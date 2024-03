Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de marzo de 2024

Piscis

El carácter que te has manejado no te ha ayudado nada en tus sueños y metas, debes de llevarte las cosas con más tranquilidad o de lo contrario no conseguirás nada, sino eres positivo con lo que quieres y deseas no lo lograrás. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes demasiado pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio, no andes con la bandera de dar sin recibir nada a cambio o en cualquier momento terminarás cansándote y mandando todo al chorizo. Si una relación está destinada a esconderse aléjate cuando antes pues eso significa que nomás te quieren pan un rato o dañarte lo que viene siendo la caricia, viene una semana de pensar muchas cosas pa el futuro, mejor ya no te mortifiques y mejor vive tu presente que es lo único seguro que tienes en estos momentos.

Acuario

El amor tocará tus puertas, pero vas a necesitar mucha paciencia y comprensión para poder aceptar las condiciones que te querrán imponer, no te dejes manipular ni influenciar por esa persona, si te quiere que te acepte con tus defectos y virtudes. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte máuser. Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el fregado dedo en el hocico. No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo. Tienes todo para estar en paz y feliz, pero das entrada a gente mediocre y envidiosa que solo afecta tu aura y tu circulo armonioso. Es momento que te despojes de tanta cosa que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia en tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Vienen cambios perros en tu vida pues te darás cuenta de que todo eso que no quisiste creer de una persona resulto más que cierto.

Capricornio

Un amor de una noche se manifestará, será alguien con quien ya te has encamado. Es momento que te despiertes de tu mundo de fantasía, manda a la tostada a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala, pero si bien lejos pero no sigas alimentado esperanzas de que va cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Una amistad culmina relación. Deja de deprimirte y vive tu vida al cien, has perdido tanto tiempo sin darte cuenta de que la vida va tan aprisa. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo cuida tus pasos, una vela blanca en este día será la clave para recordarlo inclusive podría aparecer en tus sueños con algunos mensajes. Viene un amor super fuerte, si estas soltero o soltera es el momento perfecto que podría enseñarte a ver la vida de una manera muy distinta y más bondadosa para ti.

Sagitario

Cuidado con un viaje, no podría resultar como esperas y podría haber perdidas de ganancias. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. Muchos cambios se aproximan inclusive nos sabrás qué camino tomar en ciertas decisiones que están por llegar, cuida mucho tu espacio en el que te desenvuelves. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro no poseen nada, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Recuerda que tu signo siempre va buscar crecer y tener más, ve tras lo que quiere pues en estos meses de año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. En el área laboral hay movimientos los cuales te van a dejar muchos beneficios económicos. Date la oportunidad de volver amar y no cierres las puertas al amor, ya deja de quejarte de que no te ha ido bien o que las cosas nunca te funcionan, eres bien pesimista y eso te friegas mucho las buenas energías y vibras.

Escorpio

Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad y tus cambios bruscos de ánimo. Tu buena voluntad te va a dejar un gran sabor de boca al ayudar a una persona cercana a ti. Tu talón de Aquiles siempre será tu familia, sin embargo, es importante que no te olvides de ti pues por querer resolverle la vida a todo mundo te olvidas de ti. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la fregada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no Dios le bendiga. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Vienen cambios de conducta fuertes, dos amistades están hablando cosas muy fuertes de ti. Te vas a enterar de un rompimiento de amistad. Rompimiento o divorcio en próximas fechas. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje.

Libra

Hay posibilidad de cambio laboral y también de que subas algo de peso, ponte las pilas y ten mucho cuidado con 2 personas de piel blanca no tienen buenas intenciones contigo. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Vienen cambios muy fuertes en tu estado de ánimo los cuales perjudicarán mucho a quienes te rodean. Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que has vivido y pasado y así sabrás que no vale la pena intentar ser alguien que no eres por complacer a gente habladora. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra.

Virgo

Si no tienes pior es nada no te preocupes, aquí el problema es que no sabes convivir con tu soledad, recuerda que no necesitas a nadie para ser feliz, pero si lo encuentras que no constituya lo más importante para ti sino solo un complemento. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va dejar buenas ganancias no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la huevonería y trabaja por salir de la necesidad estás en tu mejor momento. Momento de que visualices tu vida y tu futuro para que con la energía atraigas las cuestiones que requieres para consolidar esos sueños y metas que aún no se han concretado. En próximas fechas podrías comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventura de una noche. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va hacer sentir de lo mejor. Si esa persona con la que estas sientes que te hace mejor ser humano quizás es la persona correcta, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes.

Leo

No tengas miedo de cambiar si eso te ayuda a crecer como ser humano, días de mucha luz y de mucho bienestar, pero cuidado con lo que quieres y deseas en tu vida porque podría hacerse realidad en cualquier momento y después podrías arrepentirte. Cuidado con ex amistad, anda rondando y podría fregarte la existencia si bajas la guardia. Ten mucho cuidado con lo manera en que dices las cosas, traerás en veneno a todo lo que da y quien te provoque podría llevarse una lección. Noticias de ex amor o familia lejana va a aparecer en estos días. Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quien te de pa el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día los comentarios y tonterías de las personas dejarán de importarte. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el pex tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. Números de suerte el 13, 46 y 67.

Cancer

Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, hay posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Sentirás necesidad de mandar todo a la tiznada e irte lejos, animo, las pruebas te harán más fuerte. Bájale a tu calentura deja de andar de más en las redes sociales, no hay necesidad. Vienen días en los que entenderás qué personas no deben permanecer en tu vida pues lejos de beneficiarte solo te envidian todo lo que tienen y hacen que tus metas y sueños no cuajen. Un amor del pasado regresa y la oportunidad de entablar negocio. Cuidado con persona de piel morena que buscará dañarte o afectarte en cualquier momento.

Géminis

Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado e las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico. Un familiar requiere de tu apoyo. Necesitas aprender de tus errores y mantenerte de pie ante todas las perras inclemencias que te pone la vida, el verte fuerte debilita a tus enemigos ya que eso no les gusta, trata de ocultar más tus sentimientos, muéstraselos a quien de verdad valga la pena y te valore, ten presente que no todos tienen derecho de apreciar lo que hay dentro de ti. Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida. Una noticia que tiene que ver con amores del pasado se aproxima. Debes de no estresarte tanto y esperar el momento correcto para que los proyectos maduren y se consoliden.

Tauro

Vienen días en los cuales deberás de comprender el por qué ciertas situaciones no han cuajado. Déjate de tonterías, ya bájale a la tortilla y los chescos, has descuidado mucho tu figura y estas engordando mucho, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada, recuerda que siempre va haber alguien más vivo o viva que tú que te lo va querer bajar, así que no bajes la guardia. Hay mucha envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a tomar el toro por los cuernos, a la tiznada la gente mediocre que no hace ni deja hacer, recuerda que la envidia nace por la incapacidad de las personas a ser como tú. No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia donde te diriges y que fregados estás haciendo para llegar a ese lugar.

Aries

Si has tenido un problema o te has distanciado de una persona no lo pienses más y ve a remediar ese error seas o no tú la persona culpable, escríbele y trata de arreglar esa situación, esta semana es perfecto para la solución de problemas y arreglo de documentos. Una amistad te irá con chismes de ex pareja o de persona que anda hablando de tu persona. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te daño anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la porra y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. Es momento que veas por tu felicidad, a la ñonga las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte.