Justin Timberlake compartió un tierno video por el cumpleaños de su esposa Jessica Biel

Este domingo, Jessica Biel cumple 43 años de edad y para celebrarlo su esposo Justin Timberlake compartió un tierno video en sus redes sociales.

El cantante de “Mirrors” comenzó el día felicitando a su esposa y lo hizo con un tierno video que incluía imágenes de Jessica Biel en distintas situaciones: en momentos románticos, con sus hijos, entrenando, entre otros.

“No hay otra manera de decirlo. Eres la mejor. Te quiero. ¡Feliz cumpleaños, ya!”, escribió Timberlake en la publicación, que se llenó de comentario de felicitación para la actriz.

“Podría volver a ver esto porque me encanta su energía y siempre se está divirtiendo mucho”, “Feliz cumpleaños @jessicabiel! Gracias por compartir a tu marido con nosotros”, “Feliz cumpleaños a tu hermosa esposa ¡Ella es la mejor, amo su energía y personalidad! Qué increíble mamá y esposa”, son algunos de los comentarios en la publicación.

La publicación de Justin Timberlake ocurre días después de que hablara en The Graham Norton Show de lo feliz que está con su familia.

“Tengo dos hijos maravillosos, que van a ser mi muerte”, bromeó Timberlake. “Pero sí, dos hijos y una esposa maravillosa y estoy simplemente feliz”, aseguró.

La publicación del cantante por el cumpleaños de su esposa no es la primera que le dedica. Timberlake suele compartir fotos y videos para expresar su amor por la actriz y madre de sus hijos.

En febrero, el cantante compartió un tierno video para su esposa por el Día de San Valentín. “Me alegro de que tu mamá te haya hecho”, escribió para acompañar el video, en el que se puede ver a ambos reír sin parar.

Justin Timberlake y Jessica Biel se casaron en 2012 y comparten dos hijos juntos: Silas, de 8 años de edad, y Phinneas, de 3 años.

Actualmente, Justin Timberlake está promocionando el lanzamiento de su nuevo disco Everything I Thought It Was, que se publicará el 15 de marzo.

Canción con NSYNC

Recientemente, Justin Timberlake confirmó nueva canción con NSYNC. Esta semana, el cantante respondió a una pregunta de un fan quien le pidió hacer un particular gesto para confirmar si en su nuevo disco incluiría un tema con sus ex compañeros de banda.

El cantante compartió un video en TikTok en el que mostraba cómo sería el vinilo de edición de lujo de su próximo álbum, que se lanzará el 15 de marzo.

En el video se puede observar a mostrar y hablar de los detalles del vinilo lo que emocionó a sus fanáticos, que llenaron la publicación de comentarios y hubo uno que llamó la atención del cantante.

Un fan de Timberlake comentó: “Parpadea dos veces si es que NSYNC tendrá una canción llamada ‘Paradise’”, a lo que el cantante respondió con otro video en el que hace lo que le pidió el seguidor.

En el video respuesta se puede ver al intérprete de “Mirrors” bajarse sus lentes de sol, mirar directamente a la cámara y parpadear dos veces, lo que se podría interpretar como una confirmación.

