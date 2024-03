Exasesor de Donald Trump, Peter Navarro, recibe orden para ingresar en prisión la semana próxima

Peter Navarro, quien fuera asesor económico del ex presidente Donald Trump, recibió este lunes orden de ir a prisión el 19 de marzo para cumplir su condena de cuatro meses por su negativa a cooperar con la investigación del Congreso sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, según indicaron sus abogados.

Navarro fue declarado culpable por un jurado el año pasado de desafiar una citación de documentos y testimonios del ahora desaparecido comité selecto de la Cámara que investigó el ataque al Capitolio. Después de negarse a cumplir con la solicitud del Congreso, la Cámara de Representantes lo declaró culpable de desacato y remitió el asunto al fiscal estadounidense en Washington, DC, para su procesamiento.

La sentencia de Navarro es de cuatro meses en prisión.

“Navarro recibió ahora la orden de presentarse antes de la hora 14:00 del 19 de marzo”, según documentos presentados por sus abogados en tribunales el domingo y citados por medios de prensa.

En su momento, el exasesor de Trump apeló su condena, afirmando que no cumplió con las demandas del comité porque creía que estaba restringido por el privilegio ejecutivo. Los fiscales argumentaron que la explicación no era una defensa legal válida porque no pudo demostrar que Trump había hecho valer el privilegio. Como resultado, el tribunal dictaminó que no podía plantearlo en el juicio.

“Navarro reitera respetuosamente su pedido de un aplazamiento administrativo”, añadió la solicitud. “Si este tribunal rechaza la moción de Navarro, él pide respetuosamente una postergación que permita que el Tribunal Supremo revise esa negativa de este tribunal”.

Navarro, de 74 años de edad y Steve Bannon, exjefe de estrategia de Trump, fueron citados por el Congreso para declarar acerca de gestiones de los allegados de Trump para impedir que en enero de 2021 el Congreso certificara el resultado de la elección de noviembre de 2020.

Navarro preparó al menos tres informes relacionados con esas elecciones en los cuales citó versiones sobre supuestos fraudes, y en enero de 2021 el entonces presidente Trump citó uno de esos informes cuando convocó a sus seguidores a una protesta en Washington DC, que se saldó con la toma temporal del Capitolio por los manifestantes.

En el juicio la fiscalía afirmó que Navarro demostraba “un desacato total” por el comité de la Cámara de Representantes que investigaba la insurrección y “por el imperio de la ley”.

El año pasado Navarro fue condenado por dos cargos de desacato, uno de ellos porque no presentó a los investigadores documentos relacionados con la pesquisa, y el otro porque no se presentó para un testimonio bajo juramento.

En una declaración este lunes retomada por CBS News, Navarro dijo que su caso “determinará eventualmente si se preserva la separación constitucional de poderes, si el privilegio ejecutivo continuará existiendo como baluarte contra los ataques partidistas del poder legislativo y si el privilegio ejecutivo se mantendrá, como lo hizo el Presidente”.

“George Washington fue pionero, un instrumento crítico para la toma efectiva de decisiones presidenciales. Vale la pena luchar por eso en nombre de todos los estadounidenses”, insistió,

Cabe recordar que el exestratega de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, también fue declarado culpable de desacato al Congreso después de no cumplir con una citación del comité del 6 de enero. Al igual que Navarro, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, pero el juez de su caso permitió que Bannon permanezca en libertad en espera de una apelación de su caso porque el juez dijo que era probable que el tribunal superior pudiera revocar la condena u ordenar un nuevo juicio.

