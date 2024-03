Inmigrantes latinos se lanzan como emprendedores con lavado de autos móvil en Los Ángeles

Cansados de los abusos laborales que sufrieron durante décadas como empleados en lavados de autos, un grupo de inmigrantes latinos dieron un paso importante para iniciarse como emprendedores al lanzar una cooperativa de lavado de autos móvil en Los Ángeles.

Rodrigo Hernández y Antonio Domínguez son dos de los seis cooperativistas latinos que se unieron al CLEAN Wash Mobile LLC, gracias a la ayuda que les brindaron en CLEAN Carwash Worker Center.

“Todo el que empieza le roban horas, le roban el salario. Uno lo que quiere es trabajar y tiene miedo a las represalias“, expresó a la cadena Telemundo Rodrigo Hernández, quien aseguró haber trabajado bajo condiciones terribles durante 29 años.

Debido al robo de salarios del que fue víctima, Hernández dijo que se vio obligado a subsistir únicamente con las propinas que la clientela le entregaba después de cada servicio.

Antonio Domínguez aseguró que pasó por una experiencia similar, además de ser despedido de su trabajo después de tener el valor de reclamar los derechos laborales de los empleados.

Con la experiencia que vivieron como empleados, los seis inmigrantes latinos buscaron opciones y encontraron el apoyo que necesitaban en CLEAN Carwash Worker Center, quienes les brindaron entrenamiento y asistencia financiera para poder iniciar su propio negocio.

Como primer paso, el grupo compró una camioneta tipo Van y todo el equipo necesario para contar con un servicio de lavado de autos móvil.

Los seis inmigrantes hicieron historia con la primera cooperativa sindicalizada en Los Ángeles que utiliza productos que protegen el medio ambiente.

“He cambiado drásticamente porque ya no me regañan, además de que veo más a la familia”, dijo Hernández.

Se estima que hay más de 10,000 trabajadores dedicados al lavado de autos en el Condado de los Ángeles.

Entre los propósitos que tiene CLEAN Wash Mobile están poder dar mejores salarios y condiciones laborales más seguras para los trabajadores que se dedican a estas actividades.

CLEAN Wash Mobile brinda los servicios de lavado y detallado de automóviles de manera móvil a compañías que cuentan con flotas de vehículos, así como a clientes particulares.

“Hemos estado apoyándolos con becas a través de diferentes fundaciones y comprando equipo”, mencionó Carlos Amador, uno de los coordinadores del CLEAN Carwash Worker Center.

Entre los requisitos que se tienen para comenzar con un lavado de autos está el tramitar un permiso con la ciudad o con el condado correspondiente, comprobante de domicilio, tener un número de identificación personal de contribuyente, así como registrar su negocio en el Departamento de Relaciones Industriales de California.

En tanto, CLEAN Wash Mobile continúa firme con el propósito de hacer crecer su negocio con el aumento del número de vehículos y para la contratación de más trabajadores.

