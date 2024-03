Travis Kelce habló sobre su viaje a Singapur para ver a Taylor Swift

La semana pasada, Travis Kelce viajó a Singapur para ver a Taylor Swift. El jugador de la NFL asistió a sus shows y hasta tuvieron una cita en un centro comercial. Ahora, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs habló sobre su viaje.

En su podcast New Heights, que comparte con su hermano Jason, Kelce habló de lo mucho que disfrutó su viaje a Singapur. “Pude ver dos espectáculos increíbles del Eras Tour, el último tramo que tiene Taylor hasta que regrese aquí en un par de meses”, dijo. “Aparte de eso, pude comer deliciosa comida de Singapur y simplemente disfrutar de las vistas”, agregó.

Travis también habló de una particular visita que hizo al Flower Dome en Singapur, el invernadero más grande del mundo. “Soy enorme, grande, me encanta ver árboles jodidamente gigantescos. Fue genial”, contó el atleta. “En el invernadero también tenían la cascada más grande del mundo”, detalló.

El jugador de los Kansas City Chiefs también contó lo mucho que le gustó y lo sorprendió la arquitectura de Singapur.

“Me sorprendió la iluminación de la calle. No sé, todo allí parece tan lindo”, dijo. “Obviamente, tienes las luces de la calle, pero al igual que las luces de los edificios, las luces de los autobuses se detiene. La iluminación allí es muy agradable. Simplemente no piensas en que no tenemos eso en Estados Unidos. Todo allí es de muy alta tecnología y se nota que está bien planeado desde un punto de vista arquitectónico”, indicó.

Cuando su hermano Jason le preguntó cuál le gustaba más, Sydney o Singapur, Travis eligió la ciudad-Estado. “Sentí que pude ver un poco más de Singapur, así que voy a decir que Singapur es más interesante, sin duda. Más único, una experiencia más genial”, respondió.

Durante su estadía en Singapur, Taylor Swift y Travis Kelce fueron vistos teniendo una cita nocturna en un centro comercial luego de uno de los conciertos de la cantante.

La pareja fue captada sentada en un carrito de golf estacionado afuera de un centro comercial de la ciudad-Estado, de acuerdo con la revista People.

📸 | Taylor Swift y Travis Kelce visitando el mall después de el concierto de ayer. pic.twitter.com/UfIib0Sqqg — Taylor Status (@TaylorStatus) March 9, 2024

La pareja también fue vista caminando agarrados de la mano y abrazándose en el centro comercial.

La cita de Taylor y Travis ocurre poco después de que el jugador de la NFL aterrizará la semana pasada en Singapur para ver a la cantante en los shows que tenía previstos en el país asiático.

El de Singapur no es el primer viaje que hace Travis para apoyar a Taylor Swift. En febrero, Kelce viajó a Australia para ver a Taylor Swift. En ese momento, el jugador de los Kansas City Chiefs tomó un vuelo privado hasta Sídney, donde estaba la cantante como parte de su The Eras Tour.

En ese momento, de acuerdo con TMZ, Kelce voló desde Los Ángeles hasta Hawaii, donde tomó otro avión hasta Sídney para ver a la cantante.

En noviembre del año pasado, el jugador de los Kansas City Chiefs viajó hasta Buenos Aires, Argentina, para verla en uno de sus shows.

La semana pasada, Taylor Swift llegó a Singapur, donde ya ofreció los primeros tres shows de los seis que tiene previstos en la ciudad-Estado como parte de la segunda etapa de su gira que arrancó en la primera semana de febrero en Tokio.

Luego de los conciertos de Singapur, Taylor hará una pausa de sus shows y los retomará en mayo, cuando inicia la etapa europea del su gira en Francia.

