Nickelodeon responde a ‘Quiet on Set’, pero Drake Bell no está convencido

Drake Bell ofreció su primera entrevista después de que se publicara el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ y habló sobre la respuesta de Nickelodeon, a la cual calificó como “vacía”.

En el nuevo episodio del podcast ‘The Sarah Fraser Show‘, Bell confesó lo que sentía sobre la respuesta del canal de televisión, después de denunciar que fue agredido sexualmente por un trabajador del canal, mientras grababa la serie ‘Drake & Josh’.

“Hay una respuesta muy bien adaptada que dice: ‘Aprender sobre su trauma’, porque no podían decir que no sabían sobre esto o lo que había sucedido, ni nada”, afirmó el actor.

Bell continúo “Así que creo que fue una respuesta muy bien adaptada por parte de probablemente algún gran abogado de Hollywood”.

Además de esto, añadió “Me parecen bastante vacías sus respuestas, porque, quiero decir, todavía muestran nuestros programas, todavía presentan nuestros programas”.

Bell aseguró que no existe una preocupación real detrás del comunicado emitido por el canal.

“Y tengo que pagar mi propia terapia, tengo que descubrir qué… quiero decir, si hubiera algo, si hubiera alguna verdad detrás de que realmente se preocupan, habría algo más que citas en una página de obviamente un representante legal diciéndoles exactamente cómo adaptar una respuesta”, señaló.

Las razones por las que Drake Bell participó en el documental

Drake Bell también conversó sobre las razones por las que participó en el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’.

En su declaración, el cantante destacó la impresión positiva que tuvo de Emma Schwartz, la directora del documental, a través de los correos electrónicos que intercambiaron.

Describió a Schwartz como una persona sensible y genuina, y sintió que ella se acercaba a él desde un lugar auténtico.

Drake Bell y Josh Peck en la serie ‘Drake & Josh’. Crédito: AP Photo/Reed Saxon.

Además, el cantante mencionó que después de su primera reunión con Schwartz, decidió buscar ayuda en rehabilitación para procesar parte del trauma que había experimentado.

“Me sentí muy cómodo en esa entrevista, pero estaba pasando por muchas cosas en mi vida personal y después de esa entrevista terminé ingresando en rehabilitación”, dijo Bell.

En el documental, el actor explica todo lo vivió por parte de Brian Peck (sin relación con Josh Peck).

Peck trabajó en ‘All That’ y ‘The Amanda Show’ a finales de los 90 y principios de los 2000, como entrenador de diálogos. En el 2003 fue arrestado por abuso sexual infantil y enfrentó más de 11 cargos.

Después del estreno del material audiovisual, el portavoz de Nick le dijo a Variety: “Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma ha aguantado, elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para seguir adelante”.

El portavoz manifestó que el bienestar de sus empleados es lo más importante:

“Nuestras principales prioridades son el bienestar y los mejores intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas salvaguardias a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estemos a la altura de nuestros altos estándares y expectativas. de nuestra audiencia”.

