Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de marzo de 2024

Cancer

Bien mucha suerte en distintas áreas d e tu vida, ten cuidado con esperar más de alguien si ya sabes que no vas a recibir lo mismo que das. En cualquier momento podrías cambiar de trabajo y te va ir de la mejor manera solo debes de dejar en claro todo desde un inicio para evitar malos entendidos. No tengas miedo de decir lo que sientes y enfrentar lo que viene pues solo así tu palabra será escuchada y tomada en cuenta. La vida te esta dando friegos de oportunidades y te pondrá en tu camino a las personas correctas para lograr tus metas. Conocerás a una persona que necesitará mucho de tu ayuda, es el momento de actuar, una luz blanca alumbra tu camino y te dará las armas necesarias para ayudar a quien te lo propongas y dar amor sin medida, aprovecha esta paz interior que comenzarás a sentir para pensar bien sobre tus planes y metas, aléjate de personas negativas y chantajistas que solo quieren aprovecharse de tu ingenuidad y buen corazón. Ten cuidado si tienes una relación pues tu pareja se mostrará algo distante contigo, esto se debe a situaciones o problemas que está enfrentando pero no quiere contarte, ábrele tu corazón y dale la confianza que necesita. Ten cuidado con divorcios y separaciones que estarán a la orden del día en próximas fechas.

Géminis

Un viaje comenzará a planearse en cualquier momento solo debes de cuidar tus gastos para que no te vaya afectar tu economía: Tengan cuidado a quien le aflojan pues las enfermedades infecciosas estarán a la orden del día. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación pues esta les esta afectando y es quien les está ocasionando todos esos problemas y problemas que han venido acarreando de un tiempo para acá, urge friegos de comunicación y salir de la misma rutina, sin duda alguna las personas que eran cuando iniciaron esta relación ya no existen, es momento de retomar lo que han abandonado. En el terreno de los dineros se ve una mejoría, pero necesitan invertir su capital en algo que les de más y no gastarselo en tonterías o saliditas que no les dejan ningún provecho solo gordura y más deudas. Sino tienen perro que les ladre es porque no quieren, se avecinan personas a sus vidas que conocerán gracias a amistades, harán muy buena química y hay posibilidades de que nazca una bonita amistad para posteriormente convertirse en una relación. Date la oportunidad de confiar en ti y ve por lo que quieres y deseas sin esperar nada de nadie, tienes el control de tu vida y si te lo propones puedes cambiar de auto y de casa en próximas fechas así que aprovéchalo. No te dejes influenciar por chismes dentro de la familia los cuales pudieran afectarte mucho más de lo que te imaginas. Cuídate de golpes o caídas que podrían estar a la orden del día y podrías ir a parar a emergencia.

Tauro

No te dejes llevar por el coraje pues viene un enfrentamiento o discusión con una persona que es importante en tu vida, trata de llevarte las cosas con calma, traes problemas de tu pasado que te siguen dañando afectando y que desgraciadamente podrían estar interfiriendo en tu felicidad de hoy en día. No confíes en la primer persona que se te muestre enfrente, duda siempre de su palabra y que los hechos te muestren si es o no de confiar. Es momento de salir de la rutina y enfrentarte a nuevas oportunidades que sin duda te ayudarán crecer más como persona y ser humano. Trata de quitarte toda esa basura que traes en tus hombros desde hace tiempo, suelta las penas y los problemas y dedícate a ser feliz con lo poco o mucho que tienes, ponte de una buena vez las pilas y cumple cada meta y objetivo que te trazaste para este año que ya es marzo y no has comenzado del todo. En la medida que des recibirás, inicias ciclos muy perros en tu vida que te dejarán un gran sabor de boca, comenzarás a dejar atrás ese pasado que tanto te ha fregado y comenzarás a ver esa luz en tu interior que tanto habías necesitado. Es momento de cuidar un poco más tu alimentación porque sin darte cuenta podrías estar subiendo considerablemente de peso y te va costar mucho trabajo bajar de peso. Amores de una noche presentes solo no pongas tu corazón de por medio porque podrías salir lastimado o lastimada.

Aries

Vienen días muy buenos, comenzarás a darte cuenta que la vida es ahora y comenzarás a vivir y disfrutar. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por comentarios mal intencionados que buscaran dañarte o sacarte de tus casillas. Cuidado con cambios de último momento en tu economía, no gastes dinero que no posees en cosas que no necesitas. Es momento de quitar de tu vida y tu camino esas amistades que no te suman y que solo te dan dolores de cabeza. Posibilidades de que te encames con una ex pareja, ten cuidado, no te metas en esos shows recuerda que eres muy de enamorarte a la primera ves que sueltas la caricia. No confíes en tu buena suerte que te puede traicionar cuando menos lo esperes. Una amistad que conociste en estos últimos meses empezará a desarrollar sentimientos muy perros por ti, si no te interesa no formes falsas ilusiones en el o ella, recuerda que la vida te va cobrar cada golpe que tu sueltes. Viene un evento en puerta en donde te la pasarás muy bien sin embargo van estar ahí ciertas personas que te caen mal , que te valga mauser, jamás bajes tu rostro y si les molesta tu brillo que se pasen a fregar. Ten cuidado con un amor del pasado el cual retorna en cualquier momento y podría meterte en problemas y más si ya estás en una relación, es momento de ponerle un alto y no seguir involucrándote en esas cuestiones.

Piscis

Eres un signo noble y entregado y por eso siempre te ven la cara, es momento de dejar de ser ese corazón de pollo y darte cuenta que nadie merece tus lágrimas. Cuidado con los días que vienen en los cuales podrías invertir en algo que no te va dejar nada solo pérdidas económicas. Eres un ser noble y de buen corazón pero a veces te dejas influenciar por las personas equivocadas y eso hace que pierdas tu esencia. Necesitas poner en claro qué es lo que quieres y qué es lo que estas buscando de lo contrario seguirás equivocándote en tu camino, cierra ciclos y manda a la fregada a quien no quiera seguir contigo, a veces llegas a ser manipulador o manipuladora pero es algo que tienes en tu esencia, trata de buscar la manera adecuada para comunicarte con esa persona que te interesa, no exijas más de lo que estarás dispuesto o dispuesta a ofrecer. El día que aceptes tus limitaciones y defectos ese día las demás personas dejarán de hacerte daño, necesitas algunas veces ser más hijo e hija de la fregada de lo que ya eres, pero solo con esas personas que te están dañando, mándalos a la fregada y sigue tu camino. No te dejes mal influenciar por una amistad que le encanta la fiesta y el desorden pues podría hacerte perder la cabeza e involucrarte en ciertos problemas de los cuales va ser complicado salir.

Acuario

Ten cuidado con infidelidades y separaciones las cuales estarán a la orden del día, sino confías en las personas que te rodean no les des entrada a tu vida o de lo contrarío te van hacer un desmadre. No vuelvas a dar entrada a tu vida a quien te traicionó ya una vez y se la ha pasado despotricando sobre ti. No tengas miedo de decir lo que piensas y crees, quien se calla nadie lo escucha, di lo que sientes y si las demás personas no les parece es muy su fregado problema, tu preocúpate por ti y no por lo las opiniones o pensamientos de las demás personas. Después de la racha perra por la que has pasado comenzarás a ver claro y darte cuenta que tanta friega y malos momentos sirvieron de algo, aprende de las lecciones y de tus errores. Cuida mucho la manera en que actúas con la persona que quieres o amas, los celos son buenos en medida ya que hacen sentir a la pareja importante y querida pero llegar a los extremos solo ocasionará que te manden a la fregada. Date la oportunidad de invertir en ti, hacerte un cambio de look o algo que te haga verte y sentirte mejor. No te dejes llevar por amores del pasado que buscaran dañarte o afectarte de muchas maneras. Si estás pensando en cambio de casa o vehículo se ve un escenario bastante bueno solo checa tus cuentas y no gastes más de lo que no puedes pagar.

Capricornio

Vienen días de mucha suerte en los cuales todo comenzará a fluir de la mejor manera para ti, sino tienes trabajo entras en una etapa en la cual comenzará a consolidarse muchas cosas así que ve preparando tu curriculum o tu solicitud pues el trabajo esta a la vuelta de la esquina. Empezarás a soltar eso que tanto daño te ha hecho y solo te ha creado un sinfín de ilusiones tontas que no te han servido ni pa picarte tu solo o sola, debes de ser más fuerte y darte cuenta que quien no te busca es porque no le importas. Amistades a distancia se fortalecen y conocerás nuevas personas entre ellas 2 que te van a ocasionar problemas por chismes. Últimamente has andado muy lengua suelta y ya no te cuesta trabajo decir lo que sientes y expresar lo que pasa por tu cabeza, haces bien en no tener pelos en la lengua pero debes de tener cuidado a quien puedes bufar y a quien no porque puedes llegar a ofender o hacer sentir mal a quien ha estado contigo en las buenas y en la malas. Aprende a devolver lo que recibes, y abrir bien los ojos para poder percibir las nuevas oportunidades que están por venir a tu vida. Vienen días en los cuales estarás algo melancólico al recordar a personas de tu pasado, suelta y deja ir y comienza a concentrarte en lo que te haga feliz. Es momento de comenzar a solucionar problemas de tu presente para que no te sigan dañando tu futuro, el karma que hoy vives es consecuencia de tu pasado.

Sagitario

Ten cuidado con una amistad de piel blanca la cual podría darte la puñalada trasera al traicionarte, ha estado hablando cosas negativas de ti con otras personas a pesar que les has servido y has estado ahí en sus momentos más complicados, es momento de ponerla en su sitio y comenzar a quitar a esas personas de tu vida que no tienen nada bueno que ofrecerte ni nada que sumarte. Manda a la fregada a esas amistades que solo te buscan para la fiesta o el desmadre pero cuando de verdad necesitas unas palabras no salen ni asomarse. No confundas tus sentimientos, necesitas tener bien en claro lo que sientes por esa persona que te trae muy pensativo o pensativa, recuerda que la soledad ha sido muy perra contigo y suele hacerte confundir tus sentimientos, busca la manera de sentirte bien en soledad y apreciar y darte cuenta que no necesitas de un bulto a un lado tuyo para ser feliz, el día que aceptes y vivas feliz así será el tiempo adecuado para iniciar una relación con la persona que consideres que pueda complementarte y hacerte una mejor persona. Necesitas ser más inteligente a la hora de elegir a tus amistades pues darle entrada en tu vida a cualquiera lejos de ayudarte solo te puede meter en camisas de once varas. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por comentarios fuera de lugar de personas que no han logrado construir nada en su vida.

Escorpión

Recuerda que eres muy temperamental y sin darte cuenta te afectarán muchos comentarios de personas que te rodean y que son de tu familia, no opines nada ni te salgas de tu línea, no pierdas el control porque podrías armar una guerra la cual no estás lista para enfrentar. Ten en cuenta que los errores del pasado siempre regresarán en el futuro pero está en ti no volver a tropezar ni cometer los mismos errores. El mundo está lleno de equivocaciones así que date una segunda o tercera oportunidad en el amor, quizás no sea la persona correcta, pero para saberlo tendrás que arriesgarte, no tengas miedo atrévete a intentarlo. La felicidad no es eterna sino momentánea así que disfrútala cuando la tengas en lugar de quejarte o dudar si es o no la persona correcta. Aprende a dejar de depositar tu confianza, tu amor y tu integridad en personas que no sirven ni para ir a fregar a su madre. A veces caes en juegos tontos que lejos de ayudarte a ser feliz solo te deprimen y te dejan un mal sabor de boca. La suerte va estar de tu lado estos días pero debes pensar en la economía pues podrías mejorar tus ingresos de una manera bastante buena si te aplicas y te pones las pilas. En poco tiempo comenzarás a ver cómo muchos de tus problemas se comienzan a solucionar, debes recapitular tu pasado y tú presente y comenzar a ver qué es lo que necesitas para encontrar esa estabilidad que has estado buscando desde hace mucho tiempo.

Libra

Cuídate de amores de una noche y de tu pasado que podría volver a cobrar venganza. Aprende a decir que no y sobre todo a no estar para todo el mundo porque la gente se aprovecha de tu bondad, se te da solucionar la vida de todos pero lo malo es que te dejas en último sitio. Deja la misma miércoles de siempre y aprende de los golpes que te diste, eres un ser de segundas y terceras oportunidades, solo recuerda que una oportunidad más es permitir que te vuelvan a dañar. Posibilidades de reencuentro sexual con una amistad. Te cuidado con tus planes, no debes contarlos o solo te expones a que la gente te los sebe con su mala vibra y energía. Deja de quejarte si las cosas no te han salido como esperas, recuerda que sino trabajas y vas por lo que buscas tu mismo nadie lo va hacer por ti. No tengas miedo de ser quien eres, no dejes que otras personas te roben tu esencia y te hagan cambiar tu manera de ser por el simple hecho que no les parece. Aprende a convivir más con esas personas que no te pasan, recuerda que hay que conocer más a las personas antes de emitir juicios sobre ellas. Podrías comenzar a planear un viaje para Semana Santa con la familia y amigos, disfruta y date la oportunidad de vivir y gozar. Cuida un poco más tu autoestima y no permitas que nadie te baje de valor y te haga sentir menos, vales más de lo que te imaginas así que aplícate en esa cuestión. Cuidado con robos y pérdidas de objetos y dinero.

Virgo

Mi querido virgo eres perra de Cadena gruesa pero con él eres bien mensa, parece que te dieron toloache, despierta y date cuenta amiga, nadie merece que te pongas de rodillas y pierdas tu dignidad porque si algo sobra en este mundo son riatas. Hay muchas posibilidades de reencontrarte con amistades con quien te habías distanciados, olvidaran los errores y comenzarán una etapa de amistad más fuerte. Busca la manera de reconciliarte con tu pasado y cerrar esos círculos para evitar que tu futuro no se vea afectado por esas mismas tonterías. Viene un fin de semana de reencuentro y nuevas oportunidades, comenzarás a desechar toda esa basura que te había estorbado, deja de quejarte de cuestiones pasadas y aprende de esos errores, debes de tener bien en claro que nadie es responsable de lo que te ha pasado o sucedido pues tu mismo o misma has labrado tu propio destino. Aprende a cuidar a tu familia y pasar más tiempo con ellos, recuerda que son tu talón de Aquiles y la parte más importante de tu vida a si que vívelos y disfrútalos. No permitas que personas que comenzaran aparecer en tu vida tomen el control de ella. Se viene una fiesta muy perrita en la cual te la pasarás de lo mejor solo cuida lo que comentes y digas en ella porque podrías hacer comentarios en contra d e ciertas personas y después le van a ir con el chisme y de vendrán los problemas.

Leo

No es momento de hacer cambios tan radicales en los dineros o de lo contrario podrían venir pérdidas. Hay días en los cuales no sabes ni para donde vas ni qué esperas de la vida, toma las cosas con calma y reflexiona sobre lo que quieres y deseas para tu vida y comienza a trabajar en ello que la vida es ahora. Cuídate de una amistad de piel blanca que andará hablando mucho de ti y de tu familia y podría hacerte pasar un mal momento. No te detengas en ese sueño o meta que tienes y que nadie te quite las gana de crecer y ser alguien en la vida. Días en los cuales querrás volver al pasado pero no tienes nada que hacer allá, suelta y supera. Vienen cambios muy buenos en el amor pues en cualquier momento aparece una persona que podría ganarse tu corazón solo debes de ser muy inteligente para no volver a repetir los mismos patrones que antes ya habías cometido. Debes aprender a decir que no y a tratar de no permitir que las personas se metan en tu vida porque por esa razón es que no has logrado consolidar nada porque haces más caso a las recomendaciones de los demás que a lo que te dicta tu corazón. Mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizarte un arreglo estético con el cual quedará súper bien y te va ir de lo mejor.