar para ella. “Durante todos esos años fue muy difícil, porque no sólo sentí que perdí al amor de mi vida, sino también al mejor amigo que alguna vez tuve”, confesa López. “Y no pude hablar durante tantos años, y esa fue la parte más difícil”, dice en el documental

Seguir leyendo: