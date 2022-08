Como lograr más de $170 mil dólares al año haciendo un trabajo independiente

Facturar más de $170,000 dólares al año haciendo un trabajo independiente sin morir en el intento es posible. Para muestra el caso de la joven fotógrafa Grace Torres, cuyo proyecto apasionante se ha convertido en su mina de oro.

Todo comenzó cuando se enamoró de la fotografía a los 12 años tras comprarse una cámara fotográfica. A Partir de entonces nada fue lo mismo. Ella pasó los siguientes años documentando paisajes de sus viajes y varias fiestas de 16 años en Nueva Jersey mientras al mismo tiempo trabajaba en una tienda de Chick-Fil-A para pagar por una cámara de mejor calidad.

A su paso por la universidad ganó varios clientes de la mano de efectivo. Con la duda de si este pasatiempo podría pagar sus cuentas universitarias ella decidió invertir más dinero para conseguir un mejor equipo, y arrancar su negocio de manera más formal.

En un principio gastó $45,000 dólares para comenzar su negocio que en 2021 le dejó ingresos por $177,000 dólares, según CNBC.

“Siempre trabajé en varios trabajos durante la universidad, por lo que poder tener un solo trabajo que es mi propio entorno, mi propio horario, hacer mi propio horario ha sido una gran bendición para mí. Me despierto todas las mañanas tan emocionada de trabajar con los clientes con los que trabajo y hacer lo que amo,” dijo al medio.

La joven de 23 años, dice que inicialmente su plan era dedicarse a la ciencia después de la universidad; sin embargo, su amor por la fotografía y los resultados financieros que ha obtenido la han llevado a seguir su mayor sueño que dedicarse a la fotografía.

El año pasado fue un periodo fuerte en ganancias para ella. Ante las restricciones sanitarias por Covid y la recuperación del momento más fuerte de la pandemia llegó a fotografiar 46 bodas en un año, 10 de las cuales fueron en un mes.

Ante el ritmo de trabajo en crecimiento, Torres ha delegado algunas de sus responsabilidades. Ella ha contratado ayuda en servicios legales para recibir orientación con los contratos y se ha hecho de los servicios de un contador que le ayuda a presentar sus impuestos. También recibe apoyo de personal que le ayuda a editar las fotos.

Para hacer frente al agotamiento Torres ha programado menos eventos, aunque esto signifique sacrificar más ingresos. Su meta para este año es cubrir 34 bodas y 27 el siguiente.

La cobertura de eventos, como bodas, puede ser un negocio muy rentable. El director y cofundador de la empresa de software para bodas Joy, Vishal Joshi, dijo que el 2022 será el año más importante en la industria de las bodas debido a las celebraciones pospuestas por la pandemia más las que se sumarán ante el periodo de certidumbre actual de hacer eventos masivos.

