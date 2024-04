David Moyes contento con el regreso de Edson Álvarez en el West Ham: “Extrañamos su presencia”

El West Ham podrá contar de nuevo con Edson Álvarez para el encuentro de este sábado ante el Wolverhampton en la Premier League después de que el mediocampista mexicano completara los dos encuentros de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El regreso del mexicano generó una gran satisfacción en el director técnico de los Hammers, David Moyes, quien habló de lo que significa la presencia del mediocampista y de lo que ha sido su adaptación en la que es su primera temporada en el campeonato inglés.

“Será genial tener de nuevo a Edson Álvarez en el plantel luego de su suspensión. Extrañamos su presencia porque ha sido una gran influencia en el equipo desde que llegó”, comentó el estratega británico en relación al volante mexicano quien se ha adueñado de un puesto en el once titular.

El mediocampista mexicano Edson Álvarez ha marcado un gol esta temporada en la Premier League pero su aporte en la primera línea de la mitad del campo es imprescindible para David Moyes. Crédito: Jon Super | AP

David Moyes también hizo referencia a la cantidad de amonestaciones que ha recibido Edson Álvarez en su primera temporada en la Premier League (10 en 25 encuentros disputados del campeonato inglés), lo que se puede atribuir a la dificultad de adaptación al ritmo de juego en el torneo

“Creo que lo ha hecho muy bien, pero tal vez le ha costado un poco de tiempo acostumbrarse a la intensidad y la velocidad de la Premier League y esa es la razón por la que ha recibido tantas tarjetas amarillas”, consideró el DT del West Ham este viernes en la rueda de prensa previa al duelo del sábado..

“Nosotros no contamos con una plantilla muy grande por lo que su suspensión nos ha impactado”, reconoció David Moyes que tiene al West Ham en séptima posición de la clasificación en la Premier League con un registro de 12 victorias, nueve empates y 10 derrotas.

Edson Álvarez estuvo recientemente con la Selección de México disputando el Final Four de la Nations League de la Concacaf hace un par de semanas. Crédito: Julio Cortez | AP

Ante este factor que menciona el estratega británico reconoce que confía en que el jugador mexicano de 26 años entienda la importancia que tiene dentro del equipo para empezar a manejar de mejor manera su ritmo de juego y de esta manera tratar de reducir la cantidad de amonestaciones que recibe.

“Todavía no he tenido una conversación con él sobre el tema de la disciplina, pero espero que tenga la suficiente experiencia para entender que no puede recibir tantas tarjetas amarillas todas las semanas. Es lo suficientemente sabio y no necesita que se lo diga”, agregó el entrenador del West Ham.

Durante los dos partidos que se perdió Edson Álvarez después de la doble fecha de partidos FIFA el West Ham terminó con una dolorosa derrota ante el Newcastle (4-3) y más recientemente un empate con Tottenham (1-1).

Con sus 45 puntos ubicados en la séptima posición de la tabla en la Premier League a falta de siete partidos parte terminar la temporada, los Hammers mantiene la ilusión de meterse en la pelea por los puestos para competición europea la próxima campaña. Están a 12 unidades del quinto lugar.

