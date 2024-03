Óscar de la Hoya dice que Ryan García está troleando y asegura que estará listo para pelea con Haney

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, expresó que Ryan García está troleando y aseguró que estará listo para la pelea con Devin Haney el 20 de abril en Nueva York, donde estará en juego el cinturón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con Fight Hub, De la Hoya explicó que el mismo García le admitió que estaba troleando al público para promover la pelea y que él solo le pidió que se preparara para enfrentar a Haney. Además, afirmó que King Ry se ve muy bien y en forma.

“Ese es su estilo, esa es su manera. No hablo con él todos los días, pero por lo que he visto cuando está en el gimnasio, se ve muy bien. Se ve listo y en forma. Nunca olvidaré la vez que me dijo: ‘Voy a hacer el troll más grande del mundo’. No sé qué significa eso, pero supongo que lo hizo. Supongo que lo está haciendo. Todo lo que hago es promover la pelea y asegurarme de que el 20 de abril sea un éxito para todos”, dijo.

Ryan García ha tenido un comportamiento errático en sus redes sociales y las conferencias de prensa. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Puedo asegurarles una cosa: Ryan García estará listo, incluso más que para sus otras peleas. No hay cláusula de rehidratación, tienes que pensar en eso. Imagina eso. Sí, estará en plena forma. Él dijo: ‘Sí, estoy troleando’ o lo que sea, y yo dije: ‘Está bien, haz lo que tengas que hacer. No sé. No sé lo que estás haciendo’. Le dije una cosa. ‘Solo prepárate. Simplemente sal y prepárate. Tienes todo el talento del mundo. Tienes lo necesario para ser genial. Sal el 20 de abril y ocúpate de tus asuntos”, agregó.

La pelea entre Ryan García y Devin Haney está pendiendo de un hilo por las recientes polémicas del peleador californiano y muchos creen que no subirá al ring, pero King Ry prometió en redes sociales que se concentrará plenamente en el gimnasio en estas últimas semanas de entrenamiento porque se toma en serio el duelo con el campeón estadounidense.

Cabe destacar que después de la conferencia de prensa en Nueva York, el comportamiento del californiano ha sido errático. King Ry admitió que estaba drogado en una transmisión en vivo y que fumaba marihuana y bebía como cualquiera, lo que generó un gran revuelo en sus redes sociales.

En un principio se pensó que era una táctica publicitaria para promocionar la pelea con Devin Haney, pero sus fanáticos, expertos en el deporte y exesposa Drea Celin han mostrado preocupación por la salud mental del californiano, quien admitió que 99% de las cosas que hace es troleo.

Devin Haney y Ryan García podrían no enfrentarse en Nueva York por los problemas de King Ry. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

