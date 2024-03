Ryan Gosling cierra su etapa como Ken con su interpretación de “I’m just Ken” en los Oscar

Ryan Gosling se despide de su personaje de Ken para siempre. Esta noche, el actor ofreció el mejor performance de la edición 96 de los Oscar al interpretar el emblemático tema de Barbie: “I’m just Ken”.

Vestido con un traje completamente vestido rosado, cubierto por brillantes, guantes a juego y lentes sol, el actor subió al escenario del teatro Dolby para interpretar el tema compuesto por Mark Ronson y Andrew Wyatt.

Gosling no estuvo solo en su performance, más de 50 bailarines lo acompañaron entre los que estaban sus compañeros de película: Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir y Simu Liu. Incluso, el legendario guitarrista Slash y Wolfgang Van Halen tuvieron una aparición especial durante el show del actor.

Crédito: Chris Pizzello | AP

El actor desplegó toda su Kenergy sobre el escenario. Muchos coincidirán en que la presentación de Ryan Gosling fue, sin duda, la mejor de la noche.

“I’m just Ken” estaba nominada a Mejor Canción Original en la edición 96 de los Oscar; sin embargo, el premio finalmente se llevó “What Was I Made For?”, interpretado por Billie Eilish, que también es parte de la banda sonora de Barbie.

La canción competía con “The Fire Inside” (de la película “Flamin’ Hot), “It Never Went Away” (de American Symphony); “Whazhazhe (A Song For My People) (de Killers Of The Flower Moon), y “What Was I Made For?” (de Barbie), la ganadora.

“I’m just Ken” casi queda fuera de la banda sonora de Barbie

Por poco, el tema “I’m Just Ken” queda fuera de la banda sonora de Barbie. Recientemente, uno de los compositores de la canción nominada a Mejor Canción Original en la edición 96 de los Premios Oscar reveló que casi la dejan fuera de la película.

En una entrevista con el diario The Times Londres, Mark Ronson contó que al principio la canción, que Ryan Gosling interpretó en la ceremonia de los Oscar, no convencía a los ejecutivos de la película, quienes no estaban seguros si encajaba bien.

“En la primera proyección la canción no funcionaba. Entré en pánico. El humor no se traducía y Greta (Gerwig) tuvo que luchar “, dijo Ronson.

El compositor aseguró que Greta Gerwig hizo todo lo posible para que “I’m Just Ken” fuera parte de la película. “Cuando los ejecutivos del estudio preguntaron a Greta sobre la necesidad de ‘I’m Just Ken’, ella respondió enfáticamente: ‘Con cada centímetro de mi cuerpo’”, contó.

Pese a las dudas, “I’m Just Ken” se convirtió en una sensación mundial que acumula más de 100 millones de reproducciones en plataformas de audio desde el estreno de la película, el año pasado.

Ronson también confiesó que tenía sus reservas sobre que Ryan Gosling interpretara la canción en los la gala de Oscar de este años, pero indicó que “Ryan nos convenció”.

Antes de que se confirmara la presentación de Gosling, el actor había expresado que estaba dispuesto a interpretar “I’m Just Ken” en los Oscar, donde compite en la categoría de Mejor Canción.

En una entrevista con Variety, Gosling, nominado a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Barbie, admitió que no tiene inconveniente de interpretar la popular balada de la película si se lo piden, pero aún no lo han hecho.

“Quizás sea demasiado arriesgado que yo lo haga. No sé cómo funcionaría eso, pero estoy abierto a ello”, aseguró el actor en la entrevista, en la que también habló sobre el éxito que ha tenido Barbie.

Seguir leyendo: