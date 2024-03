Josh Peck rompió el silencio sobre el documental ‘Quiet on Set’ después de la presión de los fans

Josh Peck compartió sus declaraciones sobre el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, en el que Drake Bell relata acusaciones de abuso que sufrió mientras trabajaba en ‘Drake y Josh’ de Nickelodeon.

A través de su cuenta de Instagram, Peck escribió: “Terminé el documental ‘Quiet On Set’ y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado, pero quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon”.

El actor aseveró que es importante proteger a los niños: “Hay que proteger a los niños. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer sanación para las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria”.

El comunicado de Peck llega después de la presión de los fans, en especial a través de las plataformas X y TikTok.

Ante las críticas de los fanáticos en contra de Josh Peck, Drake Bell publicó un video asegurando que Josh se había comunicado con él.

“Amigos, sólo quiero que sepan que (Josh) se acercó a mí y que todo ha sido muy sensible. Pero él se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar esto. Y ha sido realmente grandioso. Sólo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomen con calma, sobre todo con él”. Drake Bell – Actor y cantante

¿Qué se expone en ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

Drake Bell y Josh Peck fueron compañeros de reparto en ‘Drake y Josh’, producción que duró desde 2004 hasta 2007 en Nick. En el documental Bell alegó que fue agredido sexualmente por el entrenador de diálogos, Brian Peck (sin relación con Josh).

Brian Peck trabajó ‘All That’ y ‘The Amanda Show’ a finales de los 90 y principios de los 2000.

En el 2003 y con 43 años en ese momento, fue arrestado por 11 cargos, entre los que destacan: sodomía y actos lascivos, por abusar de un niño de 15 años.

Bell acusó al creador del show, Dan Schneider por abuso emocional y sexualizar a algunos niños en el set, en un video que compartió después del estreno del documental.

Por su parte, Schneider confesó “Afrontar mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte”.

El estreno de ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ se convirtió en tendencia debido a las graves acusaciones. Los fans se solidarizaron con Bell y también otros compañeros de reparto como Nancy Sullivan, quien interpretó a la madre del personaje de Bell en ‘Drake & Josh’.

En un post en Instagram se pronunció: “No eran mis verdaderos hijos, pero siempre los amaré. Me rompió el corazón en un millón de pedazos escuchar cuánto guardaba Drake en su interior mientras trabajábamos juntos. Me sentí devastada y orgullosa al ver al hombre en el que se ha convertido sentarse frente a la cámara y contar valientemente su verdad”.

